Publicista y «marquetera» por vocación, carrera y profesión, Ana Ivars finalizó en 2012 el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Alicante y desde entonces ha ido ampliando sus conocimientos en el ámbito del marketing digital con un posgrado, diversos cursos y, actualmente, cursando un Máster de Dirección Comercial y Marketing.

Tras pasar por distintas agencias de publicidad, Ana Ivars decidió emprender su proyecto en solitario, trabajando en su propia marca personal. Pocos años después, acumula más de 26 mil seguidores en Instagram (@ana.ivars) donde asesora a empresas y emprendedores para alcanzar el éxito en sus ideas de negocio.

Como asegura Ana, «la clave para triunfar no está en realizar la mejor estrategia publicitaria ni una gran inversión económica; cuando emprendes lo más importante es la persistencia, la disciplina y la proyección». Precisamente, con esta idea, acaba de abrir su propia agencia de marketing online: Dinamiza Digital.

¿En qué se diferencia Dinamiza Digital del resto de agencias de marketing online?

La especialización es uno de nuestros mayores pilares. El mundo digital es complejo, con muchas ramas y terrenos, y no se puede ser «todista»: debes especializarte, encontrar un sector y ser el mejor en él, y precisamente eso es lo que llevo haciendo todos estos años.

Queremos ser los mejores no en todo, sino en lo que se nos da realmente bien: la publicidad online, estrategias digitales, automatizaciones y ventas.

Eres asesora y consultora estratégica para empresas, acumulas más de 26K seguidores en Instagram donde ofreces tips útiles para negocios y emprendedores...¿Qué te ha llevado ahora a crear tu propia agencia?

Cuanto más he ido aprendiendo, más claro he tenido que el marketing digital sería mi terreno. Estuve trabajado para distintas empresas y fue ahí cuando me di cuenta que no estaba hecha para que me impusieran horarios ni tener jefes, así que decidí emprender. Fue complicado, porque no es algo que uno se plantee a priori. De hecho, creo que en España, por nuestra educación y cultura, siempre optamos por profesiones más estables y seguras con «contrato fijo», es raro preguntar a un joven y que te responda que de mayor quiere tener su propio proyecto.

Desde hace un año ya veníamos trabajando como agencia, pero bajo mi marca personal. El crecimiento exponencial que hemos tenido en este 2020, tener que incorporar nuevas personas al equipo y trabajar con empresas y proyectos cada vez más grandes, nos ha llevado a tener que separar mi marca de los servicios, porque detrás de cada servicio ya no estaba solo yo, estaba también un gran equipo de profesionales del marketing. Y precisamente, Dinamiza Digital engloba a cada uno de ellos.

Nuestro objetivo, desde las redes sociales de Dinamiza Digital (@dinamizadigital) es seguir compartiendo claves, consejos y hacks a todos aquellos dueños de negocios y empresas que desean crecer, demostrando que sabemos de lo que hablamos, y la mejor forma siempre es con contenidos de valor.

Dinos, según tu opinión, cuáles serían 3 claves imprescindibles para que un negocio alcance el éxito.

Creo que el éxito tiene un significado muy diferente en cada proyecto, los objetivos de los directivos son muy dispares... Pero sí diría que en cualquier caso se necesita liderazgo, trabajo en equipo y formación continua.

Más información

Dinamiza Digital

Web

Mail: info@dinamizadigital.com

Tlf: 622 212 793

Horario: De 09:00 a 17:00 horas.

Faceboook e Instagram