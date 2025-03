“Mucho que ver”, la serie pionera de Grupo Social ONCE desarrollada por Grupo Antón

Alicante demuestra una vez más que no hace falta mirar a la capital para encontrar creatividad e innovación. Grupo Antón, agencia ilicitana con una amplia trayectoria en proyectos de comunicación, ha sido la encargada de desarrollar “Mucho que ver”, la primera serie protagonizada por personas ciegas o con discapacidad visual creada para Grupo Social ONCE.

"Mucho que ver": una campaña que redefine la inclusión en un formato dirigido al gran público Una innovadora producción de once microvídeos, creada por la agencia creativa Grupo Antón para Grupo Social ONCE, que utiliza el humor y la frescura de historias cotidianas para acercar al público el día a día de quienes viven con dificultades de visión invitándonos a mirar la realidad con otros ojos. A través de secuencias breves, la serie muestra a un grupo de amigos que se reúne para narrar cómo afrontan situaciones habituales, como ir al supermercado o cenar en un restaurante. La autenticidad de los protagonistas y la adaptación de los episodios en diversos formatos (lenguaje de signos, audio descripciones y subtítulos en distintos idiomas) subrayan el compromiso de Grupo Social ONCE con la inclusión y la accesibilidad.

Para Grupo Antón, este proyecto es una muestra del alto nivel creativo y estratégico de las agencias de la provincia, capaces de liderar campañas de gran envergadura sin necesidad de recurrir a grandes hubs publicitarios. “Mucho que ver” no solo rompe barreras en la forma de contar historias, sino también en la idea de que el talento y la creatividad en la publicidad no entiende de localización, sino de buenas ideas