Esta semana se han conocido los datos del paro del mes de septiembre. Unas cifras que vuelven a arrojar un registro histórico en cuanto a reducción en el número de desempleados. Esta bajada se suma a la de los meses precedentes, por lo que la senda positiva en la creación de empleo parece consolidarse. En Alicante, la generación de puestos de trabajo es constante y muestra de ello son las ofertas de empleo que hemos seleccionado en este artículo. Puestos vacantes con los que podrás abandonar rápidamente las listas del paro.

Encuentra ese trabajo que estás buscando, gracias a la variada gama de oportunidades laborales a las que puedes optar ahora mismo en Alicante. Desde ingenieros/as, hasta operarios/as, pasando por mecánicos/as, azafatas/os o comerciales pueden conseguir trabajo en estas líneas. Te facilitamos una descripción detallada de cada puesto, así como los requisitos que se exigen en cada uno de ellos. Todo ello, con un enlace que te llevará hasta un simple registro de inscripción. Conviértete en el primer candidato del que puede ser tu próximo trabajo en Alicante.

OFERTAS DE EMPLEO EN ALICANTE

PLANIFICADOR/A DEMANDA INGENIERO/A INDUSTRIAL para Castalla

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Grupo Crit multinacional de RRHH selecciona, para importante empresa de referencia en diseño y fabricación de mobiliario de oficina ubicada en Castalla (Alicante), un/a Planificador/a Demanda Ingeniero/a Industrial.

Funciones:

- Determinar junto a departamento de producción cuanto producto hay que producir según demanda de la empresa.

- Determinar junto a departamento comercial las necesidades de material a comprar.

- Asegurar que los productos que se están fabricando en su turno corresponde con los datos del pedido.

- Revisar los pedidos para detectar cualquier error posible, y además comprobar algunos datos importantes del pedido: tratado, color, aroma, peso...

- Revisar que la mezcla utilizada corresponde al pedido correspondiente al hacer el relevo.

- Comprobar que todos los parámetros funcionan correctamente y entran en las condiciones admitidas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Planificador/a Demanda Ingeniero/a Industrial en Castalla.

MECÁNICO/A OFICIAL 3º R1 ALICANTE

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

CRIT INTERIM ETT selecciona para importante cliente perteneciente al sector de la venta y reparación de vehículos industriales Mecánico Oficial 3º R1 en Alicante

Tus Funciones serán la realización de labores de mecánica en general, manejo de programas de diagnosis, realización de diagnosis y operaciones de mantenimiento, reparación de averías, realización de revisiones y reporte continuo a jefe de taller.

Requisitos:

- Experiencia en mecánica de vehículos industriales (camiones) de al menos 3 años.

- Se valorará experiencia como mecánico oficial de 3º en otras marcas de concesionarios oficiales.

- Formación grado medio o superior en electromecánica y conocimientos de automoción.

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

- Se valorará persona activa, con capacidad resolutiva, acostumbrada a trabajar en equipo, seria y ordenada.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico/a Oficial 3º R1 Alicante.

AZAFATA/O DE EVENTOS. ALTEA

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde Crit Outsourcing, la rama de externalización de servicios de GRUPO CRIT, buscamos azafata/o de eventos con disponibilidad inmediata para el teatro de Altea.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Azafata/o de eventos. Altea.

ASESORAMIENTO Y VENTAS para Elche/Elx

- 2 vacantes.

- Jornada completa.

Empresa enfocada en el área de las telecomunicaciones precisa incorporar asesor de telecomunicaciones para la venta y asesoramiento de sus servicios de telecomunicaciones. No se requiere experiencia previa, horario de lunes a viernes, formación a cargo de la empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesoramiento y ventas en Elche/Elx.

MECÁNICO/A PARA LA ZONA DE ALTEA

- Contrato indefinido.

- Jornada intensiva - indiferente.

Desde Adecco seleccionamos Mecánico/a Junior para realizar las siguientes tareas:

- Mantenimiento general de maquinaria para el tratamiento del césped.

- Apoyo en mantenimiento de jardines, cesped...

Para ocupar esta posición son necesarios estos requisitos:

- Formación en mecánico/a.

- Se valorará experiencia previa pero no es imprescindible.

- Valorable experiencia en reparación y mantenimiento de maquinaria para el tratamiento del césped.

- Buscamos una persona activa y dinámica que le guste aprender.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico/a para la zona de Altea.

DEVOPS para Alicante

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Si eres recién titulado, estás cursando tu último año de grado o máster, no tienes experiencia laboral, te gusta la tecnología y buscas retos en una empresa en pleno proceso de expansión que apuesta por la mejora continua y el desarrollo de sus profesionales, en FacePhi queremos trazar contigo una carrera profesional ilusionante, ofreciéndote proyectos ambiciosos, formación continua y formar parte de un excelente equipo.

¿Qué estamos buscando?

- Buscamos recién titulados, cursando el último año de grado o máster, y sin experiencia laboral.

- Con conocimientos en:

- Automatización de procesos (scripting), manejo de infreastructura, despliegue de sistemas, mantenimiento y monitoreo de sistemas en producción, optimización de lo anterior (SRE - Software Reliability Engineering)

- Linux y otros sistemas operativos.

- Cloud Providers. AWS, GCP, Azure.

- Estándares, IaC, Ansible, Terraform.

- Interés particular o inclinación hacia el perfil a desempeñar.

¿Qué ofrecemos?

- Formar parte de un proyecto profesional sólido y con futuro de una compañía en expansión.

- Formación a cargo de la empresa.

- Flexibilidad horaria.

- Integración en un equipo joven.

- Buen ambiente de trabajo.

- Seguro médico privado.

- Retribución salarial competitiva.

- Plan de Teletrabajo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de DevOps en Alicante.

TÉCNICO PROGRAMADOR/DESARROLLADOR DE SOFTWARE para Alicante

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

¿Qué estamos buscando?

- Buscamos recién titulados, cursando el último año de grado o máster, y sin experiencia laboral.

- Con conocimientos de:

- Mobile, Web, Desktop, otros devices.

- Lenguajes: C++, C#, .NET, Java, Javascript, Kotlin, Go, Python.

- Tecnologías: WebRTC, WebAssembly, Blockchain.

- Interés particular o inclinación hacia el perfil a desempeñar.

¿Qué ofrecemos?

- Formar parte de un proyecto profesional sólido y con futuro de una compañía en expansión.

- Formación a cargo de la empresa.

- Flexibilidad horaria.

- Integración en un equipo joven.

- Buen ambiente de trabajo.

- Seguro médico privado.

- Retribución salarial competitiva.

- Plan de Teletrabajo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico Programador/Desarrollador de Software en Alicante.

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN JARDINERÍA COCENTAINA

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Como Vendedor/a Especialista en Jardinería asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto, asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición todas las herramientas necesarias para convertirte en un experto referente para nuestros clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a Especialista en Jardinería Cocentaina.

REPONEDOR/A para Cocentaina

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Como reponedor/a serás el responsable, junto con el equipo de venta de la tienda, de mantener los lineales limpios, llenos, balizados y seguros para garantizar una experiencia óptima por parte de los habitantes en su paso por tienda. Con tus acciones, asegurarás el buen estado de la tienda en el momento de la apertura o fin de su jornada, contribuyendo a garantizar el stock necesario para satisfacer la demanda del cliente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Reponedor/a en Cocentaina.