Semana importante para los ingenieros en Alicante, ya que sus perfiles son los más solicitados en los últimos días. Accede a todas las ofertas de empleo en Alicante, que destacamos en este artículo y consulta las bases para optar a cada una de las vacantes que hemos seleccionado. Entre ellas, hay oportunidades para personal para hostelería, informáticos, operarios, técnicos de diseño gráfico, comerciales, promotores, soldador, mecánico, responsable de RRHH, así hasta un largo etcétera con más de 500 puestos listos para que te inscribas en ellos.

Arquitectura y diseño

TÉCNICO/A EN DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO para Aspe

En Brandty, estamos buscando un/a Diseñador/a Gráfico que se encargue de las creatividades e ilustración del diseño 360. Por tanto, deberá de dominar herramientas de diseño gráfico cómo Corel Draw o illustrator y Photoshop), con experiencia mínima de 5 años en diseño y artes gráficas, para una empresa especializada en la publicidad interior y exterior en Aspe.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a en Diseño Gráfico Publicitario en Aspe.

Calidad e I+D

QUALITY ENGINEER para Alicante

We are looking for a Quality Engineer to monitor and improve the quality of our operational processes and outputs. The Quality Engineer's responsibilities include designing quality standards, inspecting materials, equipment, processes, and products, developing quality control systems, and determining corrective actions.

-Developing and implementing quality standards.

-Developing and implementing quality control systems.

-Monitoring and analyzing quality performance.

-Inspecting and testing materials, equipment, processes, and products to ensure quality specifications are met.

-Collaborating with production team to develop and implement controls and improvements.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Quality Engineer en Alicante.

Compras, ventas y telemarketing

STORE MANAGER (ACCESORIOS Y MODA DEPORTIVA) para Alicante

Luxe Talent selecciona para su cliente, grupo internacional de calzado, accesorios y moda deportiva, un/a Store Manager para gestionar su punto de venta en Palma de Mallorca.

Como Store Manager tu principal objetivo será alcanzar los objetivos de la compañía, potenciando las ventas, mejorando el servicio de atención al cliente y fomentando el trabajo en equipo. Tus principales funciones a desarrollar serán:

-Ofrecer un excelente servicio al cliente y ser el ejemplo a seguir para el equipo de tienda;

-Gestionar y liderar al equipo responsabilizándote de la selección, formación y motivación del personal;

-Dirigir la tienda en todas sus vertientes, así como mantener un control constante de la imagen y la exposición del producto en el punto de venta (visual merchandising);

-Organizar al equipo con tal de alcanzar los objetivos propuestos por la empresa para maximizar las ventas;

-Analizar de los KPI’s con el objetivo de tener control sobre la situación de la tienda y poder mejorar los objetivos propuestos por la compañía.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Store Manager (accesorios y moda deportiva) en Alicante.

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD para Orihuela

Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento de su oficio y nuestros productos. Por eso, ¡contamos contigo!

Como Vendedor/a Especialista en Electricidad asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para convertirte en un experto referente para nuestros clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a Especialista en Electricidad en Orihuela.

TÉCNICO COMERCIAL - SECTOR SANEAMIENTO para Alicante

Estamos realizando un proceso de selección de un puesto de Técnico Comercial para empresa del Sector Saneamiento, dedicada a fabricar pozos de registro, arquetas y depuradoras, ecológicas, sostenibles y reciclables. Para la zona de Valencia, Alicante y Murcia.

Reportando al Director comercial, la persona seleccionada desarrollará entre otras las siguientes funciones:

-Alcanzar objetivos de ventas establecidos por la dirección mediante la prospección y desarrollo de acciones comerciales orientadas a la captación de nuevos clientes, así como a la potenciación de los ya existentes.

-Ejecución del plan comercial y de desarrollo de producto en la zona de Alicante, Valencia y Murcia, con la finalidad de incrementar las ventas y mejorar la calidad del servicio prestado.

