La selección semanal de ofertas de empleo en Alicante, que destacamos en este artículo, es una de las mejores noticias para todo aquel que esté buscando trabajo en estos momentos. Cada lunes seleccionamos los puestos vacantes más actualizados y los destacamos en estas líneas, junto con su descripción y las bases de cada candidatura. Con un simple clic, accedes al que puede convertirse en tu futuro trabajo. ¿A qué esperas?.

1.- OPERARIO/A PRODUCCIÓN para Alcoy/Alcoi

Desde nuestra oficina de Alcoy, seleccionamos un/a operario/a de producción para una empresa ubicada en Alcoy.

Las funciones a desarrollar serán:

- Alimentación maquinaria.

- Preparación de pedidos.

- Control de calidad del producto.

- Montaje del producto.

- Etiquetado, embolsado y paletizado.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a producción en Alcoy/Alcoi.

2.- OPERARIO/A LIMPIEZA INDUSRIAL para Alcoy/Alcoi

Desde nuestra oficina de Alcoy, seleccionamos un/a operario/a de limpieza industrial para una empresa ubicada en Alcoy.

Las funciones principales que realizarás son:

- Limpieza y desinfección de las instalaciones de la empresa.

- Utilización y reposición de productos de limpieza y desinfección.

- Reciclaje de residuos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a Limpieza Indusrial en Alcoy/Alcoi.

3.- MOZO/A ALMACÉN para Alicante

Iman Temporing ETT precisa personal para cubrir un puesto vacante de mozo/a de almacén para importante empresa ubicada en Alicante.

Las funciones principales, serán, entre otras:

- Recepción de la mercancía.

- Preparación de pedidos.

- Etiquetado, embolsado y paletizado.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a almacén en Alicante.

4.- MECÁNICO/A OFICIAL 3º R1 ALICANTE

Crit Interim ETT selecciona para importante cliente perteneciente al sector de la venta y reparación de vehículos industriales Mecánico Oficial 3º R1 en Alicante.

Tus Funciones serán la realización de labores de mecánica en general, manejo de programas de diagnosis, realización de diagnosis y operaciones de mantenimiento, reparación de averías, realización de revisiones y reporte continuo a jefe de taller.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico/a Oficial 3º R1 Alicante.

5.-TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES ALICANTE

Para importante multinacional del sector de los ascensores estamos seleccionando un Técnico de Mantenimiento para la provincia de Alicante.

Sus funciones principales serán:

- Realizar el mantenimiento, las reparaciones y pequeñas modernizaciones en el equipo del cliente de modo eficiente, eficaz y profesional para proporcionar un excelente servicio al cliente.

- Responsabilizarse de una ruta de servicio y organizar su tiempo para completar las visitas asignadas y las tareas específicas de cada visita, maximizando así la seguridad y la fiabilidad del equipo.

- Responder a las llamadas que le han sido asignadas sin demorarse y estar disponible para la cobertura durante el horario nocturno regular, las noches, fines de semana y vacaciones.

- Realizar todo el servicio, reparaciones y pequeñas modernizaciones de acuerdo con las normas de Schindler, incluyendo las políticas de seguridad.

- Mantener al cliente informado en lo referente a las condiciones de su equipo, de las reparaciones preventivas y correctoras y reparaciones o modernizaciones discrecionales.

- Completar toda la información requerida diligente y honestamente; aquí se incluyen el informe de horas, la utilización de piezas, el informe de avisos, el rendimiento del mantenimiento y los informes de trabajos de reparación y de modernización.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES ALICANTE .

6.- MOZO/A ALMACÉN PREPARACIÓN DE PEDIDOS - ALICANTE

Grupo Crit selecciona personal para realizar funciones de mozo de almacén, preparando pedidos y preparación de rutas para reparto. La empresa es una importante distribuidora de productos del hogar, siendo una notable empresa de distribución ubicada cerca de Mercalicante.

Las funciones a realizar en este puesto de trabajo son:

- Preparar pedidos de mercancía en el almacén.

- Preparar rutas para reparto.

- Registro de la mercancía y ordenanza de esta en el almacén bajo la supervisión del encargado.

- Limpieza del almacén y transportar residuos generados a las zonas habilitadas para ello.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a almacén Preparación de Pedidos - Alicante.

7.- AZAFATA/O DE EVENTOS. ALTEA

Desde Crit Outsourcing, la rama de externalización de servicios de GRUPO CRIT, buscamos azafata/o de eventos con disponibilidad inmediata para el teatro de Altea.

