Estos son los cursos para noviembre de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante
La programación estará compuesta de talleres de diferentes familias de conocimiento como habilidades emprendedoras, carnets profesionales entre otros
La Agencia Local de Desarrollo de Alicante (ImpulsAlicante) continúa este 2025 con actividades de formación durante el mes de noviembre en diversas localizaciones de la ciudad. La programación se divide en acciones grupales sobre empleabilidad y funcionamiento de aplicaciones locales para la búsqueda de empleo, formaciones para el empleo, 'Centro de Emprendedores' y la 'Escuela de Talento Femenino, entre otros. Estos son los cursos disponibles para inscripción:
Acciones grupales de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante
Centro de emprendedores
Del click a la venta: estrategias de marketing online para multiplicar tus ingresos
- Fecha: del 10 al 12 de noviembre
- Horario: de 09:30 a 13:10 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 10 de noviembre
Convierte a tu cliente en fan: mapea y fideliza a tu público
- Fecha: del 3 al 5 de noviembre
- Horario: de 16:00 a 20:00 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 3 de noviembre
- Fecha: del 17 al 19 de noviembre
- Horario: de 16:00 a 20:00 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 17 de noviembre
Propuestas comerciales que enamoran (y convierten) con IA
- Fecha: el 24 de noviembre
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 24 de noviembre
Canva pro en acción: brand kit, animaciones y mock-ups que venden (on line)
- Fecha: el 26 de noviembre
- Horario: de 10:30 a 12:00 horas.
Escuela de Talento Femenino
Captura y Conecta: Domina la fotografía y el vídeo con tu móvil para potenciar tu marca
- Fecha: del 4 al 6 de noviembre
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).
- Inscripciones hasta el 4 de noviembre
Herramientas para organizar tu proyecto de forma eficiente
- Fecha: del 18 al 20 de noviembre
- Horario: de 16:00 a 20:00 horas.
- Lugar: Escultor Bañuls, s/n, Alicante. (frente al CDT y junto a la cafetería del Monte Tossal).
- Inscripciones hasta el 4 de noviembre
Centro de Empleo y Formación de la zona Norte 'El Tossalet'
- Fecha: del 12 al 20 de noviembre
- Horario: de 9:00 a 12:00 horas.
- Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.
- Fecha: el 21 de noviembre
- Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
- Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.
- Inscripciones hasta el 20 de noviembre
Servicio de Empleo Zona EDUSI - Entre Castillos
Destaca con tu currículum en Canva
- Fecha: el 14 de noviembre
- Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
- Lugar: C/Cta La Fábrica, s/n
- Inscripciones hasta el 13 de noviembre
Auditorio Municipal Puerta Ferrisa
Currículo: herramienta para la BAE
- Fecha: el 7 de noviembre
- Horario: de 10:00 a 12:00 horas.
- Lugar: C/Jorge Juan, nº21
- Inscripciones hasta el 6 de noviembre
Centro de formación 'Alejandrina Candela'
Tu día a día desde el móvil (brecha digital)
- Fecha: del 10 al 14 de noviembre
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: C/Jorge Juan, nº21
Avenida Doctor Jiménez Díaz, 27
Operador de carretilla y transpaleta
- Fecha: del 18 al 21 de noviembre
- Horario: de 08:30 a 14:30 horas.
- Inscripciones hasta el 17 de noviembre
Centro Social Comunitario Virgen del Carmen
Prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción: albañilería
- Fecha: del 24 al 27 de noviembre
- Horario: de 09:00 a 14:00 horas.
- Lugar: C/Jorge Juan, nº21
Centro Social Comunitario Felicidad Sánchez
El portal de empleo de la Agencia Local de Alicante y Punt Labora
- Fecha: el 28 de noviembre
- Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
- Lugar: Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell, 58
- Inscripciones hasta el 27 de noviembre
