Alemania busca conductores profesionales: formación y empleo con plazo abierto hasta el 22 de febrero

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha difundido una nueva oportunidad laboral en el marco del Proyecto TQPLUS, una iniciativa que ofrece formación y empleo como conductor profesional en Alemania. El programa está liderado por el servicio internacional de empleo alemán (ZAV) y cuenta con la colaboración de EURES España y EURES Alemania.

El objetivo es facilitar el acceso al mercado laboral alemán a personas interesadas en obtener el carnet de conducir de autobús o de camión y desarrollar su carrera profesional en este sector. Una de las claves del proyecto es que no es necesario contar con conocimientos previos de alemán, ya que la iniciativa contempla formación adaptada a los candidatos seleccionados.

La convocatoria está dirigida a personas que deseen trabajar en Alemania como conductores profesionales y que estén dispuestas a participar en el proceso formativo necesario para obtener la cualificación correspondiente.

Cómo presentar la candidatura

Las personas interesadas deben enviar su solicitud antes del 22 de febrero de 2026. Para ello, es necesario remitir la siguiente documentación al correo electrónico bproe@sepe.es, indicando en el asunto: “Alemania Proyecto conductores-AUTOBÚS” o “Alemania Proyecto conductores-CAMIÓN”, según la vacante a la que se opte.

La documentación que se requiere es la siguiente es:

Currículum en formato EUROPASS

Permiso de conducir (por ambas caras)

Permiso de trabajo de larga duración UE (en el caso de ciudadanos no europeos)

Desde la organización recuerdan que no se tendrán en cuenta aquellas candidaturas que no incluyan los datos mínimos obligatorios. El currículum debe reflejar claramente:

Noticias relacionadas