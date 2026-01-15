9 de cada 10 trabajadores en España elegirían empresas comprometidas con la sostenibilidad y la responsabilidad social frente a las que no lo están

The Adecco Group, el mayor grupo de talento comprometido con las personas, la innovación y la sostenibilidad, ha publicado el informe Workforce Trends con el objetivo de analizar qué factores condicionan en la actualidad la relación de las personas con el trabajo y qué implica ello para las organizaciones.

La primera conclusión a valorar es que el informe describe un cambio de etapa. Tras varios años marcados por la contención de las expectativas profesionales de los trabajadores, estos vuelven a situar sus aspiraciones en el centro de la conversación. En 2022, la confianza de los trabajadores alcanzó niveles históricos en un contexto de fuerte dinamismo del empleo tras la pandemia y en muchos países se vivió con fuerza una gran renuncia. Sin embargo, la posterior incertidumbre económica, las tensiones geopolíticas y la irrupción acelerada de la inteligencia artificial generativa llevaron a muchos profesionales a optar por la estabilidad, posponiendo decisiones de cambio o desarrollo profesional.

Hoy, el escenario vuelve a evolucionar. Los profesionales recuperan la ambición y demandan oportunidades reales de crecimiento, modelos de flexibilidad adaptados a sus necesidades y trayectorias de desarrollo con propósito. No obstante, esta nueva etapa está marcada por una visión más prudente: la estabilidad se consolida como un valor clave. De hecho, por primera vez en las seis ediciones del informe, disponer de unos ingresos estables y equitativos se ha convertido en un factor decisivo para la atracción y la fidelización del talento en las empresas, por encima incluso de la realización personal.

En este contexto, las personas reclaman mayor transparencia y propuestas laborales relevantes. Las organizaciones están llamadas a implicar a sus equipos en los procesos de transformación, explicando de forma clara cómo estos cambios generan oportunidades y valor tanto para el negocio como para los profesionales. Al mismo tiempo, los propios directivos reconocen la dificultad de adaptar las estrategias de talento al ritmo de la disrupción, con el riesgo de priorizar la tecnología sin una integración plena del factor humano.

Con la mirada puesta en los próximos meses, Denis Machuel, consejero delegado del Grupo Adecco, subraya que el momento actual resulta decisivo. “El mundo del trabajo atraviesa un punto de inflexión. Las personas están enviando un mensaje muy claro. Quieren estabilidad, una remuneración justa y oportunidades reales para crecer”, afirma.

“El propósito sigue siendo importante para fidelizar talento, pero hoy se pide seguridad en una etapa de cambio constante. Si ponemos en el centro de la estrategia la estabilidad en el empleo, la capacidad de adaptación de los equipos y la inclusión, no solo respondemos al cambio, también lo lideramos. El futuro será de las organizaciones que lideren con empatía, que escuchen, se adapten y hagan que cada persona se sienta valorada, y de las que inviertan para acompañar a sus equipos y anticiparse a lo que viene”, concluye.

Los valores ESG marcan la evolución del talento

La encuesta muestra que los trabajadores consultados esperan que los compromisos ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) de las empresas se reflejen, ante todo, en su propia experiencia laboral, a través de políticas reales de inclusión, bienestar y propósito. Esta exigencia está redefiniendo las estrategias de talento, ya que los profesionales buscan una relación basada en la confianza y en compromisos mutuos y medibles. Sin embargo, la percepción sobre el impacto social de las organizaciones sigue siendo limitada y persisten desigualdades por género, edad o nivel de responsabilidad, lo que refuerza la necesidad de avanzar hacia entornos de trabajo más inclusivos y orientados al propósito como palanca clave para atraer y fidelizar el talento.

En nuestro país, el 87% de los trabajadores consultados afirma que elegiría empresas comprometidas con la sostenibilidad y la responsabilidad social, por encima de la media global (82%). Junto a ello, el 90% dice haber recibido formación o asesoramiento sobre inclusión en el trabajo, y se sitúa entre las tres cifras más altas de todos los países encuestados.

Respecto al bienestar emocional, el 89% de los trabajadores españoles se siente respaldado por su responsable para gestionar de forma eficaz su salud mental, claramente por encima de la media global (79%).

En este contexto, la evolución del talento en España refleja una integración creciente de valores ESG en la decisión de empleo y un nivel alto de apoyo en inclusión y bienestar, con un fuerte impacto en atracción y permanencia cuando se traduce en medidas consistentes.

La plantilla se adapta rápido a la IA, pero exige formación útil a mayor velocidad

El 94% de los trabajadores consultados en España está dispuesto a ser flexible para adaptarse al auge de la IA, una cifra que se sitúa entre las tres más altas de todos los países analizados. Aun así, esa predisposición convive con un desajuste relevante en la formación. El 84% afirma que su conocimiento de IA ya supera el nivel de formación que su empresa tiene disponible, también entre las tres cifras más altas del conjunto de países encuestados.

Este resultado se produce en un escenario marcado por la incertidumbre geopolítica, la economía verde y la incertidumbre empresarial, las mega tendencias que más pesan para las personas trabajadoras en España. Aunque la tecnología no se sitúa entre los tres factores con mayor influencia en el trabajo, el informe apunta a una plantilla especialmente preparada para el impacto de la IA, con una alta capacidad de adaptación y un ritmo de aprendizaje que no siempre acompaña la oferta corporativa.

La retención se decide entre flexibilidad, mejora de habilidades y salario

El 32% de las personas trabajadoras en España percibe que su salario es competitivo frente al de perfiles equivalentes en su empresa o en su sector, por debajo del promedio global (42%). Este dato ayuda a entender por qué la satisfacción con el salario está por debajo de la media, aunque la autonomía para gestionar los horarios se mantenga en niveles similares al promedio global.

Más allá del dato, la permanencia en las empresas se sostiene en tres motivos principales. La flexibilidad, las oportunidades de mejora de habilidades y el salario concentran las razones por las que los trabajadores se quedan en su empleo. En la práctica, se busca más margen para organizar el trabajo y una propuesta que permita crecer profesionalmente, sin dejar de lado el salario.

Bajo esta perspectiva, el informe apunta dos prioridades para competir por el mejor talento. Por un lado, consolidar una flexibilidad útil que se traduzca en autonomía real. Por otro, reforzar la confianza en la equidad salarial, con referencias comprensibles y criterios fáciles de explicar. No obstante, también gana peso la formación como palanca de atracción y permanencia cuando se vincula a oportunidades de progreso y movilidad interna.

Más responsabilidad individual y más exigencia de progresión

El 43% de los trabajadores encuestados en España afirma que permanecería en su empresa si se garantizara su progresión profesional, por encima de la media global (33%). Ese interés por avanzar convive con una planificación de carrera más abierta. El 85% dispone de un plan de desarrollo profesional que contempla su carrera más allá de su empresa actual, significativamente por encima de la media global (74%).

Asimismo, el aprendizaje aparece cada vez más ligado a la iniciativa personal. El 89% tiene intención de asumir un mayor control sobre el desarrollo de sus habilidades en el futuro, por encima de la media global (83%). En la práctica, esto deja una idea sencilla, y es que las personas quieren estabilidad, pero también quieren seguir siendo empleables, y para eso necesitan aprender de forma continua.