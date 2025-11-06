Alicante busca talento: nuevas ofertas de empleo en belleza, tecnología y atención al cliente

La búsqueda de empleo puede ser una tarea desafiante y, en ocasiones, abrumadora. Sin embargo, estar al corriente de las oportunidades ofrecidas por el mercado laboral puede marcar la diferencia. En este artículo, presentamos una serie de ofertas de empleo atractivas y prometedoras disponibles actualmente.

Algunas de estas oportunidades están relacionadas con trabajos temporales vinculados a las campañas de Black Friday y Navidad, momentos en los que muchas empresas refuerzan sus equipos para atender el aumento de la demanda.

Estas oportunidades abarcan una variedad de roles y sectores, desde promocionar productos de cosmética hasta roles técnicos en desarrollo de software, e incluyen también posiciones en atención al cliente. A continuación, se describen detalladamente cada una de estas ofertas, resaltando los beneficios y oportunidades que cada empresa ofrece a sus candidatos potenciales.

Promotores HMX Cosmética

Manpower lanza esta oferta de trabajo como promotor para HMX Cosmética se centra en la apasionante industria de la belleza, brindando la oportunidad de ser parte de un equipo que se dedica a la promoción de productos cosméticos de alta calidad. Este puesto está diseñado para aquellos que poseen fuertes habilidades de comunicación y una pasión por el servicio al cliente en un entorno dinámico y orientado a resultados. Se espera que los candidatos ayuden a aumentar la visibilidad de la marca y promuevan la venta de productos a través de interacciones directas con los clientes. La empresa destaca por su compromiso con la innovación y el apoyo al desarrollo profesional, ofreciendo formación continua y oportunidades de crecimiento dentro de la organización.

Comerciales / Distribuidores Cosmética para toda España

Líder del sector de la belleza y cosmética profesional, está en búsqueda de Comerciales / Distribuidores para distribuir sus prestigiosas líneas de productos por toda España. Esta consolidada empresa, reconocida por nombres emblemáticos como Saber Comprar, BDR-Cápsula del Tiempo y más, valoriza a sus colaboradores con un crecimiento profesional acompañado de formación en cosmética, depilación, y aparatología, además de formación empresarial y digital. La oferta incluye una retribución mínima garantizada durante el periodo de adaptación, apoyada por múltiples herramientas para facilitar la labor del comercial.

Especialista en Peluquería Canina

La compañía Tiendanimal, conocida por su dinamismo y grandes valores, invita a unirse a su equipo en un entorno inigualable. Buscan un Especialista en Peluquería Canina para su tienda en La Zenia, Alicante. Ofrecen un contrato de media jornada con turno fijo de tarde y una serie de beneficios que incluyen un programa de bienestar para empleados, un excelente ambiente de trabajo y posibilidades de traslado interprovincial. Además, aquellos con más de cinco años en la empresa disfrutan de un día adicional de vacaciones. Esta oferta refleja un compromiso firme con la igualdad de oportunidades y la integración de personas con discapacidad.

Full Stack Developer Junior

La oferta de trabajo como Full Stack Developer Junior es una oportunidad excepcional para los profesionales del sector tecnológico que buscan marcar la diferencia en una empresa innovadora. Este rol involucra el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web, requiriendo habilidades técnicas en diversas tecnologías de backend y frontend. La empresa se enorgullece de fomentar un ambiente de aprendizaje continuo, brindando formación avanzada y acceso a las últimas innovaciones dentro del campo. Los candidatos tendrán la posibilidad de trabajar en proyectos desafiantes con un equipo talentoso y multidisciplinario.

Customer Service Expert

Gevekom ofrece la posición de experto en atención al cliente es fundamental en la estrategia de satisfacción del cliente de la empresa. Este rol busca candidatos capaces de gestionar consultas y resolver problemas de manera eficiente, mientras mantienen un enfoque empático y profesional en sus interacciones. La empresa destaca por proporcionar un entorno de trabajo flexible y amigable, así como oportunidades de desarrollo profesional continuas. Además, se ofrece un paquete de compensaciones competitivo que incluye beneficios adicionales, contribuyendo al bienestar general y satisfacción de los empleados.

En resumen, estas ofertas de empleo representan excelentes oportunidades para avanzar en diferentes trayectorias profesionales. Cada posición está diseñada para ayudar a los candidatos a aprovechar sus habilidades y crecimiento personal, dentro de empresas que valoran el talento y el compromiso. En cada rol, la empresa proporciona beneficios únicos y un ambiente de trabajo positivo, promoviendo una cultura de aprendizaje y desarrollo continuo.

