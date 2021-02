El mercado eléctrico marca la economía de las empresas. En invierno y verano los picos de demanda eléctrica suelen venir acompañados de incrementos en el precio que impactan en los niveles de productividad y competitividad de nuestros sectores industriales.

Pero ¿podemos romper nuestra dependencia de este mercado? Sí, la energía fotovoltaica es la vía de escape a situaciones como las que se han vivido en estas últimas semanas en materia de facturación eléctrica. Y la empresa, Cubierta Solar, referente en el sector de las energías renovables, puede ayudaros.

En una región en la que se tiene una de las mayores horas de luz solar de Europa, la provincia de Alicante cuenta con entre 2.700 y 3.000 horas de sol al año, la fotovoltaica ofrece grandes ventajas, además del ahorro. Cubierta Solar ofrece soluciones adaptadas a cada cliente para hacer del sol un nuevo activo de la empresa.

La nueva regulación estatal, más amable para la implantación de sistemas de autoconsumo fotovoltaico, y las tecnologías aplicadas en sus sistemas de generación hace que las empresas puedan acceder a generar su propia electricidad. Con el autoconsumo fotovoltaico se logra energía a un precio equivalente medio durante todo el año de tan solo 2 céntimos de euro KWh a medio día, es decir, un precio muy competitivo en la tarifa más cara. Esto supone que el KWh es un 80% más económico que la energía convencional distribuida por la red.

Además, la electricidad no consumida – cuando las empresas no están trabajando- también puede aprovecharse. Pues se puede verter y compensar en la red; o tras la aprobación de la Estrategia de Almacenamiento Energético se abren nuevas posibilidades como el almacenamiento en baterías. Las baterías de alta capacidad industrial permiten almacenar la energía sobrante para utilizarla en los momentos en los que no hay sol o comprar energía barata por la noche y usarla por el día.

Hoy en día una instalación para autoconsumo fotovoltaico es factible gracias a la disminución de los precios de las instalaciones y esto es debido a la evolución tecnológica y al aumento de demanda de las instalaciones de autoconsumo a nivel mundial. En el caso de la industria se ofrecen unos plazos de amortización del coste de la instalación de 3 a 5 años.

Cubierta Solar ofrece una solución full-pack basada en una instalación de autoconsumo fotovoltaico, 100% prefinanciada y totalmente adaptada a las necesidades energéticas y económicas de cada cliente. El autoconsumo ofrece ahorros, y además proporciona aislamiento térmico de los lugares sobre los que se encuentran las placas solares, por lo que mejora la eficiencia energética de los edificios.

La ventaja para empresas e industrias es evidente, pero también hay otros elementos no cuantificables en los balances contables que tienen su valor, como la contribución a la reducción de CO2 y la minimización del efecto invernadero. Entrados ya en el siglo XXI la independencia y la libertad del sistema eléctrico convencional hoy es más fácil, pero sobre todo más barato y más sostenible.