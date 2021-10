Desde la entrada en vigor de la ley 13/20105, los profesionales de la geomática nos hemos encontrado con un escollo muy importante a la hora de aportar las bases gráficas de las fincas a inscribir en el Registro de la Propiedad: La delimitación del Dominio Público.

Sin duda, es el gran caballo de batalla para todos los topógrafos dedicados a la delimitación de la propiedad. El trabajo previo de comunicarnos con la administración pertinente es tedioso, por el laberinto que supone muchas veces llegar hasta el técnico dedicado a estos asuntos, largo por el atasco existente en la administración y por último, poco valorado por los titulares de los inmuebles que no son conscientes de lo que conlleva tener una georreferenciación correcta de sus linderos con el dominio público.

Diputación de Alicante, Conselleria de Medio Ambiente, Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura, Unidad de Carreteras de Alicante, Ayuntamientos y muchos otros organismos, se enfrentan a diario a peticiones de todos los Registros de la Propiedad de nuestra provincia sobre si las bases gráficas de inmuebles que se tratan de inscribir respetan la delimitación de las expropiaciones realizadas en algunos casos hace más de 50 años. El gran problema de estos organismos es que no tienen traslada a la base gráfica catastral la geometría correcta del límite del ámbito de su competencia. Por otro lado, el técnico que no procede del mundo de la geomática, y que nunca ha trabajado en estos aspectos, utiliza para su trabajo la base gráfica catastral, y se encuentra con las calificaciones negativas de los registros, cuando la administración competente llega a tiempo de poder realizar alegaciones a las comunicaciones realizadas a los Registros.

Por todo ello, desde el COIGT hacemos un llamamiento a las administraciones, no para que actualicen de un modo preciso la geometría del Dominio Público, si no para que habiliten canales fluidos de comunicación para que los técnicos competentes podamos agilizar los procedimientos, y que una finca que linda con una Carretera Nacional, no haya que esperar un año para que se nos facilite la georreferenciación del límite de su ámbito de competencia.

Colaboren con nosotros, que somos los técnicos que estamos en la calle realizando la labor de la inscripción de las bases gráficas de los bienes inmuebles y que además somos perfectamente conocedores de la problemática de la indefinición del Domino Público en España.

No olviden que el deslinde es una de nuestras palabras clave, que realizamos deslindes de términos municipales, de Vías Pecuarias, y todo lo que se nos ponga por delante. Somos topógrafos y el deslinde es nuestra forma de vida, y para ello nos valemos de todas las tecnologías posibles como son el GPS, la topografía clásica, los drones, los laser escáneres, los Sistemas de Información Geográfica y la Fotogrametría.