Comunicaciones Enersol S.L., bajo la marca comercial Comenersol Fibra, y tras realizar los pertinentes despliegues FTTH en diferentes poblaciones de la provincia de Alicante, así como en la ciudad de Vigo, actualmente se encuentra desplegando su servicio de fibra óptica FTTH en la capital de nuestra provincia, basando toda su infraestructura en red propia con interconexión directa de baja latencia a punto neutro de intercambio de internet, donde interactúan con los principales operadores de internet y con todas las productoras y distribuidoras de contenidos audiovisuales y gaming.

Del mismo modo, todo el equipo humano que conforman los diferentes departamentos de la organización, es personal propio formado y comprometido con su trabajo, lo cual confiere a esta operadora de servicios de internet y telefonía fija y móvil una versatilidad y profesionalidad enorme para el desarrollo de sus funciones.

Con motivo de la apertura, Comenersol regala un mes de fibra a sus nuevos clientes

De la misma forma estamos seguros de que si ha pasado por la C/ Lérida de Alicante, donde se ubica su nueva tienda la cual acaban de inaugurar en el número 12, no habrá pasado desapercibida para usted, por su novedoso diseño moderno y vanguardista. En ella podrá encontrar información y asesoramiento sobre todos los servicios prestados por Comenersol Fibra, tanto si su perfil es particular como profesional seguro que encuentra una solución a la carta adaptada a sus necesidades.

Le aseguramos que Comenersol pondrá a su disposición todos los medios técnicos y humanos para buscar la mejor solución tanto técnica como económica, siempre con un trato agradable y amigable desde la más absoluta sinceridad.

Comenersol Fibra ofrece asesoramiento para todo tipo de perfiles, personal y profesional

El equipo comercial de Comenersol estará encantado de atenderle tanto de forma presencial en cualquiera de sus tiendas, como vía telefónica [966 19 58 58] o a través de su página web y redes sociales.

Más información:

Dirección: C/ Lérida, 12, Alicante

Teléfono: 966 19 58 58

Contacto: atcliente@comenersol.com