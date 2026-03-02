Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ángel Pidal, nuevo CEO de Grupo Nortempo

El directivo impulsará una etapa de expansión, especialización e innovación con el propósito de “escuchar, acompañar y empoderar” a personas, clientes y equipos.

Grupo Nortempo, presente ya en 8 países, acelera su ambición global con un plan estratégico orientado a soluciones especializadas y a un crecimiento sostenido.

Ángel Pidal

Ángel Pidal / Nortempo

Redacción Iberempleos.es

Grupo Nortempo anuncia el nombramiento de Ángel Pidal como nuevo CEO, marcando el inicio de una etapa centrada en el crecimiento sostenible, la excelencia operativa y la expansión internacional. Su visión estratégica sitúa a las personas en el centro y refuerza el compromiso del grupo con un modelo de liderazgo basado en la escucha activa, la cercanía y la capacidad de anticiparse a las nuevas dinámicas del mercado laboral.

El nuevo CEO asume la dirección con el objetivo de acelerar el Plan Estratégico 2026–2030, impulsando la diversificación de soluciones, la especialización por sectores y la consolidación de Nortempo como un actor global en la gestión integral de recursos humanos.

“Con una visión clara de liderazgo y gestión, el crecimiento y la creación de valor para los clientes permitirán la consolidación del grupo y su internacionalización”, afirma Ángel Pidal. “El futuro requiere líderes que se atrevan a cambiar las reglas y no solo a jugar con ellas”, puntualiza el nuevo CEO.

Un liderazgo joven, orientado a resultados y con visión global

La trayectoria de Ángel Pidal combina su formación de doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Dirección Comercial y Marketing con una carrera marcada por la asunción temprana de responsabilidades.

Ángel llega a esta responsabilidad tras una década de trayectoria en el grupo, un recorrido que comenzó desde la base y le llevó a pasar por diferentes departamentos y áreas de negocio, consolidando una visión operativa y cercana al día a día de equipos, clientes y candidatos, y contribuyendo de forma directa a la evolución del grupo. En la última etapa asumió las direcciones generales de Nortempo selección y Grupo Clave, alcanzando en ambos negocios un crecimiento en torno al 70% de facturación en 2025, e impulsó el reclutamiento internacional, gestionando 1.500 incorporaciones en origen (con previsión de alcanzar las 4.000 en 2026).

Grupo Nortempo cerró 2025 con un crecimiento del 20% y 170 millones de euros de facturación, y encara 2026 con el objetivo de mantener un ritmo de crecimiento de doble dígito, reforzando la rentabilidad operativa mediante eficiencia, innovación y especialización.

Sobre Grupo Nortempo

Con más de 35 años de evolución constante al servicio de organizaciones empresariales en el campo de la gestión de recursos humanos, Grupo Nortempo ofrece múltiples soluciones a sus clientes, desde trabajo temporal, pasando por la selección, headhunting, formación, consultoría, outsourcing o Centro Especial de Empleo. Con una plantilla de 500 personas empleadas y más de 50 centros de trabajo en 8 países, el grupo empresarial cuenta con todos los medios necesarios para acompañar a las compañías en su camino hacia la eficiencia y productividad en la gestión integral de RR.HH.

