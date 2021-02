En Suministros Industriales Farell, son conscientes de que una casa, como una empresa, no puede empezar a construirse por el tejado, necesita unos cimientos sólidos y una base firme y duradera en el tiempo sobre la que construir un proyecto, cuya misión y visión sean capaces de transformarse en un legado de futuro.

Durante más de 75 años, han hecho de su casa una marca que, contando como principales valores, el esfuerzo, la profesionalidad y la humildad, ha ido creciendo, hasta convertirse hoy en día, en una empresa de referencia en este sector, debido principalmente a la calidad y diversidad de sus productos y fundamentalmente a la agilidad y cercanía de sus servicios de atención al cliente.

Todo comenzó en un pequeño taller mecánico, situado en la alicantina plaza de Gabriel Miró. La historia la inició José Farell Perich en 1942, cuando decide poner a la venta productos mecánicos fabricados por él mismo y otros traídos de fuera de la provincia.

Con la incorporación de su hijo, Jaume Farell Ibáñez, tres o cuatro años después, este pequeño negocio se nutre de visión comercial y de futuro, aumentando espectacularmente el número de productos, clientes y proveedores.

A partir de 1970, Suministros Industriales Farell inicia una etapa crucial de crecimiento y proyección de la marca, pasando del ámbito de la ferretería al del suministro industrial, ampliando sus sedes y extendiendo su atención comercial por toda la provincia de Alicante.

Diez años más tarde, después de cursar sus estudios de Ingeniería Industrial en Tarrasa (Barcelona), se incorpora la tercera generación familiar, en la persona de José Julián Farell Toledano.

Esta siguiente etapa, está, sobre todo, marcada por las relaciones profesionales con otros sectores productivos de la provincia y por la participación de la marca en la creación de ASIDE, Agrupación de Suministros Industriales de España, con Jaume Farell como destacado socio fundador.

Esta Asociación, ayuda a consolidar el liderazgo de la Empresa Familiar en la provincia, logrando importantes ventajas competitivas en relación a proveedores, productos y servicios. «Nos sentimos tremendamente orgullosos, más de 30 años después, de pertenecer al que, sin ninguna duda, hoy en día, es considerado como mejor grupo de Suministros Industriales de España», destacan desde la empresa.

La trayectoria de crecimiento e impulso continuo, lleva a Farell a inaugurar, a principios de los años 90, una nueva superficie de 5.500 metros cuadrados, ubicada en la Carretera de Ocaña, para optimizar y dar el mejor servicio a todos sus clientes, ampliando, al mismo tiempo, sus líneas de negocio.

Hoy, la cuarta generación familiar ya se ha hecho realidad en cuanto a su incorporación a la empresa. Capitaneada por Jorge Farell Cano, el más joven de la saga, y acompañado por sus hermanas Mónica, Laura y Cristina, dicha generación le dará el toque de modernidad, avance tecnológico y optimización de procesos, que merece y necesita una empresa de estas características, para continuar liderando el sector en la provincia y seguir avanzando en su consolidación a nivel nacional.

Desde sus instalaciones centrales y almacén regulador, en Carretera de Ocaña, dan servicio a sus distintos canales de venta: industria, construcción, obra civil, obra pública y rehabilitación, minería, canteras de mármol y áridos, sub-distribución, ventas a almacenes de construcción y ferreterías.

Y en su tienda, ubicada en el centro de Alicante, la tradicional «tienda de Autobuses», frente a la antigua Estación de Autobuses, enfocada al autónomo y al particular, dan servicio de ferretería, cerrajería, menaje y hogar. «Todo esto no sería posible si no contáramos con un excelente equipo de personas, en continua formación, cohesionados y alineados con los objetivos de la marca y comprometidos e implicados al 100% con la empresa, un verdadero lujo», recalcan.

Más información:

Dirección: Ctra. Ocaña, km.4, Alicante

Teléfono: 965 11 27 11

Email: farell@farell.com

Dirección: C/ Pintor Lorenzo Casanova, 26-28, Alicante

Teléfono: 965 12 52 22

Email: alicante@farell.com

