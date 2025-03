Senti Bernabeu da el salto al emprendimiento y lanza SIMETRY, su propia consultora de comunicación estratégica

Senti Bernabeu, una de las profesionales más reconocidas en el ámbito de la comunicación empresarial en Alicante, comienza una nueva etapa con el lanzamiento de SIMETRY, su propia consultora de comunicación estratégica. Con una trayectoria de más de 15 años en empresas de alcance nacional e internacional, Bernabeu apuesta por el emprendimiento para ayudar a compañías a fortalecer su identidad, conectar con sus públicos clave y expandirse en mercados estratégicos.

“Este es un proyecto muy personal que nace de mi experiencia trabajando con empresas de diferentes sectores y mercados. He comprobado de primera mano cómo una comunicación estratégica bien diseñada puede marcar la diferencia en el crecimiento y éxito empresarial. Destinar talento y recursos a la comunicación se traduce en una ventaja competitiva”, explica Bernabeu.

Un modelo de consultoría basado en alianzas estratégicas

Con el lema "Building Strong Alliances", SIMETRY apuesta por la comunicación como el eje vertebrador de las relaciones empresariales, ayudando a las compañías a consolidar su reputación y generar conexiones sólidas con clientes, inversores, equipo humano y otros actores clave.

“Lo que no se comunica, no existe. Pero no basta con comunicar; hay que conectar, generar confianza y construir relaciones auténticas que aporten un valor sostenible a largo plazo. La comunicación es un activo estratégico que debe trascender los mensajes para convertirse en un puente sólido entre las empresas y sus audiencias clave. Para ello, las compañías deben ser coherentes, alinear lo que dicen con lo que hacen y demostrar con hechos que sus valores y su propósito son reales”, destaca Senti Bernabeu, fundadora y directora de SIMETRY.

Desde su sede en Alicante, la consultora prestará servicio a empresas de todo el territorio nacional, con un enfoque personalizado y alineado con las necesidades del tejido empresarial. Además, ayudará a compañías internacionales a expandir su negocio en Europa.

Experiencia y reconocimiento en el sector

A lo largo de su carrera, Senti Bernabeu ha liderado estrategias de comunicación para empresas nacionales e internacionales. Su etapa más destacada fue en la multinacional estadounidense Stoller, donde fue miembro del Comité de Dirección y participó activamente en la toma de decisiones estratégicas. Ha dirigido equipos multidisciplinares y liderado proyectos innovadores en comunicación, reputación corporativa y responsabilidad social. Su trabajo ha tenido un impacto relevante en mercados internacionales como Europa, Rusia y el Norte de África, consolidándose como una experta en comunicación estratégica, abarcando distintas áreas como comunicación corporativa, externa, interna, RSC, relaciones públicas y gestión de crisis.

Con SIMETRY, Bernabeu pone su conocimiento y experiencia al servicio de empresas que buscan diferenciarse, crecer y posicionarse con éxito en un entorno en constante evolución. En la era de la Industria 4.0, donde la Inteligencia Artificial ha transformado la forma en que las marcas se relacionan con las personas, la comunicación estratégica se vuelve más crucial que nunca. Su enfoque permite a las empresas conectar de manera más auténtica y efectiva con sus audiencias clave, generando impacto y construyendo relaciones sólidas y duraderas.

Más información sobre SIMETRY y sus servicios en su web.