La Asociación de Moros y Cristianos de Orihuela convoca Asamblea General Extraordinaria

La Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos “Santas Justa y Rufina” de Orihuela ha convocado a sus asociados y asociadas a una Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el próximo lunes 29 de septiembre en el salón de actos del Auditorio La Lonja, situado en la calle Aragón s/n.

La cita tendrá lugar a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda y definitiva, según ha acordado la Junta Directiva Central.

El orden del día incluye cuatro puntos principales:

Deliberación y votación sobre las distintas opciones para obtener financiación extraordinaria. Delegación de facultades. Sugerencias, preguntas y proposiciones por parte de los socios y socias. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria. / INFORMACIÓN

La Asociación anima a la participación de los asociados, subrayando la importancia de esta asamblea en la gestión y futuro de unas fiestas que forman parte esencial de la identidad oriolana.