Orizon y rendimiento son sinónimos. No en vano, esta tecnológica alicantina se ha dedicado a la mejora de rendimiento tecnológico de las empresas desde su fundación en 2007 y la evolución de su negocio demuestra que lo ha hecho con éxito. Por eso, no es de extrañar que la empresa sea la patrocinadora del equipo de triatlón de la Universidad de Alicante (UA), campus con el que Orizon colabora desde hace siete años, primero impartiendo charlas entre los alumnos de Ingeniería Informática, posteriormente mediante un convenio de prácticas y desde 2019, a través de un convenio marco de colaboración. Todo ello para apoyar y empujar el desarrollo del talento de los futuros profesionales que salen de sus aulas.

El equipo de triatlón de la UA es otro ejemplo de alto rendimiento. Sólo basta enumerar algunos de sus logros. Así, el equipo ha sido campeón de la Copa del Rey en 2015, 2016, 2019 y 2020, y campeón de España Federado 2020 y Universitario 2019. Además, recientemente, ha revalidado en Bétera el título de Campeón Autonómico de Triatlón por Relevos Mixtos.

Dentro del conjunto destaca el triatleta Fernando Alarza Vicente, bronce mundial en 2016, subcampeón de Europa en 2018 y olímpico en los Juegos de Rio de Janeiro. Alarza, cuarto deportista a nivel mundial en esta disciplina, competirá este verano en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Roberto Cejuela lidera el equipo de triatlón de la UA desde su fundación en 2008. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de León en 2005 y Doctor por la UA en 2009, Cejuela fue el primer entrenador con licencia en triatlón de la Federación Española de Triatlón (FETRI) de la provincia castellanoleonesa y el fundador del primer equipo federado de triatlón de la citada universidad.

¿Cómo se puede unir el mundo empresarial con el deportivo?

Para ahondar un poco más sobre qué aspectos comparten el mundo de la empresa y el deporte, entrevistamos a Roberto Cejuela, entrenador del UA Triatlón; al triatleta Fernando Alarza; y a Ángel Pineda, CEO de Orizon.

- ¿Por qué una empresa cómo Orizon se ha fijado en un equipo de triatlón?

Ángel Pineda, CEO de Orizon

El deporte tiene muchos aspectos comunes con el mundo de la empresa. En términos generales a nadie se le escapan valores deportivos como esfuerzo, superación, perseverancia, igualdad, respeto, deportividad, solidaridad o éxito personal y colectivo. Y sinceramente, creo que esos valores, al menos en Orizon, también son comunes en el mundo de la empresa, no sólo pensando en nuestro equipo humano, sino también en nuestros clientes.

Nos dirigimos al mercado y a las empresas con las que colaboramos con este mismo espíritu y confío en que esta forma de afrontar el negocio sea, al margen de nuestra tecnología y soluciones, un elemento diferenciador que ya haya apreciado y siga haciéndolo, el mercado.

Además, en el mundo del deporte todo pasa por obtener un buen rendimiento, que es precisamente a lo que nos dedicamos nosotros, a asegurar a las empresas que saquen el mejor partido (rendimiento), de sus infraestructuras tecnológicas. En Orizon hacemos esta labor en equipo, creemos en el talento de las personas y en los resultados que un buen equipo puede obtener con un entrenador marca unos objetivos claros. Creo sinceramente que así funcionamos en Orizon y que también queda reflejado en el equipo de triatlón de la Universidad de Alicante que, además, es una de nuestras canteras para encontrar y formar a los mejores profesionales.

Al margen de ello, el triatlón requiere un talento especial, estamos hablando de tres deportes unificados en una sola prueba y cada uno de ellos con sus características particulares. Y sin pecar de pretenciosos, creo que en Orizon reunimos a un buen equipo de profesionales con talento. Además, en nuestra actividad, sabemos ser corredores de fondo sin desfallecer, pedaleamos lo que sea necesario para superar cualquier terreno y también nadamos, muchas veces a contracorriente, para superar la cierta orfandad con la que a veces empresas como Orizon se encuentra, en cuanto a apoyos y reconocimiento por parte de las administraciones públicas.

Roberto Cejuela, entrenador del UA Triatlón

Orizon y nuestro equipo tienen un objetivo común la optimización del rendimiento. Nosotros de los deportistas y Orizon de las infraestructuras tecnológicas de las empresas. Por ello compartimos valores de la cultura del esfuerzo, reflejados en la mejora del rendimiento y la continua evolución. Nuestro equipo basa su metodología en el I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación) de la Universidad de Alicante, y es un escaparate perfecto para una empresa como Orizon.

Fernando Alarza, triatleta del UA Triatlón

Como deportista a lo largo de mi carrera he buscado una evolución siempre en mi rendimiento. Buscando nuevos caminos para seguir mejorando. Para conseguir esa mejora, siempre he confiado en la labor de mi entrenador, que es quién se encarga de analizar mi rendimiento y encontrar el método para conseguir el máximo nivel. Este camino es un ejemplo similar a lo que pretende hacer Orizon con las empresas con las que trabaja.

