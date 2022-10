El Colegio Oficial de Protésicos Dentales de la provincia de Alicante es la entidad responsable de garantizar la calidad, la formación y el servicio que prestan sus profesionales y ante todo, la encargada de canalizar ese talento y puesta en valor hacia la sociedad.

En esta protección continuada de la actividad que desarrolla el protésico dental, y para salvaguardar las mayores garantías sanitarias del paciente, se parte del principio de objetividad en la prescripción de cualquier medicamento y producto sanitario, que conlleva la separación de los actos clínicos de diagnóstico y prescripción -que corresponde a los dentistas-, de las labores técnicas y procedimientos prescritos para la confección de la prótesis adaptada al paciente, a fin de que no se antepongan los intereses económicos de los profesionales sanitarios a la salud y economía de los pacientes.

Es esencial, por tanto, que los ciudadanos conozcan esta actividad, el trabajo que desarrollan en la mejora de la salud bucodental, y el derecho que tiene todo ciudadano a la libre elección del profesional protésico dental, al que pueden acudir con la prescripción médica para la fabricación de la prótesis dental.

El propio Tribunal Supremo, en su sentencia número 212/2021 de 17 de febrero manifiesta: «De la normativa enumerada por el colegio recurrente y más arriba plasmada, se desprende una significativa modificación en la regulación legal, por el artículo 4.1. del Real Decreto legislativo 1/2015 de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso nacional de los medicamentos y productos sanitarios, cual es la exclusión de la intermediación de la actividad de la odontología con la fabricación de productos sanitarios».

Tal y como afirma el presidente del Colegio de Protésicos Dentales de Alicante, Salvador Antón, la infracción de estos preceptos puede traer graves consecuencias para los pacientes, tanto económicas como sanitarias:

«Desde el plano económico es evidente que toda intermediación provoca un encarecimiento del producto, y cuando el encarecimiento es ilegal, puede tratar de camuflarse como conceptos, como los honorarios profesionales, que son libres. Resulta necesario que la fabricación de prótesis dentales no esté intoxicada por ningún tipo de interés económico. Las consecuencias sanitarias son aún peores, los profesionales encargados de prescribir deben de hacerlo de una forma objetiva, sin verse influenciados por cuestiones económicas que desvirtúen la esencia, que no es otra que aplicar el mejor tratamiento al paciente y no el más caro o el que más beneficio genera. Desde el Colegio creemos que la trasparencia se consigue facturando al paciente cada uno de los profesionales que interviene».

Según comenta Salvador Antón, el objetivo del Colegio de Protésicos Dentales es avanzar en la mejora de su profesión, «conseguir que los ciudadanos nos vean como un colectivo próximo, que desarrollamos una actividad esencial para su salud». Por eso, exigen el esfuerzo de las autoridades sanitarias para que reconozcan su cualificación profesional, la evolución que supone la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la prótesis dental, y que se impidan injerencias profesionales en el ámbito de esta actividad.