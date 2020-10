Los tiempos cambian y vivimos una nueva era. Las distancias parece que ya no se sustentan en mapas ni en las tradicionales divisiones históricas y culturales. Como mucho, éstas se quedan en meras representaciones geográficas, que cada día se hacen más y más pequeñas.

El tiempo ha tomado sus derechos y determina las distancias y las proximidades. El tiempo que necesitamos para desplazarnos, que tardamos en entregar unas mercancías o en poner nuestras ideas y propuestas en conocimiento de los demás.

Ingenuamente considerábamos superados antiguos problemas y ahora observamos atónitos la generalizada vulnerabilidad de nuestra sociedad y cómo esta globalización nos ha puesto de relieve que cualquiera se puede plantar ante nuestra puerta en media hora. Y claro, estamos desorientados sin saber cómo relacionarnos frente a este nuevo escenario.

Se han puesto en evidencia problemas derivados de un modelo productivo basado en servicios de bajo valor añadido, en la falta de un plan estratégico común y en la mejorable gestión que se hace de los recursos. Estos síntomas son los que hacen hoy más evidente que nunca, la necesidad de una política efectiva y real de reindustrialización, donde los profesionales del Colegio de Ingenieros Industriales se conviertan en pieza básica por su experiencia, saber hacer y conocimiento.

“Se han puesto en evidencia problemas derivados de un modelo productivo basado en servicios de bajo valor añadido”

Porque al mismo tiempo, lo cierto es que tenemos una industria creativa, formada por profesionales con capacidad para colaborar y construir, para investigar y aportar soluciones a las grandes dificultades a las que nos enfrentamos.

Los ingenieros industriales desarrollan una labor fundamental y decisiva para nuestra sociedad, sin ellos no habría seguridad, ni progreso, no habría carreteras, hospitales, comunicaciones, servicios… Durante esta crisis los ingenieros industriales también han estado en primera línea, dando soporte logístico y organizativo para que nuestro mundo no se paralice y no falte la electricidad, ni el agua en nuestras casas, para que funcionen las telecomunicaciones, el transporte, la distribución y aprovisionamiento de todo tipo de materiales y servicios. Nuestra provincia tiene los mejores profesionales y el Colegio cuenta con gente especial, absolutamente maravillosa y entregada.

Nuestro tejido industrial tiene que crecer en tamaño y alcanzar economías de escala que le permitan ampliar su ámbito geográfico, abordar mecanismos de cooperación y fortalecer con garantías su competitividad.

La industria nos ha demostrado ser el mejor pilar de estabilidad para el empleo y por ello ha de ser la base para nuestra recuperación económica. Nuestra sociedad necesita un plan de reindustrialización, capaz de integrar el medio ambiente con la rutina diaria, que ayude a generar iniciativas de inversión y que estas animen a los inversores a montar aquí sus empresas, convirtiéndose en el factor estratégico para el desarrollo armónico de nuestra Comunidad. Nuestro equilibrio pasa por integrar el desarrollo con la naturaleza y este es un valor imprescindible al que no podemos renunciar.

“La industria nos ha demostrado ser el mejor pilar de estabilidad para el empleo y por ello ha de ser la base para nuestra recuperación económica”

Conviene replantear las posibilidades para construir, y tomar una visión estratégica, seleccionar las mejores ideas dotadas con el don de la oportunidad, poner en marcha proyectos viables y aplicar toda la potencia financiera que sea necesaria. Para salir renovados y con éxito de esta situación necesitamos de nuevos potenciales y que estos sean participados por las personas, por las organizaciones y por las empresas.

El Colegio de Ingenieros Industriales, el soporte de sus profesionales

En este trabajo necesario, se cuenta con una organización de derecho público como el Colegio de Ingenieros Industriales que ofrece un importante soporte a los profesionales del sector como al conjunto de la sociedad. Velando por la profesionalidad, contra el intrusismo, por el rigor y el respeto de la normativa legal, sino también contribuyendo a ofrecer todos los medios posibles para que el ingeniero industrial disponga de herramientas útiles para desarrollar su trabajo en las mejores condiciones.

Servicios del Colegio de Ingenieros Industriales en Alicante

Así, nuestra sede en Alicante ofrece un servicio de asesoría técnica, que también ofrece el servicio de biblioteca y la prestación actualizada de toda la normativa legal que se debe aplicar. Se trata de una ingente labor, puesto que el carácter pluridisciplinar del Ingeniero Industrial le obliga a estar actualizado en diferentes frentes normativos.

Al mismo tiempo, ofrecemos nuestra gama de seguros colectivos para los profesionales asociados; y garantizamos las certificaciones profesionales. Desde el Colegio ofrecemos los visados a los proyectos según normativa y disponemos para nuestros profesionales todo el equipo necesario para su trabajo en régimen de alquiler, en colaboración con otros colegios de otras provincias.

Contamos con profesionales de primera para el desarrollo de proyectos industriales eficientes, adaptados al siglo XXI y competitivos. Con un Colegio Profesional que les respalda.

Todo ello para que pongamos ya en marcha la recuperación de nuestra Comunidad con mensajes claros y con acciones dirigidas a potenciar nuestro sector industrial, aunando energías en una dirección consensuada. Sobreviven los que se adaptan y los tiempos están cambiando.