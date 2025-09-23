Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bonnysa invita a viajar con su nueva familia de V gama: Sabores del Mundo

Una propuesta pensada para quienes disfrutan explorando la cocina internacional con la garantía de calidad y sabor

El Guacamole Japonés es una fusión sorprendente que combina la cremosidad del aguacate con matices orientales.

La innovación y la tradición se dan la mano en Sabores del Mundo, la nueva familia de productos de V gama de Bonnysa. Una propuesta pensada para quienes disfrutan explorando la cocina internacional con la garantía de calidad y sabor de una de las empresas pioneras en la producción de IV y V gama en el sector agroalimentario.

Con un desarrollo de más de un año, y codo con codo con diferentes cocinas de los países de origen, la compañía alicantina ha buscado sorprender al consumidor, presentar un producto para disfrutar y viajar, y sobre todo sin alterar el ADN de su gama de innovación que cuenta con ingredientes frescos y naturales. Probablemente, el mayor desarrollo en V gama de los últimos años en el sector agroalimentario.

Sabores del mundo ofrece al consumidor recetas originales de diferentes países y las adapta al paladar actual, ofreciendo elaboraciones listas para disfrutar que destacan por su sabor auténtico, textura cuidada y aromas inconfundibles. Un dip, una salsa, una base para preparar otros platos… una gama que también destaca por su versatilidad y que además es 100% vegetal.

Los protagonistas de Sabores del Mundo

Guacamole Japonés

Una fusión sorprendente que combina la cremosidad del aguacate con matices orientales. En boca resulta fresco y untuoso, con un ligero toque umami que evoca la cocina nipona. Una receta delicada, equilibrada y contemporánea; única en el mundo.

Muhammara de Siria

Un clásico de Oriente Medio que conquista por su color intenso y sabor envolvente. Elaborada a partir de pimientos asados y nueces, ofrece una textura ligeramente granulada y un aroma ahumado con notas especiadas, que reflejan la hospitalidad de la mesa siria.

Muhammara de Siria, un clásico de Oriente Medio.

Hummus Libanés

El hummus más tradicional, suave y sedoso, con el punto justo de tahini y limón. En nariz desprende aromas tostados y frescos, mientras que en boca ofrece cremosidad y un final persistente, símbolo de la cocina mediterránea.

Salsa Brava

Un icono de la gastronomía española reinterpretado con ingredientes naturales y una receta auténtica. Su sabor intenso, equilibrado con notas dulces y picantes, y su textura untuosa, la convierten en la acompañante ideal para quienes buscan carácter y tradición en cada bocado.

Hummus Indio, una receta exótica que reinterpreta el clásico hummus con un giro especiado.

Hummus Indio

Una receta exótica que reinterpreta el clásico hummus con un giro especiado. Aromático y vibrante, combina la suavidad de la lenteja con un bouquet de especias que aportan calidez y un final ligeramente picante, evocando los aromas de los bazares de la India.

Un viaje gastronómico… sin salir de casa

Con Sabores del Mundo, Bonnysa invita a descubrir nuevos horizontes gastronómicos de una forma cómoda y saludable. Una colección pensada para los paladares inquietos y exigentes, que valoran la autenticidad de las recetas originales junto a la calidad y seguridad que siempre ofrece la marca.

Sabores del Mundo podrá ser degustado en Fruit Attraction, pabellón 3, Stand 3C02 (junto a la entrada principal del pabellón)