- ¿Qué puede aprender del deporte una empresa y qué puede aprender de una empresa un triatleta profesional?

Ángel Pineda, CEO de Orizon

Cada día más, y por la sencilla razón de que los mercados son enormemente competitivos, el nuestro propio y el de nuestros clientes. Si hay alguien acostumbrado a competir, contra otros atletas y contra sí mismo, es un deportista. Desde ese punto de vista, son numerosas las actitudes, los comportamientos de los que, desde una empresa, podemos tomar nota, y en aspectos tales como la concentración, la superación, el esfuerzo y la fe en ti mismo y en tus posibilidades. En definitiva, se trata de extraer de ti lo mejor, tu mejor rendimiento.

Roberto Cejuela, entrenador del UA Triatlón

El camino para llegar a ser triatleta profesional es muy duro y largo. Desde la juventud tienen que entrenar mucho y de forma óptima para llegar a obtener, años después, los resultados que les permitirán ser profesionales. Sin lugar a duda, crear una empresa y llegar a tener éxito es un camino similar. Hay que sembrar mucho para poder recoger después y tener fe ciega en el proyecto, al igual que el triatleta ha de tener confianza en su trabajo en el presente para tener resultados en el futuro.

Fernando Alarza, triatleta del UA Triatlón

Como sucede en el mundo empresarial, la competitividad en el deporte de élite es máxima. Aunque el triatlón es un deporte individual, me rodeo de un gran equipo de trabajo para optimizar mi rendimiento, al igual que hacen las empresas de éxito.

- ¿Qué cuatro atributos son comunes al deporte de élite y a una empresa?

Ángel Pineda, CEO de Orizon

Debe de haber innumerables factores comunes, pero yo destacaría, para empezar, la necesidad de tener confianza en poder desarrollar con éxito un objetivo; una vez definido, establecer una hoja de ruta clara y precisa para conseguir los resultados, saber qué recursos necesitarás para obtener los mejores resultados y, por supuesto, innovar.

La tecnología es un buen ejemplo de ello. En Orizon, para asegurar el mejor rendimiento a nuestros clientes usamos metodologías y buenas prácticas encaminadas a la mejora continua, conocidas en el mercado como DevOps, pero hemos innovado y además de Inteligencia Artificial y algoritmos, hemos introducido en el mercado una nueva metodología, denominada DevPerOps para, no sólo eliminar problemas, sino también asegurarnos de que no van a volver a producirse mediante la instauración dentro de las organizaciones de una cultura de la calidad en torno al desarrollo y evolución de su software, imprescindible si pensamos en el impacto que la tecnología y las aplicaciones tienen en el negocio.

Roberto Cejuela, entrenador del UA Triatlón

Constancia para trabajar-entrenar durante mucho tiempo. Fe y confianza en la metodología de trabajo. La búsqueda de soluciones cuando se comete un error, en lugar de poner excusas para justificarlo. Y, por supuesto, la excelencia, que se consigue a base de trabajar durante mucho tiempo de la forma más optima posible.

Fernando Alarza, triatleta del UA Triatlón

Esfuerzo, dedicación, disciplina y continuidad.

- ¿Qué se lleva peor: no conseguir medalla o no conseguir un cliente?

Ángel Pineda, CEO de Orizon

Creo que ambas cosas se llevan mal, sobre todo porque cuando has estado, en el caso del mundo de la empresa, rozando medalla, significa que era de oro, ya que no caben los bronces y las platas. En todo caso, llegar hasta la final siempre te permite aprender y mejorar para el siguiente campeonato. Te enseña a afinar, a mejorar y a descubrir y aprender dónde optimizar.

Y también hay medalleros que no puedes mostrar. En nuestro caso, la labor que desarrollamos para muchas empresas afecta a aspectos críticos para su negocio y nos ruegan no hacer público nuestro trabajo y eso de no poder colgarte la medalla al cuello, a veces también se lleva un poco mal.

Roberto Cejuela, entrenador del UA Triatlón

En mi opinión, medallas, porque clientes hay muchos y las medallas son casi imposibles de ganar. Podríamos hacer un símil entre las medallas y los clientes de mayor valor para una empresa y es que, sin ellos, sería difícil funcionar. No obstante, en el deporte siempre hay que estar más preparado para perder, porque perdemos más veces que ganamos. Solo gana el primero y es altamente difícil e improbable que el mismo deportista lo consiga muchas veces.

Fernando Alarza, triatleta del UA Triatlón

Al final, el objetivo es similar para el deportista y para la empresa. Cuando no se consigue ganar no se cumple el objetivo y es necesario reevaluar el proceso que hemos seguido para mejorarlo y lograrlo en la próxima competición.