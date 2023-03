En els últims anys, els ciutadans hem incorporat una sèrie d’hàbits a la nostra vida diària per intentar cuidar el medi ambient. Es pot dir que estem conscienciant-nos, o n¡estem en procés.

Anar amb bicicleta per la ciutat, disposar de diversos poals a casa per separar i reciclar el fem, cuidar la despesa energètica i d’aigua en la llar o reduir el consum de plàstics han deixat de ser excepcions i s’han convertit en normes.

A més, la Generalitat Valenciana a través dels consorcis de residus, col·labora amb les administracions locals per a sensibilitzar en la importància del reciclatge i la necessitat de facilitar la separació de residus en la llar per facilitar la recollida selectiva en els contenidors disponibles en la via pública. Perquè entre tots reciclem cada dia més i millor.

Però, si a casa nostra ja complim el nostre deure envers el planeta, per què no ho fem també fora de casa?

Estigues on estigues, en el col·legi, en el teu lloc de treball, en centres esportius, lúdics, en la muntanya, en la platja… caminant pel carrer, on siga que estigues, sempre és important separar bé els residus per afavorir-ne el reciclatge. I depositar cada envàs, per menut que siga, en el contenidor adequat.

Recorda utilitzar sempre els contenidors específics per a cada tipus de residu i els punts nets o ecoparcs fixos i mòbils, per als residus per als quals no hi ha contenidor en la via pública.

Si a casa estàs fent l’esforç de separar en origen, no ho desbarates després.

Al carrer

Si vas pel carrer i et prens un refresc, un entyrepà o una cosa similar, busca prop de tu el contenidor més apropiat: Els residus menuts també són importants. I encara que els envasos queden bruts, no oblides depositar-los en el seu contenidor adequat. Per als envasos sempre és millor usar els contenidors (groc, blau, verd) que les papereres de la via pública, llevat que tinguen separació en origen, perquè d’aquesta manera n’assegurem el reciclatge. I busca sempre l’illa de contenidors específics que l’ajuntament ha habilitat per a cada tipus de residu.

Centres educatius

Els centres educatius són un bon lloc per a aprendre a separar en origen, sobretot en els contenidors blau i groc, ensenyant l’alumnat a diferenciar entre un envàs lleuger i un de paper i/o cartó. En la pàgina web d’Ecoembes, pots trobar recursos didàctics, fullets, presentacions i jocs per a fer del reciclatge un entreteniment divertit.

A més, la Generalitat Valenciana en col·laboració amb Ecoembes i altres institucions, disposa del programa d’educació ambiental “Recicla amb els 5 sentits”, amb tallers per a diferents públics, que posa a la disposició de consorcis i municipis en tota la comunitat valenciana, ajudant que els més menuts estiguen cada dia més conscienciats.

Treball

També podem cuidar el medi ambient des del nostre lloc de treball o l’oficina. Si tens una empresa i vols convertir-la en un Centre de Treball Sostenible (CTS) que contribueix que els residus d’envasos puguen tindre una nova vida, contacta amb Ecoembes.

A més, et deixem alguns hàbits sostenibles que pots aplicar en la teua oficina o el teu centre de treball.

TIPS per a reciclar en oficines i llocs de treball

Reduir les impressions en paper a les estrictament necessàries i, si pot ser, imprimir en paper reciclat. També es poden utilitzar les tires de paper triturat com a embalatge per a enviaments, evitant així usar plàstic de bambolles. Animar els companys perquè beguen en termos o tasses de café per evitar les d’un sol ús de plàstic. Igualment amb les botelles d’aigua de l’oficina. Organitzar les reunions per Internet a través de plataformes de videoconferència, ajuda també a estalviar energia en el transport. I si cal desplaçar-se, sempre és millor amb vehicle elèctric amb fonts d’energia renovable i evitant agafar vols innecessaris. Apagar la llum en abandonar una sala. Encara que puga sonar de broma, és habitual en les empreses que gran quantitat d’ordinadors, encaminadors o equips es queden encesos tota la nit, cosa que provoca una alta despesa energètica. Incorporar elements naturals, plantes d’oficina, que com ja vam dir augmenten la participació laboral dels empleats, fent que estiguen més involucrats en la seua faena físicament, cognitivament i emocionalment. A més dels beneficis que reporten per a purificar l’aire. I en les empreses amb un cert volum d’empleats que disposen de cuina i menjador, per descomptat separar els residus orgànics dels diferents envasos per afavorir sempre el procés de reciclatge. Perquè és l’única manera de fer que deixen de ser residus. Al mateix temps que es fomenten en el menú les matèries primeres o ingredients locals de proximitat.

Muntanya i platja

El mateix passa quan vas a la muntanya o a la platja; no has de deixar-hi cap residu perquè serà una empremta inesborrable, que romandrà durant molt de temps.

De fet, hi ha nombrosos projectes mediambientals que promouen la recollida de residus i el reciclatge.

Campanyes informatives i de sensibilització

Una d’aquestes, “El Repte del Reciclatge”, que enguany desenvoluparà les seues accions durant els mesos de febrer i març a la província de Castelló. O la campanya de prevenció de residus en platges CONSERMAR, que un any més visitarà algunes de les platges de la Comunitat Valenciana més concorregudes per ajudar a conscienciar de la necessitat de reciclar els envasos i de mantindre netes les nostres platges.