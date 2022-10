Una de las mayores problemáticas que afrontan la mayoría de los colegios profesionales en España en la actualidad, es la de concienciar especialmente a los nuevos egresados de las Universidades sobre la necesidad de la colegiación, más si cabe, cuando la misma es obligatoria, de acuerdo con la Ley 2/1974, todavía vigente.

Cabe recordar que los colegios profesionales son entidades privadas, pero de derecho público que están recogidas en la Constitución y son a los profesionales libres, el equivalente a las asociaciones empresariales entre las empresas. Donde se cumple el principio de «la unión hace la fuerza». Sin embargo, en algunos casos el prestigio y conocimiento sobre la misión de los mismos se ha ido diluyendo con el tiempo.

Desde el Colegio de Ingenieros Industriales organizamos en Alicante recientemente una jornada presencial con varios magistrados del Tribunal Supremo donde expusieron, no sólo la obligatoriedad de la colegiación, según la jurisprudencia recientemente aplicada, sino también la necesidad de la misma. La asociación entre profesionales defiende de forma más eficaz sus intereses como colectivo y ofrece una mayor seguridad frente a la sociedad sobre la profesionalidad y el buen hacer de sus técnicos.

El diseño, cálculo, operación y mantenimiento de las instalaciones, máquinas o edificios que realizan los ingenieros industriales afecta directamente a la seguridad de las personas y los bienes. No cabe olvidar que la seguridad industrial no sólo se encuentra en las naves industriales, sino también en nuestro día a día como usuarios y ciudadanos. Instalaciones eléctricas, de gas, de protección contra incendios, alumbrados públicos, estructuras y un largo etcétera pueden poner en peligro la vida de las personas en caso de un incorrecto funcionamiento, así como la integridad de nuestras viviendas, industrias, restaurantes, centros comerciales, hospitales, vehículos, equipamiento, etc.

En el sector sanitario nadie se plantea realizar una operación de corazón con un médico que no esté colegiado, o en el jurídico, al buscar a un abogado que defienda nuestros intereses. Sin embargo, en las profesiones técnicas no todos parecen darle la importancia que realmente tiene. La colegiación, protege al cliente final y las administraciones del intrusismo profesional, quienes no sólo pueden no tener los conocimientos suficientes y necesarios para realizar el trabajo profesional, sino que además pueden no disponer de seguro de responsabilidad civil que pueda cubrir el daño a terceros debido a un accidente o reclamación. Incluso, los hay que realizan su actividad profesional dentro de la economía sumergida, sin ofrecer las garantías necesarias. Esto deriva, irremediablemente en un deterioro de la calidad de los servicios profesionales y por ende, de la seguridad de nuestra sociedad.

Por último, los colegios, como el de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, realizan un control de la actividad profesional de sus colegiados, ostentando la potestad del régimen disciplinario y al mismo tiempo ofrecen la mejor formación actualizada a sus miembros, para poder mantener el vertiginoso ritmo al que avanza el progreso tecnológico.

Nuestro colegio, además de los tradicionales servicios, ha desarrollado otros disruptivos, como el Organismo de Control Acreditado, desde el cual se inspeccionan las instalaciones eléctricas para garantizar su seguridad y cumplimiento reglamentario, como muestra de su fuerte compromiso con la seguridad industrial.

No obstante, todo lo expuesto se diluye si el joven profesional de hoy en día no se inscribe en su colegio profesional correspondiente, como realizábamos nosotros en nuestra época nada más acabar la carrera con gran ilusión y ganas de trabajar profesionalmente, así como para labrarnos un futuro y crear una sociedad más técnica y, por tanto, mejor en todos los aspectos.