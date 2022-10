Tal vez el titular suene exagerado, pero, sí, en toda empresa hay personas. ¿Y si además son familia? Si no se construye una empresa con el equipo, y en clave familiar, los objetivos del negocio no solo serán difíciles de conseguir, sino que incluso serán imposibles. Y es que el modelo de gobierno de cualquier entidad debe permitir el diálogo porque si no, el azar terminará con todo lo construido hasta el momento.

Un proyecto de empresa necesita una parte racional y una parte emocional. Por un lado, es importante pensar en satisfacer las necesidades de la sociedad con bienes o servicios, aprovechando las oportunidades de mercado que nos aparecen en el camino. Sin embargo, en una sociedad en la cual los servicios son cada vez más importantes, incluyendo las actividades industriales, son las personas las que marcan la diferencia en los negocios. Sin ellas, la mayoría de los éxitos empresariales no se habrían logrado. Seguramente hayas escuchado alguna vez que debemos ser libres y opinar lo que queremos, pero esta frase no se debe quedar en un simple dicho. La empresa debe crear un espacio con un ambiente de confianza en el que todos los miembros puedan decir lo que piensan, lo que sienten y lo que quieren desde la asertividad, con el objetivo de trazar un único camino, cohesionado y por escrito. Un ejemplo claro ha sido el de Grupo Erum, al que hemos tenido la suerte de poder acompañar en un momento muy importante en su vida. Así lo contaba, en la jornada de trabajo que ha promovido la Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante (AEFA), Coral Erum: “supimos poner foco y desde entonces hemos crecido un 68%, consiguiendo además una reputación a nivel nacional e internacional muy amplia”. “Uno solo puede correr más rápido, pero juntos llegamos más lejos”. Este refrán debería estar tatuado en todas las filosofías empresariales porque aceptar la interdependencia como una parte que permite la generación de más valor es el primer paso para que un proyecto empresarial trasgreda la barrera del tiempo y dure años. Una persona sola no puede llevar a cabo un gran proyecto, necesita rodearse de un equipo con el que compartir ideas y triunfos, pero también malas rachas. Si un año no se cumplen los objetivos, la familia aguanta, si hay cohesión y compromiso, se sostiene. Si esto no existe, es cuando el negocio se desmorona. La cohesión debe trabajarse a diario para que permanezca en el tiempo, siendo necesario sistematizar procesos de revisión de compromisos para reafirmarlos. Esta forma de actuar se debe compartir con el equipo directivo para comprometerle en la sostenibilidad del negocio. Para ello, la clave es construir un marco de gobierno que lo estructure y que se convierta en la base constitucional de la familia empresaria, donde se especifiquen los principios fundamentales bajo los que se hacen negocio, destacando el propósito, la ambición y los valores. Y solo de esta manera se podrá construir todo lo que la familia empresaria proponga, llegando a tener un impacto exponencial en la sociedad.