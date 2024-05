Expertos destacan el poder de la Inteligencia Artificial en la Comunicación durante el encuentro organizado por Dircom y El Círculo de Directivos de Alicante

Expertos en marketing y comunicación se han reunido en la jornada titulada "El Impacto de la Inteligencia Artificial en la Comunicación", organizada por la Asociación de directivos de Comunicación (Dircom) Comunitat Valenciana y Región de Murcia y El Círculo de Directivos de Alicante. El evento, que ha tenido lugar en el Centro de Negocios de Ibercaja Banco en Alicante ha puesto de manifiesto la utilidad de la herramienta, así como su implementación en los departamentos de comunicación de las empresas.

Esther Castellano, presidenta de Dircom CVM y directora de Transformación de Negocio en Prodigioso Volcán, ha inaugurado la jornada resaltando el papel crucial de los profesionales de la comunicación y el uso de herramientas que faciliten su actividad diaria. Castellano por su parte ha subrayado que, “La digitalización ha cambiado la forma en que las organizaciones nos comunicamos con los stakeholders. Los Dircom, debemos estar a la vanguardia en el uso de nuevas tecnologías, garantizando la protección de la privacidad y la seguridad de los datos.”

Del mismo modo, Castellano ha destacado “Como profesionales, tenemos el desafío de aprovechar las oportunidades que nos abre la IA para ganar en eficiencia, innovar, mejorar procesos, u optimizar tiempos y tareas. Compañías como Google, Amazon y otras han sido las pioneras, sentando un precedente en la integración de la IA para mejorar la comunicación de sus empresas en tiempo real”.

La jornada evidenció la relevancia creciente de esta tecnología en el ámbito comunicacional y empresarial, así como la necesidad de adaptarse a las herramientas que esta ofrece.

IA para la Comunicación

Por su parte, Carmen Torrijos, experta en IA de Prodigioso Volcán destacaba el uso de la herramienta como aliada estratégica para las empresas y la automatización de procesos. “El prompt es el nuevo texto que debemos entrenar para solicitar tareas a Chat GPT y Copilot para obtener resultados de calidad”. Así mismo, destacaba que “Los patrones de trabajo van a cambiar transformando la manera de generar contenidos no sustituyendo puestos de trabajo”

Por otro lado, Torrijos anunciaba que “La IA va a cambiar las reglas del juego del posicionamiento SEO. La batalla se centrará en el resumen de distintas fuentes en un breve texto que la IA seleccionará en función diferenciadora y original”.

El evento ha concluido con una mesa redonda entre expertos como Ricardo Llavador, director creativo ejecutivo de Casanova; Sara Muñoz, directora de Marketing de Suavinex; Andrés A. Pinate, director de Marketing de Grupo Soledad y Lucas Serrano, director de Comunicación de TM Grupo Inmobiliario, moderado por Eva Toledo, presidenta de El Círculo de Directivos de Alicante.

Los participantes han debatido sobre la implementación de herramientas de Inteligencia Artificial en los distintos departamentos de sus empresas, destacando que las herramientas son un soporte para automatizar y agilizar procesos. Ricardo Llavador ha destacado: “La IA no es un nuevo canal, sino un cambio de paradigma, aunque por sí sola no da valor, el valor lo da la persona”. Muñoz ha enfatizado: “HumanAI, es el nuevo concepto que define la poderosa alianza de la Inteligencia Artificial y el talento humano para impulsar el éxito de las estrategias de comunicación y la competitividad de nuestras empresas”, Andrés Pinate ha puesto el foco en la importancia de la implementación de la Inteligencia Artifical en las empresas. Por su parte, Serrano ha recalcado que: “la IA es una aliada para combatir los contenidos de crisis reputacionales, con dos claves: la formación continua y la ética. Asimismo, nos ayuda a automatizar procesos, pero no sustituye estrategias empresariales ni de comunicación”.

