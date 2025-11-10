Dircom CVM y EVAP comparten propósito: un liderazgo que conecta, comunica y transforma

Dircom Comunidad Valenciana y Región de Murcia y EVAP, la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de Valencia, se han unido para celebrar la jornada “Liderar con propósito: historias que conectan, comunican y transforman”, un encuentro que ha reunido a destacadas voces del ámbito empresarial y de la comunicación con el objetivo de reflexionar sobre el liderazgo consciente, la gestión de equipos y la importancia de comunicar desde los valores.

La presidenta de Dircom CVM, Esther Castellano, ha inaugurado el acto con unas palabras de bienvenida en las que ha puesto en valor la alianza entre ambas entidades y la necesidad de impulsar un liderazgo más humano. “En Dircom CVM defendemos la comunicación con propósito, una comunicación que inspire y transforme”, ha afirmado. “Ya no basta con informar; las organizaciones tienen que conectar con sus públicos, con honestidad y transparencia, para generar confianza. Comunicar bien es una forma de liderar mejor”, ha añadido.

Castellano, además, ha destacado que: “esta es la primera actividad que realizamos junto a EVAP, pero solo es el comienzo de una colaboración para seguir impulsando espacios de diálogo y aprendizaje compartido”. Por su parte, Marta Iranzo, presidenta de EVAP, declara que: “la mujer necesita tener visibilidad. La comunicación es esa herramienta estratégica para crear referentes”. Iranzo destaca que precisamente la alianza entre Dircom CVM y EVAP ha hecho posible este encuentro, uniendo dos redes de liderazgo comprometidas con un mismo propósito: dar voz, reconocimiento y protagonismo a las mujeres que inspiran y transforman desde la comunicación y la dirección.

La jornada se ha celebrado en el Palacio de Colomina, sede de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que ha colaborado con el encuentro.

El programa ha comenzado con la ponencia de María Gómez del Pozuelo, fundadora y CEO de Womenalia, quien ha presentado en primicia su nueva conferencia “También te va a pasar a ti. 10 claves para navegar la incertidumbre y seguir avanzando”, con la que iniciará una gira nacional en 2026.

Durante su intervención, Gómez del Pozuelo ha compartido los aprendizajes acumulados tras más de tres décadas liderando equipos, proyectos y sueños. “He comprendido que no todo se puede controlar, que el éxito se redefine muchas veces y que las crisis han sido, en realidad, llamadas a la transformación”, ha afirmado. “En la vida profesional y personal, lo importante ha sido aprender a mirar el cambio sin miedo y con curiosidad”.

A continuación, se ha celebrado la mesa redonda “Liderazgo femenino: comunicación, propósito y transformación”, moderada por Puri Naya, directora de Comunicación y Relaciones Externas del Levante UD, y con la participación de Mar Mestre, directora de Comunicación y Experiencia de Cliente de Caixa Popular y Vocal de la Junta Directiva de EVAP; Pilar Boix, directora de Comunicación de Baleària; María Gómez del Pozuelo; y la propia Esther Castellano.

Durante el diálogo, las participantes han compartido su visión sobre el liderazgo y la comunicación como motores de cambio en las organizaciones.

Mar Mestre ha destacado que “Liderar con propósito es impulsar desde la autenticidad, comunicar con impacto y construir redes que transforman la sociedad. Cuando las personas se sienten parte de algo más grande, el cambio ocurre, y el liderazgo se convierte en motor de transformación colectiva”.

Pilar Boix ha señalado que “la comunicación es estratégica para Baleària tanto para reforzar la cultura corporativa interna como para generar confianza a los diferentes stakeholders. Comunicar desde la autenticidad genera impacto”.

Por su parte, Puri Naya ha subrayado: “durante mucho tiempo, el liderazgo se entendió desde modelos más jerárquicos o autoritarios, ligados al control y a la competencia. El llamado liderazgo femenino —que hoy ejercen tanto mujeres como hombres— pone el foco en las personas, en la inteligencia emocional y en la construcción de equipos cohesionados y participativos”.

El encuentro ha concluido con un café networking, en el que los asistentes han podido compartir ideas, experiencias y reflexiones sobre la temática de la jornada, fortaleciendo los lazos entre la comunidad de comunicadoras, directivas y profesionales.