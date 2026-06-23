Los perfiles de datos crecen hasta un 42%, mientras se frena la demanda de roles tecnológicos tradicionales

La transformación tecnológica continúa avanzando en España, en un contexto que evoluciona a medida que las herramientas de inteligencia artificial y automatización llegan a más organizaciones. Sin embargo, se comienzan a apreciar diferencias con respecto a años anteriores: la demanda crece en perfiles vinculados a datos y desarrollo -como Data Engineer (+42%) y Full Stack Developer (+28%)- impulsados por la inteligencia artificial, mientras los roles más tradicionales vinculados a soporte e infraestructuras pierden peso. Así lo refleja Tech Cities 2026, el estudio elaborado por Experis, la firma tecnológica de ManpowerGroup, que analiza la demanda de perfiles profesionales en el ámbito IT del país.

La escasez de profesionales especializados sigue siendo uno de los principales retos del sector. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en España existen actualmente más de tres ofertas de empleo tecnológico por cada profesional disponible, lo que pone de manifiesto un desajuste estructural entre las necesidades de las empresas y el talento disponible. Este escenario condiciona la capacidad de crecimiento y competitividad de las organizaciones.

“Estamos viviendo una transformación profunda de todo el mercado laboral impulsada por la inteligencia artificial y la evolución de las competencias. No se trata solo de incorporar tecnología, sino de rediseñar roles, formas de trabajar y modelos de liderazgo. Las organizaciones que inviertan en aprendizaje continuo, en el desarrollo de habilidades humanas como la creatividad o el juicio ético, y en la construcción de equipos híbridos preparados para convivir con la IA, serán las que marquen la diferencia en un entorno cada vez más competitivo e incierto. El futuro del trabajo pertenece a quienes sepan adaptarse con rapidez y combinar tecnología con talento humano”, afirma Myriam Blázquez, directora general de Experis España.

La demanda de talento en el sector de tecnología continúa superando la oferta

Tras unos años de fuerte crecimiento en todas las disciplinas, el mercado tecnológico atraviesa una fase de mayor moderación. La evolución de la demanda no es homogénea entre las distintas especialidades y los perfiles vinculados a la gestión de datos, la inteligencia artificial y el desarrollo de soluciones digitales se ven fuertemente impulsados por la necesidad de las organizaciones de transformar grandes volúmenes de datos en información estratégica que aporte valor al negocio.

Los perfiles vinculados a la inteligencia artificial y el análisis de datos continúan impulsando la demanda de talento. Entre ellos destaca el Data Engineer, cuya demanda crece un 42% entre 2023 y 2025, seguido del Full Stack Developer, con un incremento del 28%. Además, el perfil de Java Developer mantiene su tendencia positiva creciendo un 6% en el mismo periodo. Por el contrario, los roles más tradicionales vinculados a soporte e infraestructuras pierden peso, como el Técnico Informático, que registra una caída del 20% y el Administrador de Sistemas, que desciende un 7%.

Screenshot 34 / Experis

Esta evolución refleja cómo las organizaciones están priorizando perfiles capaces de gestionar grandes volúmenes de datos, desarrollar aplicaciones complejas y dar respuesta a los nuevos retos tecnológicos impulsados por la digitalización y la inteligencia artificial.

Los salarios tecnológicos se mantienen por encima de la media nacional

El informe confirma que los salarios tecnológicos se sitúan por encima de la media nacional en todas las regiones analizadas. En Andalucía, por ejemplo, la diferencia supera los 20.000 euros anuales. Por su parte, el País Vasco registra los salarios tecnológicos medios más altos, con 44.553 euros al año.

Entre los perfiles mejor remunerados se encuentran los IT Architect, que alcanzan hasta los 95.000 euros anuales cuando acumulan más de siete años de experiencia, seguidos por los DevOps Engineer, cuya remuneración se sitúa en torno a los 90.000 euros anuales.

La presión de la competencia internacional continúa favoreciendo la fuga de talento, en un contexto en el que mercados como Alemania y Francia ofrecen salarios tecnológicos notablemente superiores, complicando la capacidad de las empresas españolas para atraer y fidelizar perfiles clave.

Tech Cities 2026 concluye que, más allá de las condiciones salariales, la sostenibilidad del talento dependerá en gran medida de la capacidad de las organizaciones para construir entornos inclusivos, diversos y equitativos, donde las personas encuentren oportunidades reales de bienestar y desarrollo profesional. En un mercado cada vez más dinámico y exigente, aquellas empresas que actúen de forma proactiva en estas áreas serán mejor percibidas por los trabajadores y tendrán una ventaja competitiva diferencial en la atracción y fidelización del talento en un mercado cada vez más exigente.

Madrid y Cataluña concentran tres de cada cuatro ofertas tecnológicas

Tech Cities 2026 reporta una fuerte concentración territorial de los puestos ofertados en tecnología. Madrid lidera la demanda con el 51,7% de las ofertas publicadas, seguida de Cataluña, con el 24,4%. Ambas concentran el 76% del total, muy por delante de Andalucía (8,12%) y la Comunidad Valenciana (7%), lo que refleja una alta concentración geográfica del talento tecnológico en España.

Sobre el Estudio Tech Cities 2026: Los datos y estadísticas de este informe han sido obtenidos mediante un análisis realizado por el equipo de Experis España sobre un muestreo de más de 90.000 ofertas publicadas en diversos portales de empleo, y redes sociales profesionales, a lo largo de 2025, realizando con esta información una proyección para 2026. Estos datos se han contrastado y puesto en contexto con los datos oficiales de evolución salarial en todo el territorio nacional proporcionados por el INE, así como con informes sobre tendencias y evolución salarial para 2026.

Experis es referente global en consultoría tecnológica y selección de profesionales IT. Cuenta con tres áreas de especialización: Business Transformation, Cloud & Infrastructure, y Enterprise Applications. A medida que se desarrolla la transformación digital y se agudiza la escasez de perfiles tech, Experis puede proporcionar talento que combina las capacidades técnicas y las habilidades blandas necesarias para garantizar el éxito de cualquier organización. Además, a través de Experis Academy, trabaja con un amplio grupo de escuelas técnicas y universidades para poner en marcha programas de formación que permitan desarrollar el talento con las capacidades que más demandas.

Más información en www.experis.es.

ManpowerGroup

ManpowerGroup es la compañía líder mundial en soluciones de talento y tecnología. Ayuda a las organizaciones a adaptarse a un mercado del empleo en constante cambio, seleccionando, evaluando, desarrollando y gestionando el talento que necesitan para lograr sus objetivos de negocio. Apoyándose en las últimas herramientas tecnológicas, crea estrategias innovadoras para cientos de miles de empresas cada año, permitiéndoles contar con los profesionales cualificados que necesitan, al mismo tiempo que ofrece un empleo digno y sostenible a millones de personas. A través de sus distintas marcas (Manpower, Experis y Talent Solutions), aporta valor a candidatos y clientes en más de 75 países, como lleva haciendo durante más de 75 años. Además, sus políticas de diversidad, inclusión e igualdad y sus buenas prácticas de negocio son reconocidas por multitud de organizaciones.

Noticias relacionadas

Más información en www.manpowergroup.es.