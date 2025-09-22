El 44 % de jóvenes sufre ansiedad, depresión o estrés severo: llega a Alicante La Akademia para devolverles propósito e ilusión

El 44 % de los jóvenes entre 18 y 34 años reconoce sufrir niveles severos de ansiedad, depresión o estrés. En este contexto, Alicante abre sus puertas a La Akademia, un espacio gratuito de autoconocimiento y educación emocional para jóvenes de 18 a 23 años. Se trata de un proyecto sin ánimo de lucro, sostenido gracias al compromiso de un equipo de voluntarixs que creen en el poder transformador de la educación emocional.

“No es solo un curso, es un acompañamiento real. Queremos que los jóvenes vuelvan a ilusionarse, encuentren su propósito y se sientan acompañadxs en un momento de la vida donde muchas veces se sienten perdidos”, explica Asunción Soro Bonmatí, codirectora de La Akademia Alicante.

Un equipo comprometido con la transformación La Akademia Alicante cuenta con un equipo directivo y docente diverso, formado por profesionales del ámbito del autoconocimiento, la psicología y el coaching:

Juan Carlos Requena, Especialista en procesos de cambio y autoconocimiento, integra el Eneagrama con herramientas para el desarrollo personal. Docente, consultor y conferenciante. Su propósito es facilitar espacios de transformación consciente que impulsen el crecimiento individual y colectivo desde la autenticidad y la profundidad.

Asunción Soro Bonmatí, apasionada por el mundo de la educación desde niña, ha participado en numerosos estudios comparados de inserción laboral en Europa. Actualmente, impulsa numerosos proyectos con otros empresarios con quienes, como Anna Ferrer, comparte el mismo propósito: "if we join hands, we will transform the world". Celia Sánchez San Juan, tecnóloga por vocación y humanista, impulsora de la innovación y la inteligencia artificial con impacto positivo en la sociedad y amplia experiencia en transformación. "Creemos que la verdadera transformación empieza en la educación. Los jóvenes necesitan un espacio seguro para explorar quiénes son y qué quieren aportar al mundo", añade Celia Sánchez San Juan.

Una metodología basada en la experiencia El programa tiene una duración de 100 horas, distribuidas en tres trimestres, con talleres semanales de tres horas. Además, cada joven cuenta con un acompañante personal que realiza un seguimiento quincenal. Los temas van desde la gestión emocional y el autoconocimiento hasta la búsqueda de propósito vital, pasando por vínculos sanos, hábitos saludables y orientación profesional.

Un movimiento internacional La Akademia nació en Barcelona en 2011 de la mano de Borja Vilaseca y hoy está presente en más de 50 ciudades de España y Latinoamérica. En cada sede, el proyecto se sostiene gracias a equipos de voluntarixs comprometidxs con acercar la educación emocional a quienes más lo necesitan: los jóvenes.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para la primera edición en Alicante ya están abiertas en su web. El programa es totalmente gratuito y las plazas son limitadas. “Nuestro objetivo es devolver ilusión a una generación que vive con angustia, ansiedad y desmotivación, y acompañarlxs en el descubrimiento de su propósito vital”, concluye Juan Carlos Requena.

Quiénes son

La Akademia es un movimiento internacional de educación emocional y autoconocimiento fundado en 2011 por Borja Vilaseca en Barcelona. El proyecto nació con el propósito de democratizar la sabiduría y acompañar a los jóvenes en su búsqueda de propósito vital. Hoy está presente en más de 50 ciudades de España y Latinoamérica.

Metodología y programa

Formación de 100 horas dividida en tres trimestres.

Talleres semanales de 3 horas. • Acompañamiento personal con seguimiento quincenal.

Temáticas: gestión emocional, autoconocimiento, vínculos sanos, hábitos saludables, propósito vital y orientación profesional.

