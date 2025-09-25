Fondillón Restaurante conquista la Guía Macarfi 2025 y se posiciona entre los grandes restaurantes de la Comunidad Valenciana

La Guía Macarfi 2025, en su décima edición, ha ampliado su ámbito geográfico incorporando por primera vez a la Comunidad Valenciana en su selección de mejores restaurantes. Entre los distinguidos se encuentra el Restaurante Fondillón, ubicado en el corazón de Alicante y perteneciente al Hotel Hospes Amérigo.

Este reconocimiento coincide con un hito especial: en tan solo unos meses el restaurante celebrará su décimo aniversario, consolidándose como un referente tanto para los alicantinos como para los visitantes de la ciudad.

Una década de excelencia gastronómica

Desde su apertura, Fondillón asumió el reto de estar a la altura de la cadena de hoteles de lujo a la que pertenece y, al mismo tiempo, ganarse un lugar en la exigente escena gastronómica alicantina, reconocida mundialmente por la calidad de sus arroces y productos mediterráneos.

Bajo la dirección culinaria del chef Javier Tortosa, natural de Villena, el restaurante apuesta por una cocina mediterránea de temporada, con protagonismo absoluto del producto local y de proximidad. Sus arroces se han convertido en seña de identidad y en una cita obligada para los amantes de la buena mesa.

Reconocimiento de la Guía Macarfi

“Un restaurante que destaca por su buena cocina y su excelente servicio”, señala Miguel Ángel López, director de la Guía Macarfi en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. “Cocina y sala trabajan unidos, más que un equipo son una gran familia que recibe a los comensales como verdaderos anfitriones. Detalles que se perciben a cada paso de esta experiencia culinaria”, añade.

Más allá de la gastronomía

El Hotel Hospes Amérigo refuerza su propuesta culinaria con experiencias que trascienden la mesa, como el popular Brunch & Jazz de los domingos, las veladas de flamenco de los jueves, el Rooftop con música, cócteles y vistas al Castillo de Santa Bárbara, así como su Menú Arrocero, disponible todos los días. Además, el restaurante cuenta con una terraza en la emblemática Calle Mayor, un enclave histórico que suma encanto a la experiencia.

La recomendación de la Guía Macarfi confirma que el Restaurante Fondillón ha llegado para quedarse, consolidándose como uno de los grandes embajadores de la cocina alicantina.

Enhorabuena a todo el equipo y gracias a quienes, día a día, hacen posible este proyecto.