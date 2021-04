“El proyecto GUARDIAN es sinónimo de innovación, tanto en la idea que plantea, el uso de agua regenerada para la prevención de incendios, único en la Unión Europea, como en su desarrollo, ya que gran parte de su éxito está basado en el uso de nuevas tecnologías y soluciones innovadoras”, apunta Ignacio Casals, responsable de Innovación de Hidraqua, al definir este proyecto, financiado por la UE a través de Fondos FEDER para aumentar la resiliencia a incendios en un pulmón verde de la provincia de Valencia como es el Parc Natural del Túria. En concreto, en la zona que linda con urbanizaciones de las poblaciones de Riba-roja de Túria y Paterna.

Casals lleva veinticinco años trabajando en el campo de la tecnología aplicada al sector del agua. Empezó su carrera profesional trabajando en la Universidad Politécnica de Valencia en el departamento de Mecánica de Fluidos. Además, es profesor de Tecnologías y Gestión del Agua en el Máster impartido por la Escuela del Agua y, desde hace quince años, trabaja en el desarrollo de proyectos en Hidraqua y sus empresas participadas. De ahí que Casals fuera uno de los principales actores encargados de presentar el proyecto GUARDIAN (Green Urban Actions for Resilient fire Defence of the Interface Area) a la tercera convocatoria UIA Urban Innovative Actions (Acciones Urbanas Innovadoras) de la Unión Europea, donde se consiguió la subvención del ochenta por ciento para su desarrollo y ejecución.

Los incendios forestales se han incrementado considerablemente en los últimos años como consecuencia del Cambio Climático. Además, la Asociación Europea para la Adaptación al Clima ha considerado que el llamado “Incendio de Interfaz Urbano-Forestal” es uno de los principales impactos en las Áreas Urbanas.

“El cambio climático está aquí y debemos tenerlo en consideración como una oportunidad de mejorar las cosas. Es un reto que, si se aborda bien, puede abrir la puerta a nuevas vías que mejoren la calidad de vida de las personas y el entorno. Por ello, necesitamos de la innovación y la digitalización para aportar soluciones novedosas que nos permitan hacer frente a estos nuevos retos”, destaca Casals. Además, añade, “a día de hoy no entendemos ningún proyecto de innovación que no tenga una faceta social y relación directa con la sostenibilidad”.

El proyecto GUARDIAN es un buen ejemplo de ello. Una iniciativa liderada por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, el Ayuntamiento de Paterna, Hidraqua, Medi XXI, la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia y Cetaqua. Asimismo, colabora en este proyecto el Parc Natural del Túria (Generalitat Valenciana). Con un presupuesto de 5,5 MM de euros la solución plantea la construcción de un sistema hidráulico basado en cañones de agua regenerada para el riego - sistema SIDEINFO- y la ejecución de barreras verdes compuestas por especies más resistentes al fuego en las áreas urbano-forestales de las urbanizaciones de Els Pous, Valencia La Vella, Masia de Traver y la Canyada.

Para ello, se emplean nuevos sistemas para regenerar el agua depurada y obtener una calidad óptima para su uso en un Parque Natural, modelos matemáticos para predecir la evolución del fuego y el calentamiento de la vegetación. Además, estos modelos se alimentan de datos obtenidos a través de sensores avanzados, que proporcionarán unas sólidas bases científicas para definir patrones de riego automatizados. Estos patrones se activarán de manera preventiva y como defensa en caso de incendio cuando los sistemas de detección alerten de condiciones de riesgo. Finalmente, una aplicación móvil permitirá compartir toda esta información con la ciudadanía.

En definitiva, la digitalización permitirá automatizar esta solución única en Europa y poder exportarla a otros países de la UE que cuenten con una problemática similar, “y es que todo el mundo sabe cómo regar un cultivo, pero pocos saben cómo regar un bosque, encontrando el equilibrio perfecto en esta acción para evitar su combustión y a la vez que este riego no lleve a un incremento de la vegetación que favorezca precisamente la propagación de un incendio”, añade.

“Además, si GUARDIAN ya era innovación en sí mismo, a raíz de la pandemia lo ha sido más si cabe; y es que acciones previstas dentro del proyecto como la formación e información a la ciudadanía han pasado también a digitalizarse a través de webinars y realidad aumentada, entre otros”.

Por otro lado, el proyecto GUARDIAN se ha adelantado, a través de la innovación, a la lucha contra los incendios forestales. “Cuando presentamos esta iniciativa en 2018 lo hicimos bajo la categoría de Cambio Climático. Sin embargo, los fondos Next Generation ya plantean una temática específica para la prevención de los incendios forestales con un enfoque muy similar al que nosotros tomamos en GUARDIAN hace tres años”, subraya. Además, Hidraqua y sus empresas participadas han colaborado como parte del Comité asesor en el desarrollo de las bases del Programa H2020 de la UE, que concentra gran parte de sus actividades de investigación e innovación.

“Hace dos décadas ya me sorprendía el grado de digitalización de la compañía y transcurrido este tiempo hemos seguido focalizando todos nuestros esfuerzos en ello. Somos digitales por naturaleza y lo hacemos con el fin último de ser sostenibles. El medio ambiente es nuestra razón de ser y sabemos la fragilidad y la importancia que tiene actuar sobre él y hacerlo de forma responsable”, concluye Casals.