A falta de horas para despedir el periodo estival y el comienzo del nuevo curso, estas son ofertas de empleo en Alicante que hemos seleccionado, abarcando distintos sectores y perfiles para que todos tengan cabida en la búsqueda de trabajo.

Instaladores de toldos, auxiliares de ayuda a domicilio, estudiantes para monitores de extraescolares, scrum master, administrativo con noruego, repartidores de recambios y senior fullstack developer con conocimientos en deportes de alto rendimiento, vela y rugby, son interesantes oportunidades para inscribirte en este momento. ¡Buscas empleo? te ayudamos.

OFERTAS DE EMPLEO PARA INVENTARISTAS EN ALICANTE

INVENTARISTA DÍAS SUELTOS ZONA ORIHUELA

- 6 vacantes.

Grupo Crit selecciona inventaristas para importante empresa del sector de Grandes Almacenes. El inventario tendrá lugar el jueves 2 de Septiembre a las 22:00 horas en Orihuela.

Si te interesa trabajar y eres una persona responsable, organizada y dinámica, no lo dudes, ¡Inscríbete!

Funciones:

- Conteo de los productos indicados.

- Eficacia en el recuento.

- Disponer de botas de seguridad.

- Disponibilidad horaria, el inventario tendrá lugar en horario de noche.

- Personas metódicas, organizadas y responsables

- Capacidad numérica

- Valorable tener experiencia con pistola de radiofrecuencia

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Inventarista días sueltos Zona Orihuela.

OFERTAS DE EMPLEO DESTACADAS EN ALICANTE

ESTILISTA Y PELUQUERA/O para Pinós (el)/Pinoso

Se precisa estilista peluquera/o, preferiblemente con experiencia, para media jornada, ampliable a jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Estilista y peluquer@ en Pinós (el)/Pinoso.

OPERARIO/A DE LOGÍSTICA EN IBI

Iman Temporing ETT precisa personal para cubrir un puesto vacante de operario/a de fábrica para importante empresa ubicada en Ibi.

Las funciones principales, serán, entre otras:

- Control de calidad.

- Montaje del producto.

- Etiquetado y embolsado.

- Picking.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a de Logística en Ibi.

DESARROLLADOR/A WEB para Elche/Elx

Desde nuestras oficinas de Alicante buscamos un/a Desarrolador/a Web para incorporarse en una importante empresa ubicada en Elche.

Las funciones a realizar serían:

- Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones propias y externas.

- Desarrollo de páginas web.

- Diseño de plantillas para páginas web y aplicaciones.

- Diseño de contenidos multimedia (imagen y vídeo).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Desarrollador/a Web en Elche/Elx.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (H/M) para Orihuela

Desde Crit Outsourcing seleccionamos, para empresa del sector agroalimentario situada en La Murada (Orihuela - Alicante), un/a Auxiliar Administrativo/a de logística.

Funciones:

- Pesaje de camiones de entrada y salida.

- Registro de entrada y salida de vehículos y productos.

- Elaboración de etiquetas.

- Escandallo y registro informático de datos.

- Gestiones administrativas propias del puesto.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar Administrativo (H/M) en Orihuela.

COMERCIAL ADMINISTRATIVO/A SECTOR AUTOMOCIÓN para Alicante

Crit Interim ETT selecciona personal Comercial Administrativo para empresa del sector de la Automoción ubicada en Alicante.

Funciones:

-Asesorar en todo el proceso de alquiler de vehículo.

-Trato con el cliente.

-Realización de contratos, cobros y pagos de facturas.

-Tramitación de entrada y salida de vehículos.

-Gestión de seguros, alquiler de vehículos.

-Control de stock de la flota de vehículos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Administrativo/a Sector Automoción en Alicante.

SENIOR FULLSTACK DEVELOPER (JAVA/JS) para Alicante

Desde NexttiC estamos trabajando en incorporar de forma estable, un/a Fullstack con experiencia en desarrollo Java y Javascript para trabajar en una startup dedicada a la retransmisión en streaming de deportes de alto nivel.

Conocimiento y/o habilidades requeridos:

- Más 5 años de experiencia como desarrollador/a back-end (Java).

- Experiencia desarrollando con Javascript.

- Experiencia con BBDD relacionales (MySQL).

- Familiarizado/a con Linux.

- Experiencia desarrollando e implementando proyectos técnicos y diseñando arquitecturas de soluciones.

