Contra el edadismo: Bolsalea y Ana Espadas redefinen la belleza y el valor de la experiencia

En un esfuerzo por desmontar el edadismo y desafiar los estereotipos de edad, Bolsalea, una empresa líder en embalaje ético y sostenible, ha colaborado con la influencer alicantina Ana Espadas. Con más de 60 años, Ana se ha convertido en un símbolo de elegancia, sabiduría y empoderamiento. Esta iniciativa subraya un mensaje poderoso: la belleza no tiene edad, y la experiencia es un grado invaluable.

El edadismo, la discriminación basada en la edad, es un problema prevalente en nuestra sociedad. A menudo, los medios promueven una imagen limitada y juvenil de la belleza, mientras que las personas mayores enfrentan barreras significativas en el ámbito laboral. Bolsalea y Ana Espadas desean que esta narrativa cambie.

"En Bolsalea creemos firmemente que cada etapa de la vida tiene su propia belleza y valor", afirma Marina Moya CEO de Bolsalea. "Ana Espadas encarna esta creencia. Su influencia y autenticidad resuenan con una audiencia que comprende que la edad no es una barrera, sino una oportunidad para crecer." Ana Espadas, con su gracia y elegancia, ha demostrado que la moda y el estilo no tienen fecha de caducidad.

Bolsalea, comprometida con la sostenibilidad y la ética, ve esta iniciativa como una extensión natural de sus valores fundamentales: respetar y celebrar la diversidad en todas sus formas. / INFORMACIÓN

"Siempre he creído que la belleza viene de la confianza y la autenticidad", dice Ana. "Trabajar con Bolsalea me ha permitido mostrar que la edad no define nuestra valía o relevancia. La experiencia y la madurez nos hacen únicos y especiales".

Además de abordar los estereotipos en la moda y la belleza, esta campaña también enfoca una cuestión crucial: la discriminación por edad en el ámbito laboral, especialmente para las mujeres. A medida que las personas envejecen, a menudo se enfrentan a obstáculos significativos para encontrar empleo, pese a que su experiencia y habilidades deberían ser vistas como activos valiosos.

"La discriminación por edad en el mercado laboral es una realidad que no podemos ignorar", comenta Marina Moya CEO de Bolsalea. "Es esencial reconocer y aprovechar la vasta experiencia de las personas mayores. Las mujeres, en particular, enfrentan desafíos adicionales, y es hora de cambiar esta perspectiva. En Bolsalea gran parte de nuestras cosedoras son mayores de 45, para nosotros la experiencia aporta sabiduría". Ana Espadas añade: "He visto a muchas mujeres mayores luchar por ser reconocidas y valoradas en el mundo laboral. Es un problema que afecta a nuestra sociedad en todos los niveles. Necesitamos apreciar el valor de la experiencia y fomentar una cultura de inclusión y respeto".

Combatir el edadismo en España es esencial, dado nuestro estatus como el "Miami de Europa" y las crecientes expectativas de vida. Con la jubilación extendiéndose, es crucial aprovechar la vasta experiencia de las personas mayores que desean seguir activas y contribuir a la sociedad. Fomentar una cultura de inclusión y respeto hacia los mayores no solo enriquece el entorno laboral, sino que también fortalece el tejido social y económico del país.

Esta campaña es un llamado a la acción para todas las industrias, no solo a las de la moda, los medios y el empleo, a reevaluar y ampliar sus estándares y prácticas. Bolsalea, comprometida con la sostenibilidad y la ética, ve esta iniciativa como una extensión natural de sus valores fundamentales: respetar y celebrar la diversidad en todas sus formas.

La sesión de fotos, que se lanzará próximamente en todas las plataformas de Bolsalea, muestra a Ana Espadas en una serie de imágenes que capturan no solo su belleza externa, sino también la profundidad de su carácter y la riqueza de su experiencia. Cada imagen es una declaración contra el edadismo y una celebración de la vida en todas sus etapas.