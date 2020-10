En esta intensa y larga lucha por la pandemia SARS-CoV-2, no podemos sentirnos más orgullosos de nuestros colegiados. No son héroes. Son profesionales que, a pesar de las confrontaciones políticas, se han adaptado a esta emergencia con la máxima rapidez, solventando parte de las debilidades de un sistema sanitario que no estaba tan sano como se creía, y ofreciendo una inmensa capacidad de trabajo y sentido de servicio a la comunidad, aún en condiciones de extremo riesgo personal. La sociedad nos ha necesitado, nos ha tenido y seguimos a su lado.

Desde el inicio de la crisis, la Junta Directiva del COMA se ha volcado con nuestros colegiados y ha exigido a la Conselleria de Sanidad que todos pudiesen ejercer con seguridad y con los medios necesarios para no contagiarse, evitando así poner en riesgo su salud, la de sus familiares y la de sus pacientes. Lamentablemente, no fue así, y el Colegio tuvo que denunciar a la Administración que «¡Ni un día más!».

De guardia permanente, hemos puesto todo nuestro esfuerzo y recursos para ayudar a nuestro colectivo, nos hemos ofrecido reiteradamente a las Administraciones como expertos y hemos informado por nuestros canales habituales y redes sociales a los ciudadanos contrarrestando las falsas noticias. Más de 80 comunicados, protocolos y boletines para mantener informados a los médicos. Destacamos el documento para la Reconstrucción Sanitaria en la fase de desescalada, anticipándonos a lo que sabíamos que estaba por venir. Como miembros del Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana, se urgió a la Conselleria a aplicar actuaciones inmediatas antes de que su situación fuera insostenible.

También llevamos a cabo dos campañas, una de detección de SAR-CoV-2 entre colegiados y familiares, con test serológicos y una segunda para recaudar fondos junto a la Fundación ADDA ante las necesidades creadas durante la pandemia.

Contar con los profesionales

Inmersos, como estamos, en una segunda oleada, los gestores políticos siguen sin tener en cuenta la opinión de los profesionales, una opinión basada en su conocimiento y experiencia.

Desde esta institución continuaremos dando voz a sus demandas y reclamando los medios que sean necesarios, las veces que se requiera, en defensa de la profesión, de los médicos y los pacientes.

Quiero aprovechar estas líneas para dar nuestro más sincero agradecimiento a los profesionales por su gran trabajo y sobreesfuerzo y para recordar a todas las víctimas que se ha cobrado esta pandemia. No os olvidamos.

Gracias también a los trabajadores y colaboradores del COMA, particulares que han donado material, médicos voluntarios que se han puesto a nuestra disposición, a cada una de las empresas con las que hemos conveniado para prestar nuevos recursos, a aseguradoras, servicios jurídicos, fiscales, y tecnológicos para ofrecer información y formación sobre la pandemia.

Esperamos haber estado a la altura. Seguimos aquí, a vuestro lado.

Algunas de las medidas llevadas a cabo por el COMA:

Asesoría laboral

- Para los médicos en ejercicio privado por el estado de alerta sobre sus clínicas o trabajadores a su cargo.

Reducción en un 25% de la cuota colegial

Del segundo trimestre de 2020. Los médicos en ejercicio libre sin ingresos podían solicitar mayor retraso en esta segunda cuota y sumarla a la del último trimestre.

Apartado Covid-19

En la web para actualizar información.

Servicios jurídicos y de asesoría fiscal

crisiscoronavirus@coma.es, nuevo correo para atender consultas y demanda de los colegiados.

Servicio telemático de atención psicológica

Colegiación y seguro de RC gratuito

Para los médicos voluntarios inscritos en Sanidad y que se incorporan a trabajar.

Bolsa de voluntariado del COMA:

70 profesionales a disposición de Sanidad.

Reparto de epi y campaña de detección de SARS-COV-2 a colegiados y familiares

Recogida y reparto de material donado

Campaña con la Fundación ADDA para recaudar fondos

Y comprar material para todos los colectivos esenciales de la provincia.

Webinars de formación