Se requiere:

-Residencia cercana al lugar de trabajo.

-Vehículo propio.

-Disponibilidad para trabajar días sueltos durante festivos y fin de semana.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AZAFATA/O DE EVENTOS. ALTEA.

8.- ESPECIALISTA EN CLIMATIZACIÓN EN ALICANTE

¿Te dedicas a la climatización (calefacción, aire acondicionado, ACS) y quieres ganar unos ingresos extra? ¿Quieres conseguir nuevos clientes sin perder un minuto haciendo presupuestos?

Desde KUIKO, la plataforma de Ferrovial Servicios, estamos seleccionando a los mejores profesionales locales expertos en calefacción y aire acondicionado de Alicante. Los precios los pones tú, los clientes te los damos nosotros.

Buscamos profesionales autónomos especializados en climatización para atender las solicitudes que cada día nos hacen particulares y negocios.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Especialista en Climatización en Alicante.

9.- CRISTALERÍA Y CARPINTERÍA METÁLICA EN ALICANTE

Buscamos profesionales autónomos especializados en cristalería y carpintería metálica para dar servicio a las solicitudes que cada día nos hacen particulares y negocios.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cristalería y Carpintería Metálica en Alicante.

10.- EMPRESAS MULTISERVICIOS EN ALICANTE

¿Tienes una empresa de reparaciones, reformas o mantenimiento y quieres ganar unos ingresos extra? ¿Quieres conseguir nuevos clientes sin perder un minuto haciendo presupuestos?

Desde KUIKO, la plataforma de Ferrovial Servicios, queremos trabajar con las mejores empresas multiservicios de Alicante. Los precios los pones tú, los clientes te los damos nosotros.

Buscamos profesionales empresas especializadas en reparaciones, reformas y mantenimiento para dar servicio a las solicitudes que cada día nos hacen particulares y negocios.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Empresas Multiservicios en Alicante.

11.- CONSULTOR INMOBILIARIO para Alicante

Nuestra empresa se dedica desde hace 10 años al sector inmobiliario en España. Aportamos un enfoque individual para cada cliente y le brindamos un asesoramiento personalizado tanto para encontrar y comprar un apartamento barato y acogedor, como para una villa elegante o incluso un hotel.

Actualmente tenemos 8 oficinas de representación en España. Nuestra empresa crece y se desarrolla de forma dinámica trabajando en las principales páginas web de los países de la CEI y en Europa. Además, en nuestra propia web encontrarás innumerables inmuebles y está disponible en 8 idiomas.

Si estás dispuesto a fortalecer nuestra empresa y quieres formar parte de un equipo multidisciplinar y proactivo, con un ingreso estable y crecer en el sector inmobiliario.

Esta es tu oportunidad de conseguir el trabajo de tus sueños.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Consultor Inmobiliario en Alicante.

12.-OFERTA DE EMPLEO PARA MACDONALD´S para Elche/Elx

Si te gusta la atención al cliente, tenemos oportunidades de empleo para ti incluso si es tu primera experiencia profesional.

¿Qué buscamos?

-Nuestra pasión son nuestros clientes, y tu sonrisa fundamental para conectar con ellos.

-Satisfacción por el trabajo bien hecho.

-Trabajo en equipo. Buen ambiente de trabajo y compañerismo en nuestros restaurantes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oferta de Empleo en Elche/Elx.

13.- AUXILIAR DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD EN COMUNIDADES DE ALICANTE

¿Buscas un trabajo en horario de mañanas? ¿Te gustaría disponer de tiempo libre? Si te interesa un trabajo en el que puedas compaginar tu vida profesional con tu vida personal y disfrutar de tus hobbies, tenemos una oportunidad laboral para ti.

Como auxiliar de limpieza tendrás que garantizar la limpieza general de las instalaciones para un adecuado mantenimiento de las mismas y trabajarás de manera autónoma, marcándote tu ruta de trabajo para conseguir los objetivos indicados.

Las funciones que se llevan a cabo como auxiliar de limpieza son:

- Limpieza diaria de las zonas asignadas empleando los equipos específicos como escobas, mopa, aspiradora, paños, productos de limpieza, etc.

- Limpieza de suelos y superficies desinfectándolos con productos específicos.

- Vaciado de papeleras.

- Preparar, transportar y coger los productos necesarios para la limpieza.

- Control inventario de producto y solicitud de los que necesiten ser reabastecidos.

