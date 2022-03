De cara al verano es habitual que numerosos profesionales empiecen a buscar trabajo para aprovechar la subida de actividad en determinados sectores y zonas. Este es el caso de la isla de Ibiza, donde esta temporada turística tienen puestas todas las esperanzas para recuperar la actividad previa a la pandemia. Para ello, se demandan diferentes tipos de perfiles profesionales para trabajar en Ibiza. Se necesita personal para mantenimiento, servicios, hostelería, logística, etc.

Si te has planteado alguna vez o no descartas la posibilidad de irte a trabajar a la isla, consulta todos los puestos vacantes en la siguientes selección de ofertas de empleo en Ibiza. Se trata de vacantes en las que se ofrece alojamiento, un plus muy a tener en cuenta, dada las dificultades para encontrar vivienda en Ibiza. Por tanto, no pierdas detalle de las siguientes oportunidades, las cuales pueden llevarte a experiencias únicas, tanto a nivel laboral, como personal.

OFERTAS DE EMPLEO EN IBIZA

ELECTRICISTAS - OFICIALES DE 1ª (ALOJAMIENTO INCLUIDO)

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Te incorporarás a un importante grupo multinacional de amplia trayectoria y dedicado al desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería aplicada en el ámbito del sector energético. Formarás parte de un proyecto de rehabilitación de un hotel en la isla de Ibiza, responsabilizándote de todo lo relacionado con las instalaciones eléctricas del complejo.

Buscamos oficiales de 1ª de cualquier punto de la península que estén dispuestos a unirse a un proyecto de gran envergadura. No te preocupes por los gastos, la empresa se hace cargo tanto del transporte, así como de tu residencia durante tu estancia en Ibiza.

Funciones:

- Ejecutar correctamente las partes de la obra o instalación que te sean asignadas.

- Según las instrucciones recibidas del Jefe de obra y/o Encargado de obra, y de acuerdo con las necesidades de obra, llevarás a cabo trabajos de instalaciones eléctricas (instalación de bandejas, montaje de cuadros eléctricos, tendido de cable o aquellos trabajos de instalación eléctrica que se requieran en cada momento).

- Velar por el mantenimiento de equipos y herramientas que se te asignen para su trabajo.

- Comprobar el correcto estado de mercancías y materiales que se van a emplear en la ejecución de la obra.

- De acuerdo con los procedimientos definidos para ello, efectuar la recepción de mercancías en obra.

- Coordinarse con otros equipos de trabajo presentes en la obra.

- Atender a las instrucciones del Encargado en materia de medio ambiente.

Requisitos:

- Valorables estudios: FP Electricidad o similar.

- Imprescindible experiencia como Oficial de 1ª en Instalaciones Eléctricas.

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

- Formación en prevención de riesgos laborales de 20 horas en electricidad o de 60 horas + 6 específicas de electricidad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electricistas - Oficiales de 1ª (alojamiento incluido) en Eivissa.

RECEPCIONISTA para Eivissa

- 4 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En Amàre Hotels estamos buscando Recepcionista para Amàre Beach Hotel Ibiza y queremos ofrecerte una nueva experiencia formando parte de un gran equipo con profesionales de primer nivel.

Funciones del puesto vacante:

- Velar por la consecución de los objetivos departamentales establecidos, así como el cumplimiento de los procesos críticos y puestas en escena del área, de acuerdo con los estándares establecidos por el hotel.

- Realizar la asignación de habitaciones de acuerdo con criterios de optimización del reparto de habitaciones y a las preferencias de los clientes, en la medida de lo posible.

- Controlar los listados llegadas y salidas, así como prestar especial atención a posibles incidencias o necesidades especiales (clientes VIP, movilidad reducida, niños, entre otros). Check-in y Check-out de clientes.

- Velar por el cumplimiento de los objetivos de capturas de datos de clientes del departamento.

