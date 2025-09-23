Coca-Cola convoca los Premios Mares Circulares 2025
Pueden participar tanto proyectos de investigación científica como iniciativas empresariales innovadoras
Tienes hasta el 10 de octubre para presentar la candidatura y conseguir un premio de 10.000 euros
Un año más, Coca-Cola en colaboración con la Asociación Chelonia lanza los Premios Mares Circulares, que reconocen proyectos científicos y empresariales que contribuyan a la conservación de los mares y océanos. La iniciativa busca premiar la innovación y el compromiso ambiental, con un premio de 10.000 € en cada categoría para seguir impulsando soluciones sostenibles.
Pueden participar tanto proyectos de investigación científica como iniciativas empresariales innovadoras que aborden áreas clave como la eco-innovación, la economía circular, la conservación de la biodiversidad marina y acuática, o la mitigación del cambio climático. Los interesados tienen de plazo hasta el 10 de octubre para presentar su candidatura.
Desde su lanzamiento en 2018, el programa Mares Circulares se ha consolidado como uno de los esfuerzos más ambiciosos de Coca-Cola en sostenibilidad ambiental en España y Portugal. Su objetivo principal es limpiar costas y fondos marinos, sensibilizar a la ciudadanía y fomentar la economía circular mediante soluciones y tecnologías innovadoras que combatan la basura marina.
Con estos premios, Coca-Cola y Chelonia buscan apoyar proyectos que marquen la diferencia y promuevan un futuro más sostenible para nuestros mares y océanos.
Apúntate antes del 10 de octubre y forma parte de la solución.
