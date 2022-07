Diez años desde que una idea surgió y se convirtió en un proyecto de emprendimiento social en el MBA Executive de Fundesem. Diez años desde que alumnos y profesores decidieran llevarlo a cabo. Hoy aquella idea es Encuentros NOW. Que busca soluciones para las diversas problemáticas a las que se enfrenta la sociedad actual. Mediante la organización de eventos, busca fomentar el diálogo, la transmisión de inspiración y conocimientos que puedan derivar en acciones útiles que vayan más allá de las palabras; Not Only Words.

Un proyecto en el que nadie cobra y todos aportan. Una iniciativa independiente, libre y altruista de responsabilidad social empresarial en el que han participado más de cien empresas, universidades e instituciones, más de seis mil personas y millones de impactos en las redes sociales y el streaming desde varios continentes. Eventos que se han caracterizado por colgar siempre el cartel de aforo completo, con inscripciones de más de mil quinientas personas y ser trending topic en la red social twitter, con un formato disruptivo, innovador, creativo, divertido y didáctico se busca la interacción entre ponentes y el público presencial o virtual. El equipo actual de Encuentros NOW está formado por sus cofundadores y nuevas incorporaciones: Manuel Bonilla, Juan Carlos Requena, Enrique Barreneche, Roberto García, Laura Cárdenas, Andrés Pedreño, Mayte Baquera, Genaro Cantó, Katia Bonilla, Raúl Carrión, Ana Donate, Isamá Minayo y Francisco Vidal. Temáticas de actualidad La mediación y la resolución de conflictos, la lucha contra el terrorismo, la paz en el mundo, medidas para la salida de crisis económicas, el apoyo al emprendimiento, la apuesta por la innovación y las tecnologías disruptivas, la necesidad de invertir en más investigación para la lucha contra enfermedades, lecciones de liderazgo en organizaciones, de resiliencia y de superación o la importancia de la responsabilidad social empresarial son algunos de los temas abordados en los encuentros. Ponentes de primera línea En los encuentros han participado ponentes de primera línea como: el entonces director general de Santander y hoy director de la Mobile World Congress Frances Fajula y José Luis Angoso director general de Alianzas de Indra, los grandes Chef Paco Roncero, Alberto Chicote, Susi Diaz, Quique Dacosta así como los maestros pasteleros Paco y Jacob Torreblanca, el exdirector de El Mundo y actual director de El Español Pedro J. Ramírez, el premio nobel alternativo de la paz Johang Galtung, el exdirector de El Mundo y actual director de El Independiente Casimiro García Abadillo, el presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros, la entonces directora general de Concesiones del grupo AGBAR y actualmente Alta Comisionada para la Agenda 2030 Social SUEZ SPAIN, Francisco Ruiz, director de relaciones institucionales Google España y Portugal, Javier Jiménez, director general de Lanzadera, el exrector de la Universidad de Alicante y emprendedor Andrés Pedreño con intervenciones magistrales como: el mago Jorge Blass, el experto en liderazgo Fernando Botella, la soprano internacional Yolanda Marín o historiador español, catedrático de la Universidad de Alicante. Así mismo Encuentros NOW ha coorganizado eventos con otras entidades alineadas en valores como la Fundación Empresa y Universidad de la Universidad de Alicante Fundeun, en la conmemoración de su veinticinco aniversario, con la participación en el encuentro de su entonces Presidente, el abogado Iván Sempere. Retos y sorpresas Durante la celebración de los eventos han ocurrido cosas insólitas, asombrosas y disruptivas con el objetivo de sorprender al público. En uno de los Encuentros Now ocurrió un acontecimiento por primera vez en el mundo; el primer concierto sinfónico dirigido a través de las Google Glass, sin partituras físicas, sino colgadas en la nube. Otra sorpresa fue la actuación del conocido ilusionista internacional Jorge Blass que hizo nevar dentro del Auditorio ADDA con más de mil doscientas personas. La realización de una réplica exacta del libro de Pedro J. Ramírez “La desventura de la Libertad” con más de cien tipos de cacao, dulce y chocolates realizado por el maestro pastelero Paco Torreblanca. Donde se cumplió el reto amistoso y dulce: que el autor se comiera su libro. En el Club Información se produjo la hibración de música clásica con