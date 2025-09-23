Bonnysa invita a viajar con su nueva familia de V gama: Sabores del Mundo

La innovación y la tradición se dan la mano en Sabores del Mundo, la nueva familia de productos de V gama de Bonnysa. Una propuesta pensada para quienes disfrutan explorando la cocina internacional con la garantía de calidad y sabor de una de las empresas pioneras en la producción de IV y V gama en el sector agroalimentario.

Con un desarrollo de más de un año, y codo con codo con diferentes cocinas de los países de origen, la compañía alicantina ha buscado sorprender al consumidor, presentar un producto para disfrutar y viajar, y sobre todo sin alterar el ADN de su gama de innovación que cuenta con ingredientes frescos y naturales. Probablemente, el mayor desarrollo en V gama de los últimos años en el sector agroalimentario.

Sabores del mundo ofrece al consumidor recetas originales de diferentes países y las adapta al paladar actual, ofreciendo elaboraciones listas para disfrutar que destacan por su sabor auténtico, textura cuidada y aromas inconfundibles. Un dip, una salsa, una base para preparar otros platos… una gama que también destaca por su versatilidad y que además es 100% vegetal.

Los protagonistas de Sabores del Mundo

Guacamole Japonés

Una fusión sorprendente que combina la cremosidad del aguacate con matices orientales. En boca resulta fresco y untuoso, con un ligero toque umami que evoca la cocina nipona. Una receta delicada, equilibrada y contemporánea; única en el mundo.

Muhammara de Siria

Un clásico de Oriente Medio que conquista por su color intenso y sabor envolvente. Elaborada a partir de pimientos asados y nueces, ofrece una textura ligeramente granulada y un aroma ahumado con notas especiadas, que reflejan la hospitalidad de la mesa siria.

Muhammara de Siria, un clásico de Oriente Medio. / INFORMACIÓN

Hummus Libanés

El hummus más tradicional, suave y sedoso, con el punto justo de tahini y limón. En nariz desprende aromas tostados y frescos, mientras que en boca ofrece cremosidad y un final persistente, símbolo de la cocina mediterránea.

Salsa Brava

Un icono de la gastronomía española reinterpretado con ingredientes naturales y una receta auténtica. Su sabor intenso, equilibrado con notas dulces y picantes, y su textura untuosa, la convierten en la acompañante ideal para quienes buscan carácter y tradición en cada bocado.

Hummus Indio, una receta exótica que reinterpreta el clásico hummus con un giro especiado. / INFORMACIÓN

Hummus Indio

Una receta exótica que reinterpreta el clásico hummus con un giro especiado. Aromático y vibrante, combina la suavidad de la lenteja con un bouquet de especias que aportan calidez y un final ligeramente picante, evocando los aromas de los bazares de la India.

Un viaje gastronómico… sin salir de casa

Con Sabores del Mundo, Bonnysa invita a descubrir nuevos horizontes gastronómicos de una forma cómoda y saludable. Una colección pensada para los paladares inquietos y exigentes, que valoran la autenticidad de las recetas originales junto a la calidad y seguridad que siempre ofrece la marca.

Sabores del Mundo podrá ser degustado en Fruit Attraction, pabellón 3, Stand 3C02 (junto a la entrada principal del pabellón)