El proyecto de voluntariado de Fundación Nortempo orienta en la búsqueda de empleo a 230 personas vulnerables durante 2025

Fundación Nortempo hace balance de la última edición del Proyecto DOCE, una iniciativa de voluntariado en la que participaron más de 20 personas del equipo de Grupo Nortempo, que cada año desde 2023 elige 12 causas sociales orientadas a favorecer la empleabilidad de colectivos vulnerables en diferentes puntos de España.

Con las siglas DOCE (Docencia para la Orientación en Contratación y Empleabilidad), que también hacen mención a los 12 talleres del año, uno por mes, a través de este proyecto se orientaron a 229 personas con discapacidad, autismo, migrantes, con problemas de adiciones y víctimas de violencia y de exclusión.

De enero a diciembre de 2025, Fundación Nortempo llevó a cabo 12 talleres en diferentes territorios, con el objetivo de visibilizar y facilitar la inserción laboral de personas desempleadas en situaciones de vulnerabilidad y conseguir su inclusión plena: Sevilla, Santander, Las Palmas de Gran Canaria, Gijón, Madrid, Ferrol, Santiago de Compostela, Getafe, Grado (Asturias), A Coruña y Zaragoza.

Las acciones de los talleres del equipo técnico de Fundación Nortempo, gracias al esfuerzo y la implicación de más de 20 personas voluntarias trabajadoras de Grupo Nortempo, se orientaron a la mejora de la empleabilidad, como entrevistas de selección, desarrollo de habilidades, mejora del CV, perfiles más demandados o formación, entre otras temáticas.

Proyecto DOCE ASCM Ferrol / Fundación Nortempo

Doce meses, doce causas

Todas las acciones del Proyecto DOCE se desarrollaron en colaboración con una entidad social. En enero, con ACCEM en Sevilla, se realizó un taller de selección de personal dirigido a personas vulnerables, y en febrero con la Asociación Nueva Vida de Santander, se orientó a doce personas en régimen de tercer grado sobre el mercado laboral y el valor de las Empresas de trabajo temporal.

En marzo, con Cruz Roja en Las Palmas de Gran Canaria, se realizó un taller sobre procesos de selección, vacantes y competencias más demandas dirigido a diez personas en riesgo de exclusión social. En abril, en colaboración con la Fundación Amaranta en Gijón, se orientaron las acciones de recursos para buscar empleo a mujeres víctimas de violencia o de trata.

La Asociación Eslabón de Madrid fue la entidad que impulsó con Fundación Nortempo la acción de mayo, dirigida a adquirir competencias en la búsqueda de empleo de ocho personas privadas de libertad en Madrid VI (Aranjuez). En junio, Ares Asociación ASCM de Ferrol acogió un taller para personas con discapacidad, con el objetivo de aumentar su empleabilidad.

En julio, en colaboración con el Concello de Santiago, las personas voluntarias de Fundación Nortempo participaron en un Obradoiro de emprego municipal, orientado a personas desempleadas, y en agosto con el Concello de Ferrol se participó en una mesa redonda que puso en valor los oficios tradicionales como palanca para aumentar en empleo en Ferrolterra.

En septiembre, el Getafe Club de Fútbol, APANID e INECO impulsaron conjuntamente en la sala de prensa del equipo un taller dirigido a 40 personas con discapacidad, con elaboración personalizada del CV, ejercicios de role play simulando entrevistas y experiencias reales.

En octubre, con el Ayuntamiento de Grado (Asturias) se desarrolló un taller transversal de igualdad dirigido a las personas participantes en el Plan del Empleo municipal, y en noviembre con la Fundación Amador de Castro de A Coruña, orientada a crear oportunidades para personas con Down o con Alzheimer, se celebró un taller sobre prevención de riesgos.

Para culminar las acciones de 2025, en Zaragoza las personas voluntarias de Fundación Nortempo colaboraron con Médicos del Mundo con 30 mujeres del Programa Teodora, que tiene como objetivo la recuperación integral de víctimas de trata.

Sobre Fundación Nortempo

Desde 2005, Fundación Nortempo es el instrumento a través del cual Grupo Nortempo canaliza todas sus acciones y políticas de Responsabilidad Social Empresarial. Su objetivo es desarrollar y ejecutar acciones, proyectos y programas que promuevan la empleabilidad, la formación y el desarrollo del capital humano y la integración de las personas en el mercado laboral. Asimismo, facilita el retorno de personas en la emigración gracias a su colaboración con la Xunta de Galicia en el Programa Retorna.