ESAT revalida el primer puesto de España en el ranking de mejores Escuelas de Desarrollo de Videojuegos

El ranking norteamericano GAMEducation 2024 premia, una vez más, el trabajo de la escuela española, y a más señas, valenciana, ESAT en el panorama internacional y la promociona 1 puesto más arriba que el otorgado hace justo un año, convirtiéndose así en la sexta mejor Escuela de desarrollo de videojuegos del mundo y revalidando su posición como primera de España y cuarta de Europa en 2024.

ESAT se ha convertido en la sexta mejor Escuela de videojuegos del mundo, gracias a su índice de inserción laboral y por la gran calidad de los proyectos de sus alumnos, consolidándose así en un referente dentro de la industria del videojuego a la hora de generar oportunidades de empleo para sus alumnos y graduados. Este mérito viene precedido por la constante implicación del profesorado y alumnado de la Escuela por tratar siempre de profesionalizar al máximo todo el trabajo y los proyectos que se llevan a cabo.

Sus exalumnos trabajan, desde hace años, en proyectos tan potentes como las sagas de videojuegos Call of Duty, Final Fantasy, The Legend of Zelda, NBA, FIFA, Flight Simulator, Red Dead Redemption, Grand Theft Auto, Assassin’s Creed, Fallout, entre otros.

El ranking GAMEducation 2024 ha valorado con especial consideración los proyectos de los alumnos teniendo en cuenta siempre el nivel de realización, calidad visual, mecánicas de juego, originalidad e innovación, así como las emociones que estos proyectos desprenden a la hora de crear una experiencia única y plenamente estimulante para el jugador.

Este logro resalta la excelencia y el reconocimiento a nivel mundial de la Escuela, que se caracteriza, sin lugar a dudas, por su firme apuesta por la especialización en Programación, Arte y Diseño de Videojuegos. Este enfoque de estudios es, y lleva siendo, garantía de éxito para la Escuela desde el año 2006, ya que gracias al mismo ESAT ha logrado formar a cientos de perfiles técnicos y expertos que hoy en día ocupan algunos de los puestos más importantes dentro de la industria de los videojuegos.

Jaime Torres y los directores de programas Daniel Argudo y Gustavo Aranda. / INFORMACIÓN

“En ESAT estamos orgullosos de poder seguir liderando las clasificaciones mundiales de Escuelas de Videojuegos en 2024 y este ascenso dentro del ranking nos vuelve a asegurar que nuestro personal enfoque basado en la especialización, y que materializamos a través de 3 programas diferentes: Programación, Arte o Diseño de Videojuegos, es la clave para seguir formando a los mejores profesionales dentro de la industria del videojuego”, asegura Jaime Torres, director de ESAT.

ESAT, además de contribuir con la especialización y la diferenciación de roles dentro de la industria, hace un énfasis especial en su apuesta internacional, ya que la Escuela y el plan de estudios están adaptados para acoger a alumnos de más de 20 nacionalidades distintas y ofrecerles una posterior continuidad de sus estudios gracias a sus convenios con más de 350 universidades internacionales, en donde finalizan con las mejores calificaciones, su grado internacional en un solo año.