-Ofrecer apoyo técnico y comercial a clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico Comercial - Sector Saneamiento en Alicante.

PROMOTOR /A CAPTADOR DE DATOS ESTACIÓN DE SERVICIO (NO VENTA) 897 € + INCENTIVOS 30H SEMANALES L-S (PROYECTO ESTABLE) para - 4 vacantes.

Salesland amplía su equipo de promotores/as en proyecto estable. Tu misión es la recogida de datos de los usuarios que acuden a repostar en la estación de servicio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PROMOTOR /A CAPTADOR DE DATOS ESTACIÓN DE SERVICIO (NO VENTA) 897 € + INCENTIVOS 30H SEMANALES L-S (PROYECTO ESTABLE) en Alicante.

AUXILIAR TELEMARKETING PORTUGUÉS/INGLÉS para Alicante

Importante empresa en expansión precisa para su departamento de ventas internacional un/a auxiliar de telemarketing con nivel alto de portugués e inglés para contactar con empresas de Portugal y dar a conocer sus productos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar telemarketing portugués/inglés en Alicante.

Informática y telecomunicaciones

SOFTWARE QA MID-SENIOR para Alicante

Reportando al Responsable de Calidad, el candidato deberá llevar a cabo las siguientes tareas con el objetivo de implantar un correcto proceso de Calidad:

-Definición de casos de uso y planes de prueba según criterios de aceptación.

-Ejecución manual de planes de prueba.

-Automatización de planes de prueba.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de SOFTWARE QA MID-SENIOR en Alicante.

ADMINISTRADOR/A DE SISTEMAS para Alicante

Reportando al Responsable de Sistemas, la persona seleccionada se encargará de la administración de sistemas informáticos y de telecomunicaciones realizando las siguientes tareas:

-Instalación y configuración de software y hardware.

-Gestión de servidores OnPremise y Cloud.

-Monitorización, mantenimiento y reporte sobre el estado de los sistemas de TI.

-Resolución de incidencias.

-Soporte de nivel 3.

-Implantación de las políticas de Seguridad de la Información.

-Gestión de servicios en la nube (Azure, AWS, GCP).

-Gestión de herramientas de orquestación (Kubernetes, Docker, etc.)

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ADMINISTRADOR/A DE SISTEMAS en Alicante.

TÉCNICO/A DE VALIDACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS- ALCOY

¿Eres joven y quieres desarrollarte profesionalmente? ¿Tienes conocimiento informáticos? ¿Tu nivel de inglés es alto?

¡No lo pienses más! ¡Esta es tu oportunidad perfecta!

Requisitos:

-Nivel C1 inglés

-Estudios universitarios relacionados con informática, farmacia o químicos/as.

-Residencia en Alcoy o alrededores.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 46355- Técnico/a de validación de sistemas informáticos- ALCOY.

Ingeniería

INGENIERO/A DE PROCESOS para Alicante

Las principales funciones a desarrollar son:

-Proponer planes y acciones de propuesta de mejoras en producción.

-Orientar la producción para conseguir los resultados esperados.

-Optimizar los procesos productivos.

-Crear y monitorizar KPIs.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a de Procesos en Alicante.

INGENIERO PRODUCCIÓN para Alicante

Las responsabilidades y tareas del Ingeniero de producción será:

-Establecer y gestionar los procesos operativos estándar para cada línea de producción.

-Garantizar la seguridad, la calidad y la eficiencia mediante el uso de herramientas de fabricación adecuadas como Lean Manufacturing, Six Sigma y Kaizen.

-Establecimiento y seguimiento de KPI

-Trabajar en la mejora continua de cada KPI

-Organizar de manera eficaz el mantenimiento preventivo total para reducir el tiempo de inactividad.

-Planificación y control de la producción con el objetivo de lograr tiempos de entrega más cortos y menor stock de WIP.

-Mantener un ambiente de trabajo positivo, motivar al equipo y fomentar sus habilidades, establecer y mantener una buena comunicación y un buen clima laboral.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero Producción en Alicante.

