La Fundación Banco Sabadell, a través del Centro de Competencias Tecnológico de Alicante (CCTA) del Banco, ha impulsado, junto con el vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Alicante, un programa de mentorización y gestión del talento que permite que estudiantes de grado, máster y doctorado de la UA, sean mentorizados por trabajadores del propio CCTA para prepararlos para su futuro profesional.

La segunda edición de este programa, que finalizó ayer 20 de diciembre, ha ofrecido a 13 estudiantes la posibilidad de trabajar en un reto tecnológico que les ha permitido conocer diferentes roles, competencias y habilidades necesarias para afrontar su actividad laboral y profesional. Una vez terminado el programa, los estudiantes pueden optar a realizar una estancia de prácticas externas en empresa durante el curso 2023-24.

El acto de cierre se ha celebrado en formato híbrido en las instalaciones del CCTA y ha contado con la presencia de Virgilio Gilart, director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante; Carlos Rizo, coordinador académico de prácticas en empresas y relaciones institucionales de la UA; Susana Soler, directora del CCTA; Christian Cortes, IT Manager CCTA, Victor Carbó, del equipo de la Dirección de Sostenibilidad de Banco Sabadell, así como de los mentores y mentees que han participado en esta edición del programa.

“Es muy reconfortante sentir que con este programa estamos ayudando a estudiantes universitarios a acercarse a un mundo profesional real. Mediante la elaboración de un proyecto ligado al ámbito de la sostenibilidad, estamos impulsando las soft skills que incrementarán las posibilidades de incorporación al mercado laboral de los estudiantes.” cuenta Christian Cortés, IT Manager del CCTA, que ha participado como mentor en las dos últimas ediciones del programa.

Julián López, estudiante de 3º de Ingeniería Informática en la UA, y mentee de esta edición ha resaltado lo que le ha aportado el programa: “He conseguido mejorar mis soft skills, he conocido la realidad y la posible aplicabilidad de lo que estoy estudiando y la cercanía de mi mentor me ha permitido aprender diferentes técnicas sobre cómo abordar un proyecto. He aprendido una nueva forma de ver las cosas y en qué consiste realmente la sostenibilidad”.

El impulso de este tipo de programas forma parte del marco Sabadell Compromiso Sostenible, que busca integrar en la estrategia del Banco Sabadell los compromisos ambientales, sociales y de gobernanza. En concreto, se enmarca en el eje estratégico de trabajar para una sociedad más justa y cohesionada, con acciones como la promoción del voluntariado corporativo, la educación o el impulso al talento joven, posible especialmente a través de la actividad de la Fundación Banco Sabadell.