Más de 170 ofertas de empleo en Alicante son las que se han publicado en las últimas horas. En concreto, se trata de puestos vacantes distribuidos por toda la provincia, entre los que destacan oportunidades en Torrevieja, Jávea, Elche, Banyeres, Cocentaina, Villena y Finestrat. Interesantes puestos a cubrir por residentes de estas zonas, ya que se prioriza la cercanía al centro de trabajo.

OFERTAS DE EMPLEO EN ALICANTE

REPONEDOR/A VENDING es una de las 72 ofertas de empleo en Elche con la que abrimos este artículo. El puesto es para cubrir un puesto en la zona Torrellano en jornada de Jueves a Lunes. Te encargarás de reponer alimentos y bebidas en máquinas de vending (teniendo en cuenta las fechas de caducidad y el consumo de cada centro), reponer y limpiar las máquinas de café, atención a clientes (resolución de dudas, devolver el dinero si la maquina ha dado error, etc.) y desplazamiento diario al almacén para reponer el material, alimentos y bebidas necesarias para el trabajo del día. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Reponedor/a Vending en Elche/Elx.

Doce ofertas de empleo en Banyeres son las que en el día de hoy se encuentran activas, destacando la búsqueda de OPERARIOS/AS PARA FÁBRICA para importante empresa del sector plástico, ofreciendo incorporación inmediata y contrato laboral a través de ETT + posibilidad de incorporación en la plantilla de la empresa después de un periodo de un año por ETT.

Las funciones a desarrollar serán: Extracción del producto de la maquina de inyección de plástico; Control de calidad del producto; Montaje del producto y etiquetado, embolsado y paletizado. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a fabrica (Banyeres) en Banyeres de Mariola.

Si buscas ofertas de empleo en Villena, esta de ELECTROMECÁNICO/A tiene como requisitos: tener experiencia demostrable en mecánica y electricidad, muy valorable tener conocimientos de hidráulica y electrónica, disponibilidad horaria y residencia cercana a Villena. Iman, responsable de esta oferta ofrece: Incorporación inmediata y contrato inicial a través de ETT con posibilidad de incorporarse en empresa. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electromecánico/a Villena.

Siguiendo nuestro recorrido por la provincia para traerte las ofertas de empleo en Finestrat publicadas en las últimas horas nos encontramos con esta selección de VENDEDOR/A SECTOR DESCANSO. Desde Adecco Outsourcing buscan a un/a Promotor/a Dependiente/a Estable de productos del sector descanso de reconocida marca. Tu función principal será realizar la venta y asesoramiento de productos de descanso (almohadas, somieres, colchones, etc.). Se ofrece un puesto de larga duración, formación inicial y continua y horario de Lunes a Sábados de 17 a 21 horas librando el miércoles. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a Sector Descanso en Finestrat.

AUXILIAR DE FÁBRICA es la oferta de empleo en Cocentaina publicada hace escasas horas en la que se busca un/a candidato/a para trabajar como auxiliar en una importante empresa textil. En este puesto necesitarían que trabajaras en producción alimentando las máquinas, mantuvieras el orden y limpieza del puesto de trabajo, te encargarás del mantenimiento básico de la maquinaria, encajar, empaquetar, etc. No te preocupes si no sabes hacer algunas cosas, ellos te formarán previamente en el puesto.

Lo que necesitan de ti es que cuentes con experiencia en producción, preferible en empresas similares, estudios de Bachiller o Grado Medio, que seas una persona seria, responsable y con ganas de crecer en la empresa y se valorará carnet de carretilla y experiencia con la misma. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar de fábrica Cocentaina.

CAMARERO/A DE EVENTOS es una de las 7 ofertas de empleo en Jávea con escasas horas de publicación y es para trabajar en eventos como camarero/a - Bandejero/a en una importante empresa de catering. Entre las funciones que realizarás se encuentra satisfacer al cliente con un trato y servicio exclusivo. Se requiere: experiencia en servicios de restauración y catering y manejo de la bandeja, disponibilidad completa e incorporación inmediata. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camarero/a de Eventos en Jávea.

¿Buscas trabajo? VENDEDORES/AS PARA TIENDA DE MASCOTAS es una de las ofertas de empleo en Torrevieja destacadas para el día de hoy. KIWOKO busca gente con pasión por los animales, mucha energía y ganas de trabajar para su centro de Torrevieja a 20 horas semanales cubriendo una interinidad.

Las funciones para el puesto consistirán en: Ofrecer a nuestros clientes un servicio y asesoramiento excepcional; Cuidado de nuestros animales en tienda; Gestión el stock, albaranes, inventarios y arqueos de caja; Mantener el punto de venta actualizado y en perfecto estado.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a tienda de mascotas en Torrevieja.