INGENIERO CALIDAD para Alicante

Las responsabilidades y tareas de Ingeniero de Calidad serán:

-Establecer y gestionar los estándares de calidad para cada producto y proceso.

-Identificar defectos y analizar la causa raíz utilizando herramientas como análisis de por qué, Eight D y Fishbone.

-Establecer y mantener acciones correctivas para eliminar las causas fundamentales de los defectos.

-Trabajar en la mejora continua de medidas correctivas, preventivas y proactivas para la mejora de la Calidad.

-Desarrollar los controles, establecer las herramientas y sistemas para medir y mejorar los niveles de calidad.

-Mantener un ambiente de trabajo positivo, motivar al equipo y fomentar sus habilidades, establecer y mantener una buena comunicación y un buen clima laboral.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero Calidad en Alicante.

INGENIERO DE REDES para Elche/Elx

Buscamos ampliar el equipo de Redes e infraestructuras.

Misión: Ofrecer soporte técnico de nivel 2 de redes a los usuarios, participar en proyectos de implantación, reportar la actividad al responsable del departamento de Operaciones, coordinar su trabajo con otros compañeros del departamento.

Funciones:

- Soporte técnico en el escalado de incidencias.

- Supervisión y coordinación de las diferentes operaciones realizadas en el área de Redes.

- Apoyo técnico a operadores y especialistas.

- Elaboración de Informes requeridos al efecto por parte de la Empresa.

- Participación en la definición de procedimientos, así como preparación de análisis de mejora y recomendaciones de gestión.

- Configuración de Routers & Switches.

- Participación en proyectos de despliegue y mejora continua de las comunicaciones.

- Realización de documentación asociada al servicio: documento de concepto, viabilidad técnica y manual técnico.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero de Redes en Elche/Elx.

TÉCNICO/A JUNIOR DE APROVISIONAMIENTO para Alicante

Si estás iniciando tu trayectoria profesional y quieres formar parte de un entorno multinacional, en Blinker buscamos talento, ganas y afán de superación. Queremos incorporar dentro de nuestra familia naranja una persona para el área de compras.

Si tienes formación en la cadena de suministro, en la gestión y control del aprovisionamiento o, te interesaría desarrollarte en este ámbito, esta puede ser tu oportunidad.

Entre algunas de las funciones en las que podrás participar son:

- Registrar y colaborar en la gestión de stock.

- Gestionar el reaprovisionamiento de almacén.

- Análisis de control de stock.

- Elaborar Informes.

- Participar en la gestión de documentación de exportación.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a junior de aprovisionamiento en Alicante.

Otras profesiones y oficios

OPERARIO/A Y MOZO/A SECTOR PLÁSTICO para Banyeres de Mariola

¿Tienes experiencia como mozo/a de logística u operario/a de producción? ¿Te gustaría formar parte de una de las empresas lideres en el sector? ¿Conoces el sector del plástico?

Ofrecemos turnos rotativos, mañana, tarde y noche.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 46355- Operario/a y Mozo/a sector plástico en Banyeres de Mariola.

TÉCNICO MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO (H/M) para Alicante

La persona que se incorpore a la posición de Técnico de Mantenimiento (h/m) realizará las siguientes funciones:

-Viajar a las plantas de Tánger y Turquía.

-Mantener el almacén con piezas de recambio, stock máximo y mínimo recomendado.

-Mantener la eficacia del proceso productivo (máquina, robots, periféricos e instalaciones)Asegurar los cambios de producción en coordinación con los responsables de planta

-Gestión y control de compras o proveedores

-Aplicación de los planes de mantenimiento recomendados por los proveedores.

-Analizar las incidencias y proponer mejoras

-Seguir las pautas marcadas por la empresa en términos de buenas prácticas y medio ambiente

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico Mantenimiento Electromecánico (h/m) en Alicante.