- Experiencia trabajando y comunicándose con personas con conocimientos técnicos y no técnicos.

- Alto nivel de autonomía.

- Fluidez en inglés.

Conocimiento y/o habilidades deseables:

- Interés por los deportes de alto rendimiento y/o de vela.

- Mentalidad internacional.

- Conocimiento y/o experiencia en Ruby.

De la persona que se incorpore se espera que sea capaz de desarrollar e implementar estrategias técnicas, ser responsable de los aspectos del desarrollo y mantenimiento de la tecnología de la compañía, así como impulsar el desarrollo diario. Con idea de que en un tiempo prudencial, la persona pudiera crecer a CTO.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Senior Fullstack Developer (Java/JS) en Alicante.

REPARTIDOR/A DE RECAMBIOS DE AUTOMOCIÓN ORIHUELA

Desde GS-Autobat tenemos la necesidad de incorporar a nuestra plantilla un repartidor para la zona de Orihuela.

Las funciones del puesto serán las siguientes:

- Cargar y descargar los pedidos en el vehículo de reparto.

- Entregar pedidos a clientes en rutas asignadas.

- Comprobar pedidos antes de la carga (pedidos completos, condiciones óptimas del producto, etc)

- Entrega de albarán al cliente y recepción del mismo firmado para la empresa.

- Tareas básicas del mantenimiento y cuidado del vehículo: Revisar vehículo antes de cada expedición, mantener el vehículo limpio, comprobar revisiones e ITV.

- Reportar incidencias.

- Tareas de almacén correspondientes al puesto.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidor/a de Recambios de Automoción ORIHUELA.

RECEPCIONISTA SUSTITUCIONES ALICANTE

Se trata de un puesto de Recepcionista para cubrir vacaciones, bajas médicas y sustituciones, en Alicante ciudad. Es una oportunidad laboral ideal para compaginar con estudios, hobbies u otras ocupaciones ya que la jornada laboral es de lunes a viernes en horario de tardes de 14h a 18h. Previa a la incorporación, realizaras una formación inicial para resolver cualquier duda que puedas tener en el puesto de trabajo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista Sustituciones Alicante.

ADMINISTRATIVO/A ADMISIÓN PACIENTES CON NORUEGO para Torrevieja

Misión:

-Atención y registro de pacientes reflejando una imagen profesional del centro. Desarrollo del proceso administrativo requerido para la gestión de ingresos/entradas y altas/salidas de pacientes, con el fin de realizar un procedimiento adecuado que facilite el proceso asistencial, conforme a los objetivos y la política interna del centro.

-Realización de tareas administrativas de forma profesional y precisa, en orden a garantizar la fiabilidad de la información económica para colaborar en la consecución de los objetivos financieros a corto y largo plazo conforme a la política de la empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ADMINISTRATIVO/A ADMISIÓN PACIENTES CON NORUEGO en Torrevieja.

SCRUM MASTER para Elche/Elx

We look for candidates that have a high learning capacity, that assume the technological challenges that are proposed, in a collaborative and motivating work environment.

We are looking for a Scrum Master to join our team of professionals.

What are the functions?

- As a servant leader, promotes adoption of an agile mindset through teaching, mentoring, and coaching.

- Utilizes lean-agile tools and frameworks to drive continuous improvement.

- Facilitates team progress toward goals and commitments through improvements in quality, predictability, and flow.

- Ensures the team is utilizing agile ceremonies effectively such as daily stand ups, backlog refinement, sprint planning, sprint reviews, demos and retrospectives to maximize value delivery. Actively participates in and/or facilitates these ceremonies.

- Aids the team to improve team dynamics, performance, and management of conflicts through application of agile principles.

- Supports and coaches all team members and builds collaborative, transparent relationships throughout the enterprise to assist the team with managing interdependencies, mitigating risks, and resolving impediments.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Scrum Master en Elche/Elx.

ARQUITECTO/A JAVA - REMOTO 100% para Alicante

En Grupo Oesia buscamos Arquitectos Java.

Funciones principales:

- Solución de issues del JIRA tanto de desarrollos nuevos como incidencias de la aplicación SOSTRAT.

- Realizar desarrollos de piezas funcionales y no transversales.

- Liderar el proceso de migración de SOSTRAT de Java 6 a Java 8.

- Integraciones varias con SOSTRAT: CAS, REDIS, etc.

