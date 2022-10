Gioseppo, Leroy Merlín, DomusVI y Safti son algunas de las grandes empresas que actualmente tienen abiertos procesos de selección en la población alicantina. Las más de 60 ofertas de empleo en Elche que se encuentran alojadas en iberempleos.es ofrecen todo tipo de oportunidades laborales para cientos de candidatos. Como avance hemos seleccionado la demanda de Community Manager, Enfermeros, Asesores Inmobiliarios, Vendedores especializados en climatización, Técnico en Diseño Gráfico y Sales Manager International para US y Asia. Ahora la decisión está en tus manos.

OFERTA DE EMPLEO EN ELCHE

SOCIAL MEDIA & FASHION COPYWRITER

Gioseppo busca un/a Social Media & Fashion Copywriter con experiencia laboral para incorporarse a nuestro departamento de Marketing.

Sus funciones principales son:

-Planificación y gestión diaria de los diferentes perfiles de redes sociales de nuestras marcas.

-Fashion Copywriter: redacción de textos para redes sociales, web, newsletters, catálogos, lookbooks y otras comunicaciones. Definir, desarrollar e implementar el tono de voz de la marca.

-Atención al cliente en redes sociales.

-Escucha activa de la imagen de marca. Gestión de la reputación digital.

-Creación de informes y seguimiento de social KPIs. Manejo de herramientas de analítica.

-Marketing de influencers.

-Coordinación con distintas agencias de publicidad.

-Colaboración en campañas, shootings y eventos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de SOCIAL MEDIA & FASHION COPYWRITER en Elche/Elx.

ENFERMERO/A-DUE - CENTRO RESIDENCIAL DOMUSVI ELCHE-ALJUB

Se encargará de lograr el mejor estado de salud y bienestar posible de las personas residentes, ejerciendo para ello una atención de enfermería oportuna, integral, personalizada, humanizada, continua y eficiente.

Funciones:

- Realizar las valoraciones de cuidados de enfermería en los ingresos de usuarios/as y las valoraciones periódicas establecidas.

- Preparación y administración de medicamentos a las personas residentes siguiendo las prescripciones facultativas.

- Realizar los cuidados paliativos: Administración de mórficos y otras medicaciones paliativas.

- Validar el plan de cuidados, curas, alimentación y farmacológico realizado en el seno del equipo interdisciplinar.

- Incorporar al historial del residente las pautas y su evolución.

- Facilitar apoyo moral y psicológico a residentes, así como atender consultas de familiares.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Enfermero/a-DUE - Centro Residencial DomusVi Elche-Aljub en Elche/Elx.

AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO

¿Eres un crack de las ventas o quieres aprender?. ¿Tienes habilidades comunicativas y comerciales? ¿Quieres desarrollar tu futuro profesional dentro de una multinacional líder? En Safti puedes desarrollarte de la mejor forma posible.

Te encontrarás con:

- Alto plan remunerativo sin competencia basado en unas comisiones que aumentan cuanto más crecen tus ventas, desde un 60% a un 99%. ¡

- El mejor Plan de Formación de carrera del sector inmobiliario: completo, inicial y continuado. Estarás apoyado permanentemente por un equipo de formadores especializados que te ayudarán y se adaptarán a tu nivel de partida. Además, tendrás a tu disposición una academia para profesionalizar tu actividad.

- Publicación en los portales inmobiliarios más relevantes y con más visibilidad para disparar tus ventas.

- Herramientas digitales top y super fáciles de utilizar.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 'AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO en Elche/Elx.

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN CLIMATIZACIÓN

En Leroy Merlin apuestan por la construcción de equipos de expertos/as que aporten confianza y seguridad al cliente y que le asesoren en la búsqueda de la solución y del producto que responda a todas sus necesidades.

Por ello buscan Vendedores/as Especialista en Climatización, con un amplio conocimiento de su oficio y sus productos, donde aportarás la experiencia de trabajar como profesional de tu sector y sobre todo tienes pasión por lo que haces.

Pondremos a tu disposición todas las herramientas y formación necesarias, para conseguir ofrecer a nuestros clientes los mejores productos para el acondicionamiento de su hogar.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Climatización Alicante - Elche en Elche/Elx.

TÉCNICO/A EN DISEÑO GRAFICO, MARKETING Y GESTIÓN DE REDES SOCIALES. para Elche/Elx

Se precisa persona con experiencia de dos años en diseño grafico para la creación de infografías, PowerPoint y otras creaciones de contenido como catálogos. Además que tenga destreza en redes sociales y marketing.

Se ofrece media jornada, salario por convenio y el horario es negociable ya que nos adaptamos a las necesidades del trabajador/a.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a en diseño grafico, marketing y gestión de redes sociales. en Elche/Elx.

SALES MANAGER INTERNATIONAL US/ASIA para Elche/Elx

To continue our global growth, Mondraker is seeking a passionate and knowledgeable candidate to be our voice in the distributor led markets. We expect all our current and potential distributors to share the same passion, vision and drive as our own staff do, so it’s crucial that the ideal candidate is able to equal and surpass that level of zest. This enthusiastic candidate will need to build relationships and work closely with these channels to make sure that all active partners not only feel part of the Mondraker family but also live, breath and sweat ‘Mondraker’ ensuring our message and dedication is always obvious. At this point we could go all corporate and use terms like ‘go-getter’ and claiming we want someone able to ‘think outside the box’ but that stuff should go without saying. What doesn’t though, is our need for a passionate mountain biker, with experience in a sales position in the bike industry, a confident, fun personality and a working knowledge of the global bicycle market.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de SALES MANAGER INTERNATIONAL US/ASIA en Elche/Elx.