SOLDADOR para Santa Pola

Necesitamos incorporar un soldador con experiencia en soldadura de hilo y electrodo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Soldador en Santa Pola.

PERSONAL FÁBRICA MÁRMOL - CLASIFICADO EMBALAJE para Novelda

Contratamos personal para zona de almacén en fábrica de mármol para preparación de pedidos.

Funciones:

Embalaje, carga y descarga de camiones, limpieza de almacenes y otras tareas relacionadas con el puesto de trabajo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal fábrica mármol - Clasificado Embalaje en Novelda.

MECÁNICO/A DE AUTOMÓVILES COCENTAINA

Se encargará del montaje e instalación de los recambios y accesorios del automóvil, realizarán todas las operaciones de mecánica rápida tales como montaje de neumáticos, cambios de aceites, filtros, etc. y otras operaciones de mecánica pesada (embragues, distribuciones, etc.).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico/a de automóviles COCENTAINA.

Recursos Humanos

RESPONSABLE RRHH CON INGLÉS para Elche/Elx

El Director de RRHH tendrá principalmente los siguientes objetivos:

- Recluta, entrevista y contrata al nuevo personal del departamento.

- Supervisa el flujo de trabajo diario del departamento.

- Proporciona evaluaciones de rendimiento constructivas y oportunas.

- Gestiona la disciplina y la moral positiva del equipo de acuerdo con la política de la empresa.

- El director de RRHH se coordinará con los directores de departamento para entender los requisitos de RRHH de la organización en lo que respecta a las necesidades de talento actuales y futuras, la contratación, la retención y la planificación de la sucesión.

-Etc.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de RESPONSABLE RRHH CON INGLÉS en Elche/Elx.

OFICINA ADMINISTRACION RRHH Y GESTIÓN LABORAL para Alicante

Estamos buscando profesional con al menos dos años de experiencia en gestión laboral, con capacidad de comunicación, tolerante a la presión, responsable y que sepa trabajar en equipo.

Las funciones abarcarían:

- Reclutamiento y Selección.

- Elaboración de contratos, nominas y seguros sociales.

- Gestión de las comunicaciones con Seguridad Social (RED, SILTRA,Delt@) y SEPE.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficina Administracion RRHH y Gestión Laboral en Alicante.

Sanidad

ENDODONCISTA JORNADA COMPLETA para Elche/Elx

Somos una clínica dental ubicada en Elche. Estamos buscando endodoncista a jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ENDODONCISTA JORNADA COMPLETA en Elche/Elx.

Seguridad y vigilancia

Transporte y reparto

Turismo y restauración

AYUDANTE DE COCINA para Dénia

Se necesita ayudante de cocina mediterránea para importante restaurante en Dénia, ubicado a pie de playa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AYUDANTE DE COCINA en Dénia.

MAÎTRE para Dénia

Se precisa incorporar Maître para dirigir importante restaurante en Dénia (Alicante) a pie de playa. Imprescindible experiencia previa de al menos 5 años en el puesto.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de MAÎTRE en Dénia.

EQUIPO BASE EN COCINA LA TAGLIATELLA para Orihuela

Buscamos gente para el equipo de cocina que se una a nuestro equipo y que contribuyan al crecimiento de nuestra marca. Buscamos que tengas disponibilidad para trabajar en jornadas partidas y rotativas a tiempo parcial (comidas, cenas y/o fines de semana).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Equipo base en cocina La Tagliatella en Orihuela.

COCINERO/A EN CALPE para Calpe/Calp

Las funciones que se realizarán serán:

-Prepara y cocina los alimentos.

-Verifica la existencia de los diferentes alimentos.

-Verifica el buen estado de los alimentos y las existencias necesarias para cumplir con la normativa.

-Revisa diariamente la conservación de los alimentos.

-Verifica que se cumpla las normas de higiene y que el personal a su cargo desempeñe correctamente sus funciones.

-Colabora en conjunto con el personal a mantener todo limpio y ordenado.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cocinero/a en Calpe en Calpe/Calp.