- Limpieza zonas exteriores.

- Desechar basuras siguiendo las normas establecidas.

- Tomar medidas de seguridad para el manejo de productos más agresivos.

- Empleo adecuado de la vestimenta (trajes, guantes, calzado, mascarilla, etc.).

- Elaboración de un registro de las tareas detalladas que se han llevado a cabo, en caso de que lo demande la empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar de Limpieza con discapacidad en Comunidades de Alicante.

14.- OPERARIO/A DE ALMACÉN (DISCAPACIDAD) para Alicante

En Fundación Adecco estamos buscando personal para el centro logístico de una importante empresa del Sector Retail.

Tus funciones serán:

- Recepción de mercancía.

- Preparación de pedidos.

- Ubicación de mercancía en el almacén.

- Uso de PDA.

- Inventario de mercancía, carga y descarga de mercancía y expediciones.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a de almacén (Discapacidad) en Alicante.

15.- MERCHANDISER FARMACIA para Alicante

Empresa distribuidora de medicamentos y productos sanitarios/as a oficinas de farmacia, busca incorporar a una persona con actitud, destreza manual y atención al detalle para cubrir la vacante de Merchandiser de farmacia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Merchandiser farmacia en Alicante.

16.- TESORERO/A A MEDIA JORNADA para Alicante

¿Cuáles serán tus funciones?

-Realizar la gestión, optimización y control de cobros, agenda, impagos, vencimientos, pagos y sus vencimientos (liquidez, tipos de interés, etc.).

-Asumir la responsabilidad de los procedimientos de gestión de cobros y pagos.

-Presentar informes de la situación financiera actual, así como previsiones.

-Control de cargos, pagos e ingresos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TESORERO/A A MEDIA JORNADA en Alicante.

17.- VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN FERRETERÍA TORREVIEJA CAMPAÑA DE VERANO

¿Eres experto/a en ferretería? ¿Has trabajado en venta o comercialización de productos de ferretería?

Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento de su oficio y nuestros productos. Por eso, ¡contamos contigo!

Como Vendedor/a Especialista en Ferretería asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para conseguir ofrecer a nuestros clientes los mejores productos para preparar su casa este verano.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Ferretería Torrevieja Campaña de Verano.

18.- QUALITY CONTROL - CHEMICAL para Alicante

Las principales funciones a desarrollar son:

-Comprobar y mantener los estándares de calidad internos.

-Monitorizar y comprobar la calidad en la producción.

-Organizar las muestras.

-Gestión documental de las normas ISO 9001 y 14001.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Quality Control - Chemical en Alicante.

19.- TÉCNICO DE COMPRAS para Alicante

Empresa líder en su sector precisa incorporar un/a Técnico de Compras para realizar las siguientes funciones:

-Gestionar y recepcionar solicitudes de muestras.

-Negociar con proveedores y artículos ya existentes.

-Búsqueda de nuevos proveedores

-Controlar y gestionar las compras/ventas.

-Realizar e informar a dirección de incidencias.

-Gestionar el precio de compra final a proveedores.

Gestionar la recepción de la documentación comprobando que todo este correcto y actualizar en la herramienta de gestión

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico de Compras en Alicante.

20.- RESPONSABLE DE ADMINISTRACION para Alicante

Importante empresa líder en su sector selecciona persona con experiencia demostrable en el área de gestión administrativa de la empresa superior a 5 años, con voluntad de incorporarse al departamento y con miras a asumir mayores responsabilidades en la medida que vaya afianzando cada una de ellas, con entrega, dedicación y capacidad de aportar mejoras a los procesos administrativos y que asuma la responsabilidad que supone el acceder a información sensible al funcionamiento de la empresa y tenga la responsabilidad de comprometerse a mantener la confidencialidad de la información que maneja, sin defraudar la confianza depositada.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de Administracion en Alicante.

21.- DELEGADO/A COMERCIAL SISTEMAS DE FIJACIÓN para Alicante

Sus funciones a desempeñar serán:

-Apertura de nuevas cuentas y aproximación al mercado desde una propuesta de valor y servicios de ingeniería, logística e industria 4.0, en una organización multinacional, actuando a nivel comercial en la zona norte.

-Análisis y prospección comercial de tu zona de actuación asignada por la dirección comercial.

-Visitas a clientes potenciales para detectar las necesidades.

-Realización, presentación de presupuestos y seguimiento hasta el cierre de la venta.

