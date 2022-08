Hacemos un repaso de Las Noches Mágicas de este pasado fin de semana coincidiendo con el ecuador del Festival Noches Mágicas Marcos Automoción, con 3 sold out de los primeros 4 artistas que han pasado ya por el escenario de los Jardines de Abril.

Con los Jardines engalanados para una ocasión única como es la Décima Edición del Festival, ya en la primera noche con lleno absoluto con todas las entradas vendidas, el patio de butacas cayó rendido ante el arte mágico de Sara Baras la bailarina dejó huella en el escenario de su espectáculo y bolero Alma y su cuerpo de baile y de músicos. Una forma con mucho poderío, sentimiento y arte de empezar esta edición tan especial.

A las 20.00h las puertas se abrieron a los asistentes para empezar a disfrutar de la mejor gastronomía con Alacant Street Market , del arte, del mercadillo y del talento en el escenario de la Zona Arte en Vivo de Félix Amador a la guitarra y del cantaor José Pozuelo Climent, acompañados por una bailaora que cautivó al público que disfrutaba del espectáculo, mientras cenaba.

En la segunda noche, el viernes 29, la increíble voz de Nina de Juan iluminó los Jardines de Abril desde el primer segundo y junto al resto de miembros de la banda Morgan, hicieron disfrutar a los asistentes de un concierto elegante, envolvente, emocionante,... Una conexión público-artistas mágica.

Previo al concierto de Morgan, en el escenario Arte en Vivo, se pudo ver la actuación de Yass Kim, versionando con su estilo Jazz, blues y funk canciones conocidas de todos los tiempos, incluso cantando un cumpleaños feliz, petición de un grupo de asistentes que se lo solicitaron.

Con el segundo sold out del Festival, llegó la noche del sábado, el turno para la banda comandada por David Summers que encendieron la antorcha de la felicidad instantánea en aquellos que vivieron su adolescencia con todo su repertorio de canciones como banda sonora. Un viaje en el tiempo con temas como ‘Voy a pasármelo bien’ ‘Te quiero’, ‘Suéltate el pelo’, ‘Visite nuestro bar’ o ‘Marta tiene un marcapasos', entre otras muchas, que el público no paró de cantar y bailar.

Y tras la actuación de Hombres G, ese buen ambiente se trasladaba a la fiesta posterior. La mejor edición de la 80's Summer Party (opinión tanto de la organización como de los asistentes asiduos a la fiesta referente en el verano alicantino), qué tanto se echaba de menos estos años atrás y que por fin se puedo disfrutar y, a lo grande.

Para finalizar el fin de semana, la noche del domingo fue para el gran Andrés Calamaro, con el tercer sold out del Festival, ofreció un directo único que puso el broche con el rock más puro y canalla. De negro, con sus gafas de sol se entregó totalmente a los más de 1500 asistentes que, desde la pista, no paraban de ovacionarle y de gritar su nombre. Imposible estar quieto, brazos al aire y sin parar de bailar cuando sonaban sus canciones más rítmicas. Una nueva noche mágica del Festival.

Desde la apertura de las puertas del recinto, el público asistente disfruto en esta ocasión de dos actuaciones previas al concierto: en el escenario Arte en vivo, del concierto de Rubber Duck Acoustic, y en la Ermita de los Jardines de Abril, un recital de poesía a cargo de Isabel Guiu con acompañamiento de sonido de Gong a cargo de José Cantos.

Haciendo gala de su nombre en este décimo aniversario y como todos los años, se disfrutó de un ambiente especial porque literalmente son Noches Mágicas, elegancia, sorpresa, conexión artistas y público con tres de las cuatro noches con sold out, son el resumen de esta primera parte del Festival Noches Mágicas que continúa del 4 al 7 de agosto con los siguientes artistas y espectáculos.

Próximas actuaciones:

Si todavía no has estado, tienes la oportunidad esta semana con las actuaciones empiezan el jueves 4 de agosto con We love Queen Yllana (espectáculo teatralizado tributo a Queen) - con entradas Vip Agotadas

El viernes 5 de agosto Iván Ferreiro + fiesta post concierto IndiFest con entradas Vip Agotadas.

El sábado Ana Torroja + 80 summer party al finalizar el concierto.

Y para finalizar este ciclo el domingo Alba Molina.

Más información aquí.