- Participar de forma activa en la venta de los distintos productos y servicios del hotel (Upselling, cross Selling y Ancillaries), así como ejercer de punto de referencia a través del que ofrecer cualquier otro tipo de información de interés para el visitante: indicaciones para aprovechar su estancia en la ciudad de acuerdo con sus preferencias, así como sobre servicios transporte, espectáculos, excursiones y otros.

- Atender el teléfono de la recepción y gestionar el servicio despertador, de mensajería y correspondencia.

- Recibir, resolver y redirigir, en su caso, las valoraciones y quejas de los clientes, con el objetivo de preservar y alcanzar los índices deseados de satisfacción del cliente. Dejar registro de incidencias en Polaris.

- Llevar a cabo cambios de moneda extranjera, así como el arqueo de la caja de recepción diariamente.

- Realizar la facturación de todos los consumos y servicios prestados por el hotel al cliente y gestión de rechazos de cargos (anulaciones).

- Tratar autorizaciones de clientes RGPD.

- Llevar a cabo la contabilización de tickets de cargos a la habitación y archivo, así como, hacer la liquidación de la recaudación de puntos de ventas.

- Gestionar las peticiones de clientes previa a su estancia a través de e-mail, Booking, Expedia, etc.

Formación requerida:

Grado en Turismo/ Ciclo Formativo de Grado Medio / Superior en Alojamiento/ Gestión de Alojamientos/ FP de Grado Superior en Hostelería y Turismo y /o similar.

Experiencia requerida:

Experiencia mínima de 3 años como Recepcionista y/o 5 años como Ayudante de Recepción, en hoteles de 4- o superior.

Idiomas:

Inglés, Nivel B1.

Francés, Nivel B1.

Se ofrece:

- Alojamiento a los no residentes en la isla.

- Salario según convenio + complemento por ventas.

- Formar parte de un equipo que cuenta con grandes profesionales del sector hotelero.

- Planes de desarrollo para llevar tu potencial al máximo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista en Eivissa.

BOTONES para Eivissa

- 4 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Estamos seleccionando Botones para Amàre Beach Hotel Ibiza.

Funciones del puesto vacante:

- Velar por la consecución de los objetivos departamentales establecidos, así como el cumplimiento de los procesos críticos y puestas en escena del área, de acuerdo con los estándares establecidos por el hotel.

- Llevar a cabo el transporte del equipaje de los clientes en las instalaciones del hotel, acomodando sus pertenencias en su lugar correspondiente.

- Acoger y dar la bienvenida a los huéspedes y ofrecer un refrigerio.

- Prestar especial atención a posibles incidencias o necesidades especiales (clientes VIP, movilidad reducida, niños, entre otros).

- Velar por el orden y limpieza del maletero, así como por el correcto etiquetado y custodia del equipaje y demás efectos personales bajo en consigna en el departamento de recepción.

- Colaborar en el proceso de Check-in de clientes.

- Creación de incidencias advertidas en la conservación de las instalaciones en Gim Web.

- Colaborar con el resto de los departamentos para lograr la mejor experiencia del cliente.

- Participar en el cumplimiento de los objetivos de capturas de datos de clientes de departamento.

- Colaborar en la aportación de información de interés para el visitante: indicaciones para aprovechar su estancia en la ciudad de acuerdo con sus preferencias, así como sobre servicios transporte, espectáculos y otros.

- Realizar otras labores de atención al cliente: mensajería y correspondencia, recoger y repartir prensa, solicitar servicios de transporte, entre otros.

- Colaborar en la realización de tareas administrativas de carácter auxiliar de la recepción, como el archivo de los tickets de las consumiciones de clientes, reposición de folletos, así como de los artículos de la mesa de bienvenida al cliente, destrucción de listados de acuerdo con el RGPD, pedidos de papelería, entre otros.

- Conocer las actividades diarias del hotel, así como las novedades o aspectos susceptibles de interés para los turnos entrantes.

- Llevar el control y reposición de las aguas de bienvenida ofrecidas a los clientes del hotel.

