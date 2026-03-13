Según Cronoshare, San Blas y Carolinas Altas concentran la reforma residencial

La actividad del sector de las reformas y las reparaciones del hogar también dibuja un mapa propio en Alicante. Los datos internos de Cronoshare, la plataforma que conecta a particulares con profesionales cualificados, muestran que cada año se registran en la ciudad cientos de solicitudes vinculadas tanto a reformas de viviendas como a servicios técnicos de mantenimiento (fontanería, electricidad o carpintería). Por ejemplo, a lo largo del año, la plataforma recibió, para la provincia de Alicante, alrededor de 1000 solicitudes para reforma de vivienda y aproximadamente 800 solicitudes para fontaneros, electricistas y carpinteros.

El análisis de estas peticiones permite identificar una tendencia clara: Alicante presenta una división territorial entre barrios donde predomina la reforma como herramienta de modernización e inversión y otros donde el grueso de la demanda responde a averías domésticas y mantenimiento recurrente.

A partir de la agregación de solicitudes por código postal y su correspondencia con barrios, la plataforma ha elaborado un mapa que refleja dónde se concentra cada tipo de servicio.

San Blas y Carolinas Altas; barrios donde las reformas predominan

Los barrios de San Blas y Carolinas Altas encabezan la demanda de reformas en la ciudad de Alicante. También destacan Centro y Altozano, donde el volumen de solicitudes para renovar viviendas se sitúa por encima de la media.

En estas zonas se detecta una elevada actividad relacionada con:

Reformas integrales de pisos

Modernización de instalaciones

Renovación estética de interiores

Adaptación de viviendas para alquiler o venta

Además, áreas como Playa de San Juan muestran dinamismo en reformas parciales y carpintería, lo que apunta tanto a mejoras en vivienda habitual como a actuaciones en segunda residencia.

Según los datos de Cronoshare, estas concentraciones suelen coincidir con barrios donde existe mayor movimiento inmobiliario y procesos de revalorización del parque residencial.

Virgen del Remedio y Florida destacan en fontanería y mantenimiento

El patrón cambia cuando se analizan las solicitudes de reparaciones. El código postal 03015, que incluye Virgen del Remedio, Colonia Requena y Juan XXIII, lidera la demanda de fontaneros en Alicante.

Tras esta zona aparecen Florida Alta, Florida Baja, Benalúa, Polígono Babel y Cabo de las Huertas, barrios don de las solicitudes de fontanería y electricidad superan a las de reformas integrales.

En estos casos, las peticiones suelen estar relacionadas con:

Fugas y averías en instalaciones de agua

Problemas eléctricos puntuales

Sustitución de elementos deteriorados

Mantenimiento en comunidades de propietarios

Se trata, en muchos casos, de áreas con alta densidad residencial y edificios con varios años de antigüedad.

"La demanda de servicios técnicos actúa como un indicador del desgaste del parque inmobiliario. Allí donde hay más vivienda consolidada y uso intensivo, aumentan las incidencias" explica Carlos Alcarria, cofundador de Cronoshare.

Carolinas Bajas y Altozano lideran las solicitudes de electricistas

En el ámbito específico de la electricidad, Carolinas Bajas y Pla del Bon Repós registran el mayor número de solicitudes en la ciudad, seguidos de Altozano.

En estos barrios, la actividad eléctrica combina tanto reparaciones como actualizaciones parciales de instalación y mejoras vinculadas a eficiencia energética o adaptación a normativa.

Los barrios con mayor volumen de actividad

Si se tiene en cuenta el conjunto de servicios analizados (reformas, fontanería, electricidad y carpintería), las zonas con mayor dinamismo en Alicante son,

donde predominan las reformas:

San Blas

Carolinas Altas

Centro

Altozano

Playa de San Juan

Donde predominan las reparaciones y el mantenimiento:

Virgen del Remedio

Florida Alta

Florida

Baja

Benalúa

Polígono Babel

Cabo de las Huertas

San Gabriel, especialmente activo en carpintería

Inversión y modernización frente a desgaste residencial

El estudio se basa en solicitudes reales realizadas por usuarios que buscaban profesionales en su entorno cercano. Una vez recopiladas, las peticiones se agruparon por código postal para detectar patrones territoriales dentro de la ciudad.

Los resultados apuntan a que el volumen de actividad no responde únicamente a factores de renta, sino a una combinación de variables como la antigüedad de los edificios, la densidad de población y el dinamismo del mercado de compraventa y alquiler.

En los barrios donde se concentra la inversión y la rotación de vivienda, predominan las reformas y los servicios vinculados a la modernización. En cambio, en zonas residenciales consolidadas, el peso recae en fontanería y electricidad, más asociadas al mantenimiento cotidiano.

El mapa resultante ofrece así una lectura alternativa de la ciudad: la que se dibuja a través de las necesidades reales de sus hogares.

Según Carlos, "las solicitudes nos permiten observar cómo evoluciona el parque residencial. Hay una Alicante que reforma para actualizar e invertir y otra que repara porque su vivienda acumula años de uso".