-Interlocución y negociación con departamentos de compras, logística, mantenimiento, producción, etc.

-Resolución de quejas y problemas de calidad junto con el equipo de servicio al cliente.

-Seguimiento de pedidos y pagos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Delegado/a Comercial Sistemas de Fijación en Alicante.

22.- TÉCNICO LOGÍSTICA JUNIOR (H/M) para Alicante

Empresa Líder en su sector busca incorporar un Técnico de Logística Junior.

Funciones:

-Estudio rutas actuales de transporte y aportación de posibles mejoras o cambios.

-Recopilación de datos y apoyo en realización de informe de stocks semanales.

-Recopilación de datos y apoyo en realización de informe de ventas mensuales.

-Apoyo en seguimiento de pedidos Bangladesh y reportes semanales.

-Reporte previsiones vs ventas reales.

-Apoyo en organización de cargas/márgenes.

-Seguimiento de indicadores por países.

-Apoyo en reporte valoración stock.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico Logística Junior (h/m) en Alicante.

23.- SENIOR JAVA DEVELOPER - ALICANTE

You will be part of the Software Development Team with some great people who really want to grow with the client. You will need to have good skills in Java Spring Boot, Microservices and Angular (that would be great).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Senior Java developer - Alicante.

24.- REACT DEVELOPER - ALICANTE

Te unirás a un proyecto internacional en el que serás referente de React.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de React Developer - Alicante.

25.-DESARROLLADOR .NET (H/M) para Alicante

Nuestro cliente es una empresa líder en el sector logístico con presencia en todo el territorio nacional e internacional.

El candidato seleccionado se incorporará en un equipo de Agile y será responsable de desarrollar los productos de la empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Desarrollador .NET (H/M) en Alicante.

26.- TÉCNICO/A DE CAMPO EN INFORMÁTICA para Elche/Elx

En Brandty, seleccionamos un/a Técnico/a Informático para una empresa que se dedica a la venta de servicios y equipos tecnológicos. Está ubicada en Elche y su misión es la instalación, reparación y mantenimiento de los equipos informáticos en colegios.

Funciones:

-Reparación de ordenadores de sobremesa y portátiles.

-Reparación, instalación y mantenimiento de redes y sistemas de telecomunicaciones.

-Reparación, instalación y mantenimiento de sistemas operativos Windows, Linux (Ubuntu) y otros de comandos por línea.

-Instalaciones y reparación de cableado de red, proyectores, pizarras digitales.

-Reparaciones en taller propio y labores de técnico de campo, salidas a clientes en Elche-Alicante.

-Asesoramiento y recomendación de equipos.

Trato cercano y acción comercial con el cliente, ofreciendo cambio de componentes o nuevos productos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Campo en Informática en Elche/Elx.

27.- DISEÑADOR/A INDUSTRIAL para Alicante

En Brandty, seleccionamos un/a Diseñador/a Industrial para empresa tecnológica ubicada en la provincia de Alicante, y cuya misión sea el diseño de equipos y prototipos tecnológicos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Diseñador/a Industrial en Alicante.

28.- OPERARIO/A DE INYECCIÓN DE PLASTICO para Aspe

Seleccionamos personal con experiencia demostrable en "Control Calidad Maquinas Inyectoras de Plastico".

Funciones:

- Alimentación y vaciado de maquinas de inyección.

- Cambio y ajuste de moldes.

- Repaso/control de piezas elaboradas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OPERARIO/A de Inyección de plastico en Aspe.

29.- PERSONAL MANTENIMIENTO ELECTRO - MECANICO ELX para Elche/Elx

Seleccionamos personal para mantenimiento electro/mecánico para importante empresa radicada en Elche

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal Mantenimiento Electro - Mecanico ELX en Elche/Elx.

30.- PERSONAL CARRETILLA ELEVADORA - PRODUCCIÓN para Elche/Elx

Buscamos carretillero/a con 2 años de experiencia previa en el puesto para el control y manejo de retractil con pala 5 metros.

El trabajo considtirá en la logística en las naves de producción, así como como apoyo en el proceso de producción.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PERSONAL CARRETILLA ELEVADORA - PRODUCCIÓN en Elche/Elx.

31.- TÉCNICO/A MARKETING Y COMUNICACIÓN para Novelda

En dependencia de la responsable de Marketing y Comunicación la persona que se incorpore desempeñará, entre otras, las siguientes funciones:

- Organización, gestión y coordinación de eventos (ferias profesionales, presentaciones de producto, formaciones, etc.).

