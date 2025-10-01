Fórmulas para descarbonizar tu negocio en Alicante Gastronómica
Con motivo de la feria Alicante Gastronómica, el lunes 6 de octubre a las 11:00 horas dará comienzo el coloquio sobre HxElClima, el proyecto que pone a disposición de los hosteleros formulas para descarbonizar su negocio
Coca-Cola, ECODES, Hostelería de España, Alicante Gastronómica y FACPYME te invitan a asistir al encuentro de Hosteleros de Hostelería #PorElClima, la plataforma que, dentro de Comunidad #PorElClima, promueve la sostenibilidad y las acciones para la lucha contra el cambio climático dentro del sector de la hostelería.
Programa
- Cesar Anca, Chef y propietario Restaurante Cesar Anca
- Jorge Olcina, Catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante
- Ana Mastral, Responsable del proyecto Hostelería #PorElClima de ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo).
El acto lo presentará y moderará Denis Rodríguez Director Magazine Cope Alicante. Una vez finalizado el acto tendrá lugar un coctel para todos los asistentes.
Desarrollada por Ecodes e impulsada por Coca-Cola, dentro de Comunidad #PorElClima, con el apoyo institucional de Hostelería de España. Hostelería #PorElClima busca ayudar a bares y restaurantes a reducir sus emisiones de CO2 con consejos, herramientas y buenas prácticas, además de dar visibilidad a casos de éxito. Por su parte, Alicante Gastronomica y FacPyme se suman a esta iniciativa con el objetivo de promover la sostenibilidad y dar visibilidad a la plataforma dentro del sector.
Fecha y lugar
Lunes, 6 de octubre de 11:00 a 12:30 h
Alicante Gastronómica- Espacio FacPyme -Pabellón 2
