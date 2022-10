Para hablar de la relevancia de los colegios profesionales y, en nuestro caso, de los ingenieros civiles que forman parte del CITOP, siempre se tiende a analizar cuál es la realidad en la que nos estamos moviendo. A fin de cuentas, el contexto es clave para poner en relieve la importancia de la labor que se realiza.

Y no cabe duda de que el escenario actual en el que la ingeniería civil se ha erigido como un elemento esencial para preservar el bienestar social está plagado de incertidumbres.

Dificultades en la construcción

En la actualidad, el sector de la construcción debe enfrentarse a algunas dificultades que repercuten en la entrega de proyectos, en el precio de los inmuebles y en el desarrollo de obra pública.

Por un lado, nos enfrentamos a la escasez de materiales. Ya sea por la carestía de algunos elementos esenciales para la construcción, ya sea por el desabastecimiento provocado por la inestabilidad internacional o el aumento de los precios en el transporte, lo cierto es que hay muchas obras que se han detenido o en las que no se han cumplido los plazos de entrega establecidos.

Esta situación ha provocado una elevada inflación, con numerosos materiales incrementando exponencialmente su coste –una media del 64%-. Las consecuencias del aumento de precios no han tardado en hacerse visibles y las autoridades han tenido que tomar cartas en el asunto para llevar a cabo la obra pública pendiente. No en vano, el Gobierno aprobó una revisión excepcional de los contratos públicos de obras afectados por la subida de precios de los materiales.

El problema energético

Otro importante campo de batalla es el de las fuentes de energía. Si bien los proyectos de edificios sostenibles han aumentado y paulatinamente se emplean más a menudo las fuentes de energía renovables, la dependencia de los combustibles fósiles aún es elevada. En este caso, no es necesario entrar en detalles con el desastre que está ocurriendo en Ucrania y lo que supone que Rusia haya cortado el grifo del gas natural en dirección a los países europeos.

Y aunque en España no dependamos en gran medida de los hidrocarburos rusos, no impide que formemos parte de la eurozona, donde los precios de estas fuentes de energía han aumentado considerablemente. Esto no solo afecta en la factura de la luz, sino que también supone un incremento en los presupuestos ya inflados por la citada escasez y el encarecimiento de los materiales.

Así pues, esta situación ha dejado aún más clara la necesidad de apostar por las energías renovables. Tanto la Unión Europea (mediante los planes Next Generation EU) como el Gobierno Español (con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030) están ofreciendo ayudas para la transición energética. Este impulso se traduce en nuevas construcciones y proyectos en los que la ingeniería civil juega y jugará un papel fundamental por lo que vamos a exponer a continuación.

Una figura indispensable

Como acabamos de apuntar, estamos inmersos en un momento de continuas incertidumbres que requiere versatilidad y profesionalidad para afrontar los continuos desafíos. Y es precisamente ahí donde la figura de los ingenieros civiles y los ingenieros técnicos de obras públicas toma una especial relevancia.

Por una parte, estamos hablando de profesionales capaces de aportar un gran valor en las fases de diseño, de construcción, de mantenimiento y de gestión de todo tipo de infraestructuras, especialmente de aquellas que tienen como objetivo el bienestar social.

Y por otra, hay que destacar sus conocimientos y su capacidad para afrontar los retos antes citados. Esto es posible gracias al trabajo realizado en las etapas de formación. En ellas acumulan las competencias necesarias para el diseño, la redacción y la firma de estudios, proyectos y trabajos; para el cálculo de estructuras; para la dirección de todo tipo de obras, e incluso para docencia y la investigación.

Formación en Alicante

Claro que ese nivel de conocimientos solo es posible adquirirlo con una formación constante y de alto nivel. Es por ello que en el CITOP de Alicante estamos apostando muy fuerte por la profesionalización y la digitalización de nuestros colegiados.

De hecho, tenemos en marcha diversos cursos de formación, tanto presenciales como online, en los campos más determinantes de la ingeniería civil. Consideramos que es clave adaptarse a los cambios que traen consigo los periodos de incertidumbre -también aquellos en los que las aguas están más en calma-. Y es que, en unos o en otros, los ingenieros civiles suponen un pilar en el que la sociedad siempre ha de poder apoyarse para mejorar el bienestar de los ciudadanos.

Como conclusión podemos afirmar que se aventuran tiempos complicados repletos de cambios que hay que afrontar con la mayor profesionalidad y capacidad. Y la ingeniería civil es y será un baluarte para lograrlo.

Reconocimientos a los ingenieros civiles de Alicante

El pasado día 29 de septiembre la Universidad de Alicante fue el escenario elegido para la entrega de medallas con las que se reconoce la trayectoria de los colegiados más veteranos, aquellos que llevan toda una vida trabajando en esta profesión tan apasionante.

El acto tuvo lugar en el Salón de Actos del Edificio Germán Bernácer. Allí, la Junta de Gobierno del CITOP de Alicante hizo entrega de la Medalla de Oro a los colegiados que llevan más de 50 años de colegiación. Asimismo, también se entregaron Medallas de Plata a quienes llevan 25 años colegiados en Alicante y además se aprovechó para dar la bienvenida a los nuevos colegiados, quienes tienen por delante numerosos retos que afrontar para convertirse en profesionales referentes en la zona.

Entre las personalidades que acudieron a la cita hay que apuntar la presencia del Vicerrector de la Universidad, Salvador Ivorra Chorro, de la coordinadora académica del Grado en Ingeniería Civil, María José Moya Llamas, y de Juan Ramón de la Fuente Angulo, decano emérito del CITOP de Castilla y León Oriental.