- Dar soporte técnico a otros compañeros en el desarrollo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Arquitecto/a Java - Remoto 100% en Alicante.

REPARTIDOR/A DE PIZZA HUT. BENIDORM. ALICANTE.

Buscamos repartidores que se conviertan en verdaderos Pizza Lovers. Los encargados de la entrega de nuestras pizzas.

Si tienes carné de conducir, disponibilidad para trabajar 12 horas semanales y un gran sentido de compromiso, queremos conocerte.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidor/a de Pizza Hut. Benidorm. Alicante..

AUXILIAR DE TIENDA PIZZA HUT. BENIDORM. ALICANTE

- 10 vacantes.

- Contrato indefinido.

Buscamos auxiliares de tienda que se encarguen elaborar nuestros productos, dar una excelente atención a nuestros clientes y apoyar en las tareas de tienda. Tu misión será crear las pizzas que luego viajarán a las casas de las personas, así que tendrás impacto directo en la creación de momentos que unen.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar de tienda Pizza Hut. Benidorm. Alicante.

PROMOTOR/A VETERINARIO/VETERINARIA TORREVIEJA para Alicante

Buscamos promotores y promotoras para acción en tienda de mascotas los fines de semana del 3, 4,10 y 11 de Septiembre..

La acción consiste estar en un espacio de una conocida tienda de mascotas en Torrevieja, promocionando los productos de una conocida marca de comida para mascotas, así como resolviendo las posibles dudas de los clientes que puedan surgir al respecto.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Promotor/a Veterinario/Veterinaria TORREVIEJA en Alicante.

CUIDADOR/A AVES para Elche/Elx

¿Te apasionan los animales? ¿Buscas empleo ?

En grupo Faster buscamos para importante empresa en proceso de crecimiento y expansión, de la zona de Elche, un/a peón/a criadero animales.

Las funciones a realizar son:

- Alimentar y cuidar los animales.

- Limpiar sus habitáculos.

- Atenderlos correctamente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cuidador/a aves en Elche/Elx.

MONITORES/AS EXTRAESCOLARES ROBÓTICA para Ibi

¿Eres estudiante de grado?, ¿estás preparándote una oposición?, ¿quieres adquirir experiencia profesional durante este curso académico?.

¡Tenemos una oferta para tí!

En Faster Empleo buscamos estudiantes con ganas de iniciar su actividad laboral, para un proyecto de actividades extraescolares de robótica educativa. Precisamos de personal con gran orientación en educación y tecnología, en la zona de Alcoia Sur y con disponibilidad inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Monitores/as extraescolares robótica en Ibi.

AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO DE LA EMPRESA para Villajoyosa/Vila Joiosa (la)

Descripción del empleo

-Realización de tareas domésticas varias: aseo y limpieza de la casa, compras, comidas, lavado y planchado, etc.

-Realización de tareas de cuidado personal: aseo, control sanitario y administración de medicamentos, pequeñas curas, control dieta, ayuda en la movilidad, etc.

-Tareas de cuidado de encamados: aseo, comida, cambio de ropa de cama, pequeñas curas, etc.

-Tareas de apoyo en la vida social: pasear al usuario, acompañarlo a hacer gestiones o a actividades culturales, dialogo mutuo, organización y economía familiar.

-Tareas educativas: aprendizaje de aspectos nuevos, hábitos de higiene, etc.

-Tareas de coordinación: comunicarse con su superior/a para evaluar las mejoras en la evolución del usuario, reuniones de seguimiento, etc.

-Realización además de todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean asignadas por sus superiores, relacionadas con la misión del puesto.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliares de ayuda a domicilio de la empresa en Villajoyosa/Vila Joiosa (la).

AUTÓNOMO INSTALADOR ELECTRICISTA DE PLACAS SOLARES para Alicante

Autónomo instalador electricista de placas solares para toda la provincia de Alicante, imprescindible mínimo un año de experiencia y con carnet de instalador de placas solares.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Autónomo instalador electricista de placas solares en Alicante.

INSTALADOR/A DE TOLDOS Y CERRAMIENTOS para Villena

Una empresa ubicada en Villena precisa de personas con experiencia de dos años como instaladores en toldos y protección solar, cerramientos acristalados y el montaje e instalación de los mismos en los diferentes espacios designados, obra,

instalación industrial y vivienda.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instalador/a de toldos y cerramientos en Villena.