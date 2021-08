«Debido a la crisis del coronavirus, las empresas nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la generación de datos. Hemos observado que los incidentes de ciberseguridad son una de las principales preocupaciones de estas entidades en todo el mundo. La mayor parte de nuestros clientes califican los ciberataques como el mayor riesgo para su negocio, lo que supone una clara indicación de la rapidez con que ha crecido la conciencia de las ciberamenazas, impulsada por la creciente dependencia de las empresas de sus datos y sistemas de TI», tal como explican desde Galpe y Reale Seguros.

En este sentido, hacen especial incidencia en el coste que representa para una empresa los incidentes informáticos, y que pueden derivar en perdidas millonarias, no sólo por el contenido sino por el trabajo que este mismo cuesta generarlo. «Pero no sólo no quedamos ahí, también hay que tener en cuenta los costes derivados del perjuicio que pueden acarrearnos que una persona externa a nuestra empresa use esos mismos datos fuera de nuestros muros, lo que nos podría ocasionar miles de denuncias por parte de nuestros clientes derivado del incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos».

Son cada vez más habituales las demandas por extorsión por capturar los datos y encriptarlos para pedir un rescate con un gran impacto económico. «Pero muchas veces nos creemos que la principal causa de estas extorsiones es la económica, sin darnos cuenta de que lo que de verdad les importa es la captación de datos personales, que luego usarán para venderlas al mejor postor», explican desde la compañía de seguros.

Ataques de hackers

La probabilidad de ser atacado por un un hacker no es para nada remota, cada vez son más la empresas, pymes y autónomos que reciben todo tipo de ataques. «No creamos que esto es exclusivo de las grandes firmas, todo lo contrario, lo normal es que vayan dirigidos a los más pequeños ya que son los más vulnerables». En estos momentos, España es el tercer país del mundo en ciberataquess. Según el informe Ebroker, se producen 120.000 ciberataques al año: el 68 % por infección de equipos, el 10 % por accesos no autorizados y el 11 % por fraudes. «Esto quiere decir que todos somos vulnerables y debemos de poner todas las medidas necesarias, pero sobre todo, debemos de asegurarnos de que ante un ataque, tenemos una solución para nuestros daños propios y de Responsabilidad Civil frente a terceros en materia de ciber seguridad, así como un servicio de prevención de seguridad en la información.

«Esto es precisamente lo que estamos haciendo desde Galpe Agencia de Seguros y Reale Seguros, una integración de la prevención dentro de la póliza, mediante un servicio novedoso de uso ilimitado desde el momento inicial de contratación de la misma, en el que se realiza un proceso de protección de reclamaciones frente a terceros, a la vez que una adecuación personalizada de la LOPD»

Seguros para golf

Por otra parte, hay que destacar que Reale Seguros y Galpe Agencia de Seguros cuentan con un producto exclusivo para los deportistas de la Real Federación Española de Golf, a medida los juagadores de este deporte. «Nuestra póliza es el único producto multirriesgo que integra todas las necesidades aseguradoras e incorpora más coberturas en un solo seguro, consiguiendo un aseguramiento global del riesgo. Nuestros productos hechos a medida, con coberturas específicas para clubes de golf y jugadores, profesionales del sector incluyen las principales garantías a todo riesgo y otras adicionales con límites a primer riesgo que completan el seguro de la forma deseada».