- Mantener en orden y limpias las áreas de la oficina de recepción, hall del hotel y exteriores, pertenecientes al ámbito de recepción.

Formación requerida:

Grado en Turismo/ FP I/ FPII y/o Ciclo Formativo de Grado Medio/ Superior en Alojamiento/ Gestión de Alojamientos/ Hostelería y Turismo y/o similar.

Experiencia requerida:

Valorable experiencia mínima de 6 meses en puestos similares, en hoteles 4- o superior.

Idiomas requeridos:

Inglés, Nivel A2.

Francés, Nivel A1.

Se ofrece:

- Alojamiento a las personas no residentes en la isla.

- Salario según convenio.

- Formar parte de un equipo que cuenta con grandes profesionales del sector hotelero.

- Planes de desarrollo para llevar tu potencial al máximo.

- Fecha de incorporación prevista: Abril 2022

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Botones en Eivissa.

CAMARERO/A para Eivissa

Muchas vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

En Amàre Beach Hotel Ibiza, estamos seleccionando Camareros/as.

Funciones a realizar:

- Llevar a cabo las funciones propias de atención al cliente en los diferentes puntos de venta y Room Service, según los protocolos establecidos para cada uno de ellos.

- Velar por la consecución de los objetivos departamentales establecidos, así como el cumplimiento de los procesos críticos y puestas en escena del área, de acuerdo con los estándares establecidos por el hotel.

- Recibir, acompañar, asesorar y despedir al cliente.

- Informar y asesorar al cliente en los diferentes productos que se le ofrecen.

- Realizar la toma de comandas, así como el servicio de las peticiones de los clientes.

- Efectuar la facturación y el cobro al cliente.

- Colaborar en la preparación de las áreas de trabajo para el servicio, así como los dispositivos electrónicos a utilizar y la desconexión de los mismos al finalizar.

- Colaborar en la preparación y montaje de mesas para el servicio según el manual y los protocolos establecidos por Fuerte Group en cada caso, y verificar que todos los elementos están en las condiciones que marcan los estándares.

- Colaborar en el montaje y desmontaje del buffet, así como el servicio en el mismo.

- Controlar y revisar los materiales necesarios para el correcto desempeño de las funciones de su puesto de trabajo.

- Revisar y comprobar que los pedidos recibidos en los puntos de venta coinciden con los albaranes y el pedido realizado.

- Almacenar los productos y/o materiales recibidos, en las zonas correspondientes para ello y colaborar en la reposición de los mismos.

- Realizar el control de stock disponible.

- Colaborar en la preparación y montaje de eventos especiales, en coordinación con el responsable.

- Realizar otras funciones que en el ámbito de sus competencias le sean solicitadas por su responsable directo.

Formación requerida:

FP de Grado Medio/ Superior en Servicios de Restauración. Dirección de Restauración y/o similar.

Experiencia requerida:

Experiencia mínima de 1 año como Camarero/a en hotel 4- o superior.

Idiomas:

Inglés, Nivel A1.

Francés, Valorable nivel A1.

Se ofrece:

- Alojamiento a las personas no residentes en la isla.

- Salario según convenio + complemento por ventas.

- Planes de desarrollo y formación continuada.

- Fecha de incorporación prevista: mayo 2022.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camarero/a en Eivissa.

TRANSPORTISTAS CON CARNET DE CONDUCIR AUTÓNOMOS CON O SIN VEHÍCULO PROPIO

- 6 vacantes.

- Jornada completa.

Seleccionamos transportistas autónomos con o sin vehículo con equipo preparado para frío, con experiencia mínima de 3 años en el sector de distribución de alimentación.

Se trata de una contratación con contrato mercantil.

Ofrecemos habitación con derecho a cocina y baño, sin coste.

Abstenerse si no cumples los requisitos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Transportistas con carnet de conducir autónomos con o sin vehículo propio en Eivissa.