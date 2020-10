Los elementos comunes de una comunidad también son nuestra casa. Es habitual preocuparse muchísimo de los asuntos relacionados con nuestro hogar: escogiendo electrodomésticos más duraderos, decorando nuestro salón con mobiliario bonito, colocando ventanas que nos hagan ahorrar calefacción, revisando nuestra compañía de internet para obtener el mejor precio con el mejor producto, etc.

Pero, ¿qué pasa si descuidamos el mantenimiento de las partes del edificio que están más allá de nuestra puerta blindada y nuestros tabiques? Pues que nuestro bonito mobiliario se puede dañar por una bajante comunitaria, nuestras cuotas de comunidad pueden incrementarse por no escoger los contratos/proveedores adecuados y nuestros espacios comunes se pueden ir deteriorando por falta de cuidado y atención.

Para que nuestras comunidades estén vigiladas diariamente, no hace falta mirar la cuenta corriente todos los días, ni la arqueta sifónica por si está llena, ni revisar si tenemos una fuga; los administradores de fincas ideales hemos implantado en nuestros despachos y en nuestras comunidades herramientas para automatizar todos esos controles y gestiones.

Pero para que todos estos procesos e implementaciones en tecnología y conocimiento empresarial realmente funcionen, es necesario un fuerte compromiso en formación e inversión económica de nuestros despachos. Uno de los motores en esa formación es, sin duda, nuestro Colegio Profesional. El Colegio de Administraciones de Fincas de Alicante imparte periódicamente cursos de formación y actualización profesional en nuevas tecnologías, que posibilitan la implantación de procesos en nuestra actividad desembocando en unas gestiones mucho más eficientes, rápidas, medibles y, en definitiva, con menos errores.

Estos últimos años se ha puesto a disposición de nuestros colegiados más de 40 cursos (locales, nacionales y webinars) relacionados con las nuevas tecnologías, herramientas informáticas, digitalización, sensorización, etcétera.

Esta informatización ha hecho que los AFC ideales mejoremos muchísimo en cómo trasladar la información a los propietarios. Las nuevas herramientas informáticas permiten etiquetar y organizar la información para que la podamos trasladar al cliente con mucha más rapidez, facilitando nuevas vías de comunicación más ágiles a través de Whatsapp, Telegram, videollamadas, Apps, etcétera.

La tecnología y la comunicación que hemos tenido que implantar e invertir en nuestros despachos, ha tenido especial relevancia este último año con la llegada de la COVID-19. Gracias a ese esfuerzo y a esa vocación de servicio público, los Administradores de Fincas Colegiados hemos sido reconocidos por todos los estamentos de la Administración Pública como una actividad esencial.

Hemos asumido y adaptado con vertiginosa rapidez la innumerable y variable normativa nacional y autonómica que se ha decretado durante el año 2020. Nuestro Colegio y sus asesores han facilitado a los administradores día a día, casi hora a hora, un asesoramiento continuo para poder adaptar las normas a las circunstancias de nuestras Comunidades. Estas circunstancias han motivado un mayor esfuerzo por nuestra parte, en nuestro compromiso con las Comunidades de Vecinos. Hemos tenido que adaptar nuestros despachos al teletrabajo y mejorar nuestras vías de comunicación para aconsejar a cada comunidad si en su finca era o no recomendable iniciar unas obras, abrir la piscina, hacer una reunión, etcétera.

Así que si me preguntáis por qué deberíamos elegir a un Administrador ideal, os apuntaré algunos tips importantes que no debemos olvidar:

Que sea un profesional cualificado

La actividad del Administrador de Fincas exige cada vez mayor rigor y profesionalidad y unos amplios conocimientos en áreas tan diversas como el derecho, la fiscalidad, los seguros, la economía, la contabilidad, las técnicas de construcción, la mediación, los mecanismos de financiación, la informática y urbanismo, entre otros.

Es importante conocer si el Administrador y su equipo asisten habitualmente a cursos formativos que les hagan reciclar sus conocimientos y mantenerlos completamente actualizados.

Las obligaciones impuestas por las Administraciones Públicas a las comunidades son cada vez mayores. Precisan de conocimientos específicos para evitar que los propietarios puedan incurrir en responsabilidades civiles y penales, tanto de la comunidad como de su presidente o prevenir sanciones administrativas de la AEAT, AEPD, Inspección de Trabajo, Ayuntamientos, etcétera.

Honradez y empatía

Que la experiencia (o las referencias) nos muestren la honorabilidad del Administrador y de su equipo para garantizar que, en la toma de decisiones diaria, velará por los intereses comunitarios y no por los propios o de las empresas en las que pueda tener intereses.

El Administrador de Fincas debe poseer aptitudes comunicativas para poder explicar un mismo balance o una normativa, en diferentes formatos y con diferentes palabras adaptándose las necesidades, conocimientos, edad o disponibilidad de cada tipo de cliente.

Honorarios

Hay que tener en cuenta que la diferencia del coste que le supone a un propietario tener a un Administrador Colegiado u otro le puede suponer, en la mayoría de ocasiones, unos pocos céntimos/euros al mes.

En cambio, la falta de profesionalidad o conocimientos del Administrador Colegiado puede conllevar perjuicios económicos a la Comunidad de miles de euros. Y la carencia de recursos para atender al cliente y resolver las incidencias ágilmente, puede ser muy diferente entre un despacho descuidado y uno ideal.

Que disponga de los recursos para la eficiente y proactiva gestión de incidencias

El despacho del Administrador Colegiado debe tener los suficientes recursos de personal y herramientas necesarias para cumplir con las obligaciones propias de la gestión de una Comunidad y con los compromisos y acuerdos que se hayan adoptado.

Si el Administrador tiene organizados los procesos administrativos y la comunicación con los proveedores y los clientes, las incidencias diarias se resolverán con mayor celeridad y calidad.

Mediación

El AFC y su equipo tienen que tener capacidades para empatizar con todos los propietarios, y asesorar buscando lo más conveniente para los intereses de la comunidad, intentando mediar, de forma objetiva, cuando se generen conflictos entre las diferentes opiniones de los vecinos.

¿Por qué contratar a un Adminsitrador de Fincas colegiado?

Si decides, a pesar de todo, contratar a un Administrador no colegiado, estarás contratando a alguien que no le da valor a pertenecer a una Corporación de Derecho Público, a disposición de todos los ciudadanos, que le exige el cumplimiento de unos criterios deontológicos y de buenas prácticas. Probablemente porque no se quiera comprometer a ello ni de forma pública ni de forma privada. Puede que no tenga adquirido un compromiso con su formación y su despacho diste mucho de la eficacia de un Administrador ideal.

Sin duda, el hecho de que tu Administrador sea un Administrador de Fincas colegiado ideal te aportará mucha tranquilidad. En mi casa no quiero riesgos, quiero profesionalidad, honestidad, prudencia y eficiencia.