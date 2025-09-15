Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Asociación de Moros y Cristianos de Orihuela convoca Asamblea General Extraordinaria

La reunión se celebrará el próximo 29 de septiembre en el Auditorio La Lonja y abordará cuatro puntos principales

Imagen de archivo de las fiestas de Moros y Cristianos de Orihuela.

Imagen de archivo de las fiestas de Moros y Cristianos de Orihuela. / MATIAS SEGARRA

R. E.

La Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos “Santas Justa y Rufina” de Orihuela ha convocado a sus asociados y asociadas a una Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el próximo lunes 29 de septiembre en el salón de actos del Auditorio La Lonja, situado en la calle Aragón s/n.

La cita tendrá lugar a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda y definitiva, según ha acordado la Junta Directiva Central.

El orden del día incluye cuatro puntos principales:

  1. Deliberación y votación sobre las distintas opciones para obtener financiación extraordinaria.
  2. Delegación de facultades.
  3. Sugerencias, preguntas y proposiciones por parte de los socios y socias.
  4. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.
Convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria.

Convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria. / INFORMACIÓN

La Asociación anima a la participación de los asociados, subrayando la importancia de esta asamblea en la gestión y futuro de unas fiestas que forman parte esencial de la identidad oriolana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents