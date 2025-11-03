Estos son los cursos para noviembre de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante

La Agencia Local de Desarrollo de Alicante (ImpulsAlicante) continúa este 2025 con actividades de formación durante el mes de noviembre en diversas localizaciones de la ciudad. La programación se divide en acciones grupales sobre empleabilidad y funcionamiento de aplicaciones locales para la búsqueda de empleo, formaciones para el empleo, 'Centro de Emprendedores' y la 'Escuela de Talento Femenino, entre otros. Estos son los cursos disponibles para inscripción:

Acciones grupales de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante

Centro de emprendedores

Del click a la venta: estrategias de marketing online para multiplicar tus ingresos

Fecha: del 10 al 12 de noviembre

Horario: de 09:30 a 13:10 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 10 de noviembre

Convierte a tu cliente en fan: mapea y fideliza a tu público

Fecha: del 3 al 5 de noviembre

Horario: de 16:00 a 20:00 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 3 de noviembre

Taller crea tu empresa

Fecha: del 17 al 19 de noviembre

Horario: de 16:00 a 20:00 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 17 de noviembre

Propuestas comerciales que enamoran (y convierten) con IA

Fecha: el 24 de noviembre

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 24 de noviembre

Canva pro en acción: brand kit, animaciones y mock-ups que venden (on line)

Fecha: el 26 de noviembre

Horario: de 10:30 a 12:00 horas.

Escuela de Talento Femenino

Captura y Conecta: Domina la fotografía y el vídeo con tu móvil para potenciar tu marca

Fecha: del 4 al 6 de noviembre

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).

Inscripciones hasta el 4 de noviembre

Herramientas para organizar tu proyecto de forma eficiente

Fecha: del 18 al 20 de noviembre

Horario: de 16:00 a 20:00 horas.

Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).

Inscripciones hasta el 4 de noviembre

Centro de Empleo y Formación de la zona Norte 'El Tossalet'

Inteligencia artificial

Fecha: del 12 al 20 de noviembre

Horario: de 9:00 a 12:00 horas.

Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.

Formación para el empleo

Fecha: el 21 de noviembre

Horario: de 10:00 a 11:30 horas.

Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.

Inscripciones hasta el 20 de noviembre

Servicio de Empleo Zona EDUSI - Entre Castillos

Destaca con tu currículum en Canva

Fecha: el 14 de noviembre

Horario: de 10:00 a 11:30 horas.

Lugar: C/Cta La Fábrica, s/n

Inscripciones hasta el 13 de noviembre

Auditorio Municipal Puerta Ferrisa

Currículo: herramienta para la BAE

Fecha: el 7 de noviembre

Horario: de 10:00 a 12:00 horas.

Lugar: C/Jorge Juan, nº21

Inscripciones hasta el 6 de noviembre

Centro de formación 'Alejandrina Candela'

Tu día a día desde el móvil (brecha digital)

Fecha: del 10 al 14 de noviembre

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: C/Jorge Juan, nº21

Avenida Doctor Jiménez Díaz, 27

Operador de carretilla y transpaleta

Fecha: del 18 al 21 de noviembre

Horario: de 08:30 a 14:30 horas.

Inscripciones hasta el 17 de noviembre

Centro Social Comunitario Virgen del Carmen

Prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción: albañilería

Fecha: del 24 al 27 de noviembre

Horario: de 09:00 a 14:00 horas.

Lugar: C/Jorge Juan, nº21

Centro Social Comunitario Felicidad Sánchez

El portal de empleo de la Agencia Local de Alicante y Punt Labora