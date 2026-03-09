Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Últimas oposiciones para el Ayuntamiento de Alicante: conserje, conductor y técnico de información juvenil

Hay que cumplir una serie de requisitos y pagar las tasas

La fachada del Ayuntamiento de Alicante.

O. Casado

Si estás buscando empleo o quieres cambiar de trabajo y quieres opositar, el Ayuntamiento de Alicante tiene estas plazas que puede interesarte.

Las oposiciones municipales ofrecen una gran variedad de puestos en diferentes áreas, desde administración y servicios generales hasta policía local y bomberos. Dependiendo del tipo de oposición, las pruebas pueden incluir exámenes teóricos, pruebas prácticas, test psicotécnicos e incluso entrevistas personales.

Requisitos generales para opositar en el Ayuntamiento de Alicante

Si quieres presentarte a unas oposiciones en el Ayuntamiento de Alicante, debes cumplir con una serie de requisitos recogidos en las bases genéricas que pueden consultarse aquí. Son las siguientes:

  • Tener nacionalidad española o de un país miembro de la Unión Europea. Igualmente, se recogen otros supuestos que se pueden consultar en el anterior enlace.
  • Tener 16 años y no superar la edad de jubilación forzosa.
  • Poseer la capacidad y aptitudes físicas y psíquicas necesarias para el desempeño del puesto.
  • No haber sido separado del servicio en ninguna administración pública.
  • No hallarse en situación de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
  • Poseer la titulación académica requerida para el puesto al que se oposita.

Cómo apuntarse a las oposiciones el Ayuntamiento de Alicante

Las bases también recogen que los aspirantes a las oposiciones deberán presentar su solicitud en el plazo de 20 días hábiles a contar a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para ello tendrán que cumplimentar el modelo oficial de solicitud que se descarga desde la página web del Ayuntamiento o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alicante mediante certificado digital y pagando las tasas del examen que también se recoge en la web. En la resolución también se recogen circunstancias especiales con respecto al pago de las tasas para personas con diversidad funcional, familias numerosas o parados.

Las tasas se pueden realizar online o a través de una de las entidades bancarias colaboradoras con el Ayuntamiento de Alicante.

Oferta de plazas en las oposiciones del Ayuntamiento de Alicante

Recientemente se ha publicado una nueva relación de puestos de trabajo para el Ayuntamiento de Alicante a los que se puede acceder mediante oposición por turno libre. El plazo de presentación de solictudes será hatsa el 26 de marzo de 2026.

Conserje

Se convoca 5 plazas de conserje

  • Requisitos: Tener el certificado de escolaridad o titulación equivalente y pagar las tasas de 9,27 euros.
  • Examen: dos examen tipo test y el desarrollo de un supuesto práctico.

Oficial conductor del parque móvil

Se convocan 2 plazas de oficial conductor del parque móvil (Grupo C2)

  • Requisitos: Tener el graduado escolar o graduado ESO y tener el permiso de conducir de la clase B y C y pagar las tasas de 12,36 euros.
  • Examen: dos examen tipo test y el desarrollo de un supuesto práctico.
Fachada del Ayuntamiento de Alicante.

Ténico auxiliar información juvenil

Se convoca 1 plaza de técnico auxiliar de información juvenil

  • Requisitos: Tener el título de Bachiller, Técnico o titulación equivalente y pagar las tasas de 15,45 euros.
  • Examen: un examen tipo test, un examen de desarrollo escrito y el desarrollo de un supuesto práctico

La Cámara de Comercio defiende el polígono de La Canal y afirma que Alcoy e Ibi se extralimitan en sus informes

Pérez Llorca resta importancia a la comisión de investigación de la vivienda en las Cortes: "Últimamente sirven para poco"

Un juzgado admite a trámite la segunda denuncia contra Errejón por presunta agresión sexual

Grupo Soledad se alía con Pneus do Alcaide para reforzar su presencia en el mercado portugués

El Port d’Alacant remodelarà el moll 13 per a acollir bucs de més tonatge

INFotoperiodistas ALC 25 acerca el fotoperiodismo a la Universidad de Alicante

Christina Rosenvinge vuelve con el Instituto Gil-Albert para ofrecer su faceta más cercana al público alicantino

Japón se prepara para desplegar misiles de largo alcance en medio de tensiones con China por Taiwán

