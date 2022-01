El certamen de bodas Wedding Awards premia a la tienda de ceremonia Filant de Alicante

La tienda Filant Ceremonia Hombre de Alicante, regentada por el comerciante Vicente Armengol, ha sido galardonada con el Wedding Awards 2022 dentro de la categoría de Novio y Complementos. Un reconocimiento del sector de las bodas que lo acredita como uno de los mejores proveedores del año gracias a las parejas. Bodas.net, que celebra la 9ª edición de estos prestigiosos premios del sector, en los que participan las más de 49.000 empresas registradas en el portal, parte del grupo The Knot Worldwide, líder global en el ámbito nupcial, y ha arrancado el año dando a conocer el nombre de los profesionales y las empresas que en 2022 se han alzado con un galardón gracias a su esfuerzo y trabajo realizado en las bodas del 2021, uno de los más complicados para el sector al menos en la últimas década dado que han sido uno de los sectores más castigados por la pandemia y tanto profesionales como parejas han estado a la altura de la situación. "Han trabajado más duro que nunca para poder seguir celebrando el amor de manera segura y ahora, tras un 2020 prácticamente de parón y un 2021 de recuperación, pero aún muy complicado, ha llegado el momento del reconocimiento más importante para el sector", explican en un comunicado.

Los Wedding Awards nacieron con el objetivo de reconocer la excelencia en el servicio ofrecido por las empresas del sector nupcial y con los años se han ido convirtiendo en un sello de garantía para las parejas que organizan su boda cada año. En la actualidad, estos premios están basados en cerca de 8 millones de opiniones de parejas con las que cuenta el portal. Una importante cifra que está en continuo aumento y "que hace que los profesionales premiados se sientan muy orgullosos y mantengan intacta la motivación para poder mantener su galardón edición tras edición. Y es que no hay mejor juez que una pareja satisfecha que ha confiado plenamente en ellos para uno de los días más importantes de su vida".

Los Wedding Awards han galardonado a las empresas mejor valoradas por las parejas que se casaron en 2021 de entre un total de más de 49.000 empresas en las diferentes categorías, teniendo también en consideración la calidad y profesionalidad del servicio que ofrecen. Filant Ceremonia Hombre acumula un total de 23 opiniones en la web de referencia, que le han hecho alzarse con el premio. "Por ello, el papel más importante lo tienen las parejas que, con sus opiniones y tras haber disfrutado de los servicios de los profesionales en sus bodas, definen quiénes serán los ganadores".

“Este año, por primera vez, estamos otorgando estos premios simultáneamente en 13 de los 15 países en los que The Knot Worldwide tiene presencia. Estamos por tanto, en un momento de gran reconocimiento y prestigio para los profesionales del sector nupcial de España ya que pasan a formar parte, junto con los ganadores de países como Francia, Italia, México, Brasil o USA entre otros, de los mejores profesionales de boda del mundo”, comenta José Melo, recientemente nombrado VP Sales EMEA del grupo del que forma parte Bodas.net en España. “Como ya hemos venido haciendo en la larga trayectoria que lleva Bodas.net en nuestro país, con estos premios queremos dotar al sector nupcial de un reconocimiento al trabajo bien hecho para que las parejas que se encuentran organizando una boda puedan escoger a su equipo de profesionales confiando en que todo va a salir bien y sabiendo que están contratando a grandes expertos del sector”, continúa Melo.

“En nuestro país, las parejas contratan de media unos 11 proveedores para su boda. En Bodas.net y el resto de empresas del grupo The Knot Worldwide, como webs líderes del sector nupcial, queremos ser una fuente de información fundamental para las parejas y servirles de guía a la hora de decidir a quién van a confiar todos los detalles de su gran día. Hablamos de un momento único en la vida de una pareja y por lo tanto se trata de un cliente muy exigente, así que basarnos en sus opiniones para otorgar estos premios nos parece lo más justo y relevante. Este año, además, somos conscientes de que el sector necesita motivos para celebrar y estos premios llegan también para arrojarles ilusión y esperanza al inicio de un año en el que vamos a vivir un boom sin precedentes de bodas”, confía Melo. Los premios Wedding Awards cuentan con las siguientes 19 categorías: Banquete, Catering, Fotografía, Vídeo, Música, Coche de bodas, Transporte, Invitaciones de boda, Detalles de boda, Flores y decoración, Animación, Organización, Tarta nupcial, Novia y complementos, Novio y complementos, Belleza y salud, Joyería, Luna de miel y Otros.

Según el comunicado. Bodas.net es el portal del grupo líder del sector nupcial The Knot Worldwide, pensado para ayudar a las parejas a organizar el día de su enlace con la ayuda de los mejores profesionales. Con su presencia internacional, el grupo ha creado la comunidad nupcial y el mercado virtual de bodas en Internet más grande a nivel mundial. Dispone de una base de datos detallada con más de 700.000 profesionales del sector de las bodas y ofrece a las parejas herramientas para preparar su lista de invitados, gestionar su presupuesto, encontrar a sus proveedores, etc. The Knot Worldwide opera en 16 países a través de diferentes dominios como son Bodas.net, WeddingWire.com, TheKnot.com, Matrimonio.com, Mariages.net, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Hitched.co.uk, Hitched.ie, Casamiento.com.uy, WeddingWire.ca y WeddingWire.in.