- Gestión de medios y agencias externas para comunicación digital y RRSS.

- Diseño de cartelería, catálogos, email marketing (diseño gráfico).

- Creación y edición de vídeos.

- Comunicación interna.

- Imagen corporativa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Marketing y Comunicación en Novelda.

32.- CARRETILLERO/AS para Orihuela

Faster Empleo ETT selecciona Carretillero/as con experiencia, para importante empresa del sector Alimentario con centros de trabajo ubicados en diferentes zonas.

Los diferentes centros de trabajo, se encuentran ubicados en: Abanilla, Albatera y Crevillente.

Su función principal será el manejo de la carretilla elevadora.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carretillero/as en Orihuela.

33.- ASISTENTE PERSONAL CARNET B Y PER para Torrevieja

Faster Empleo selecciona, para importante empresa del sector turístico, un/a asistente personal con carnet B y licencia PER, para atender necesidades de dirección, con posibilidad de incorporación inmediata.

Las funciones a realizar son:

-Conductor privado, realizar traslados Madrid-zona de levante.

-Acompañamiento y gestiones delegadas de apoyo.

-Patrón de yate.

-Tareas básicas de mantenimiento de los distintos vehículos.

-Coordinación con el de personal de otros departamentos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asistente personal carnet B y PER en Torrevieja.

34.- AUXILIAR EN MARKETING DIGITAL para Elche/Elx

¿Te apasiona el mundo de marketing digital? ¿Quieres crecer profesionalmente y desarrollar tus habilidades orientadas al cliente?

En grupo Faster buscamos para importante empresa en proceso de crecimiento y expansión, de la zona de Elche, un/a auxiliar en marketing digital para ampliar su departamento de marketing y comunicación.

Las funciones a realizar son:

-Gestión de canales de venta online a través de diferentes webs del grupo. Incluyendo Amazon.

-Planificación, control y monitorización de campañas de marketing online con las diferentes herramientas SEO y SEM.

-Email marketing.

-Analítica web.

-Marketing de contenidos y diseño de planificación.

-Gestión de RRSS.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar en marketing digital en Elche/Elx.

35.- AUXILIAR TELEMARKETING ITALIANO/INGLÉS para Alicante

Importante empresa en expansión precisa, para su departamento de ventas internacional, un/a auxiliar de telemarketing con nivel alto de italiano e inglés para contactar con empresas de Italia, dar a conocer y comercializar sus productos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar telemarketing Italiano/inglés en Alicante.

36.- ADMINISTRATIVO/A DPTO FACTURACIÓN/LOGÍSTICA para Elche/Elx

Importante empresa del sector de distribución, de la zona de Elche, precisa incorporar a un/a administrativo/a para su departamento de facturación y logística, con posibilidad de incorporación inmediata.

Las funciones a realizar son:

-Facturación.

-Recepción de llamadas y atención al cliente.

-Resolución de incidencias.

-Control gastos proveedores

-Colaboración con departamentos como son ventas, comunicación....

-Coordinación con almacén para control de stock e inventarios.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a dpto facturación/logística en Elche/Elx.

37.- CARPINTERO PROFESIONAL para Alcoy/Alcoi

Para este puesto buscamos un profesional dedicado necesariamente al sector carpintería, tanto labores de taller (elaboración de mueble en sus distintas fases) como montaje de mobiliario. El optante al puesto deberá saber gestionar los recursos y ser autosuficiente en el desarrollo de la obra.

Deberá adaptarse a labores en equipo y ser capaz de superar problemas en el desarrollo de las tareas. Además de ello será imprescindible que posea nociones de control numérico, fresadora, centro de mecanizado CNC y demás herramientas relacionadas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CARPINTERO PROFESIONAL en Alcoy/Alcoi.

38.- DEPENDIENTE ORANGE ZONA ALCOY

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de DEPENDIENTE ORANGE ZONA ALCOY.

39.- DEPENDIENTE ORANGE ZONA ALICANTE

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de DEPENDIENTE ORANGE ZONA ALICANTE.

40.- MECANICO/A DE VEHICULOS para Sant Vicent del Raspeig

Un taller oficial ubicado en San Vicente, precisa una persona para incorporar con experiencia de tres años en electromecánica de automoción para cubrir un puesto de paternidad

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de MECANICO/A DE VEHICULOS en Sant Vicent del Raspeig.