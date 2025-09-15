Fundación Eurocaja Rural lanza sus ayudas 'Workin 2025' para mejorar la vida de personas con discapacidad a través de la inserción laboral
Se trata de una convocatoria de ayudas para proyectos de integración laboral y formación para el empleo que otorgará 10.000 euros a 10 proyectos distintos
El proyecto 'WORKIN' busca fomentar iniciativas dirigidas al empoderamiento personal y social de las personas con discapacidad y tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida y la integración social de este colectivo a través del empleo. Para ello, Fundación Eurocaja Rural seleccionará 10 proyectos de asociaciones y fundaciones del ámbito de los territorios en los que opera Eurocaja Rural.
Los programas propuestos deben desarrollarse con base en las siguientes líneas de actuación: Inserción Laboral de personas con discapacidad, en empresas ordinarias y/o promoción del autoempleo; Formación para la Inserción Laboral, programas formativos para mejorar la empleabilidad de las personas de los colectivos referidos; y Formación e Inserción Laboral, iniciativas que combinen programas formativos con oportunidades de inserción laboral.
Los solicitantes pueden presentar un máximo de dos proyectos diferentes entre el 15 de septiembre y el 10 de noviembre a través de la web. Una vez evaluados por una Comisión de Valoración, se designarán los beneficiarios de la ayuda económica de 10.000 euros. Esta cuantía irá destinada a cubrir la totalidad o parte de los gastos generados en los proyectos seleccionados.
Los criterios de valoración para seleccionar los programas son los siguientes:
- Fijación de empleo para la inclusión social, mejora de la empleabilidad y las oportunidades de los colectivos.
- Derechos fundamentales de las personas.
- Proyectos que promuevan la igualdad de oportunidades y la plena inclusión.
- Reducir barreras.
- Sostenibilidad.
- Relación en el entorno: incidencia del proyecto sobre el territorio.
- Formulación del proyecto de forma clara y completa.
- Grado de innovación.
- Metodología empleada.
- Impacto social de la iniciativa en las personas y en el entorno.
Desde su primera convocatoria en 2014, las ayudas 'WORKIN' han beneficiado a un total de 100 entidades de formación e inserción laboral para personas con discapacidad y más de 7.300 personas han sido beneficiadas de forma directa.