guitarra eléctrica, o un coro gospel con la soprano internacional Yolanda Marín, así como la irrupción de una batucada abriendo el acto con luces de neón. Crowdfunding para la lucha contra la ELA Además de poner encima de la mesa la imperiosa necesidad de más inversión y recuros para la investigación de enfermedades crónicas como la ELA, se realizó un crowdfunig que superó el reto económico marcado de apoyar a un paciente de ELA, Victor Viqueras, en su tratamiento en un Hospital de Boston USA, se donó una parte a una asociación contra la ELA y otra parte para apoyar una linea de investigacion en al Universidad Miguel Hernande de Elche liderada por el catedrático de Anatomía y Embriología Humana de la UMH y director del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la UMH y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Apoyo al talento Durante estos años, gracias a la responsabilidad empresarial de los colaboradores, se han entregado becas de estudio e investigación en escuelas de negocio y en universidades como la de Alicante o la Miguel Hernández. Entre ellas, junto con la Fundación Juan Perán, la Fundación Manuel Peláez o la Fundación Esperanza Pertusa con quien se apoyó a una persona con discapacidad para realizar su investigación doctoral sobre sostenibilidad y medio ambiente. Homenajes a personas Se han realizado dos homenajes, uno al empresario don Manuel Peláez por su labor emprendedora y social siendo uno de los primeros impulsores de Encuentros NOW a través de la Fundación Manuel Peláez Castillo y, otro, al alicantino Javier Cabo, ejemplo de resiliencia que durante más de treinta años lidia con la enfermedad y ayuda a otros enfermos de ELA. Networking Uno de los objetivos de los encuentros es ampliar y fortalecer el networking entre sus asistentes con el fin de generar sinergias que se conviertan en proyectos y soluciones. Han asistido presencialmente más de seis mil personas con una importante representación del mundo empresarial, universitario, científico, institucional y social de todo el territorio nacional. Nuevos Encuentros De la mano de otros compañeros de viaje, el próximo evento será este septiembre. De la mano de expertos de excelencia internacional persigue poner en valor la importancia de más inversión en investigación, en innovación y en emprendimiento para el avance en la prevención y cura de enfermedades neurodegenerativas como la ELA, la Esclerosis Múltiple, el Alzheimer o el Parkinson entre otras; así como para mejorar el bienestar y la salud de las personas. Evento que próximamente se presentará con mayor detalle. A finales de 2022 o principios del año 2023, está previsto un evento para poner en valor la necesidad de ayudar a países del tercer mundo que se ven afectados de manera colateral por la actual situación de conflicto mundial. El impacto en Países como Uganda es exponencialmente mayor que en el resto de países desarrollados, por eso, ante la petición de la ONG Rafiki, conjuntamente, se organizará un evento para el reto de la construcción de un hospital anexo entre otras necesidades básicas. Rafiki es una pequeña ONGD alicantina, aunque grande en sus logros. Está trabajando para elevar el nivel debida de dos zonas muy deprimidas de Uganda, donde la renta per cápita diaria es de 17 céntimos de euro. A través de pozos, potabilización de agua, escuelas de primaria y secundaria, centro de formación agrícola, taller de costura, y otras actividades complementarias, está intentando que los habitantes no tengan que emigrar por falta de recursos. Nuevo reto NOW. Un hospital anexo Los problemas sanitarios son enormes: malaria, tifus, malnutrición, infecciones, están presentes continuamente. Y en la zona no hay hospitales ni recursos sanitarios. Por ello, Rafiki ha construido un pequeño dispensario, atendido por enfermeras y médicos locales, más la colaboración puntual de sanitarios españoles, que atiende a los problemas más urgentes. Pero el centro se está viendo desbordado, y no tiene recursos suficientes para enfermos que deberían permanecer hospitalizados. Se necesita ampliar el dispensario con un hospital anexo, con cemas separadas para hombres, mujeres y niños, con laboratorio de análisis y cocina y comedor. Ese será el reto junto con Encuentros NOW. Unido todo ello a la crisis alimentaria provocada por la sequía y la guerra de Ucrania, que ha encarecido los alimentos básicos (maíz, alubias, arroz), la ONGD alicantina necesita más recursos, y más socios.