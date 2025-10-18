75 años de Ingeniería Industrial al servicio de la sociedad de la provincia de Alicante

Este año celebramos un aniversario muy especial, el 75.º aniversario de la constitución del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Comunidad Valenciana. Siete décadas y media de historia dan para mucho. Son 75 años de compromiso, de trabajo silencioso y constante, de apoyo a la profesión y de contribución al desarrollo económico, social y tecnológico de nuestra provincia. Pero, sobre todo, son 75 años de personas: de ingenieras e ingenieros que, con su talento y esfuerzo, han dejado huella en nuestra provincia.

Una historia de compromiso con la sociedad

Desde su creación en 1949, nuestro Colegio ha sido mucho más que una institución profesional y enseguida se estableció la sede en Alicante para estar más cerca del territorio. Nació con la vocación de defender los intereses de los ingenieros industriales, pero también con el propósito —hoy más vigente que nunca— de poner la ingeniería al servicio de la sociedad. La historia de Alicante no se puede entender sin la aportación de la ingeniería industrial: desde la modernización de las infraestructuras y los servicios públicos hasta la transformación de nuestro tejido empresarial.

Durante estas siete décadas, el Colegio ha acompañado a la provincia en su desarrollo, adaptándose a cada época. Hemos pasado de una industria eminentemente manufacturera —con sectores tradicionales como el calzado, el textil o el juguete— a una economía más diversificada y globalizada, donde la innovación, la sostenibilidad y la digitalización son ya ejes imprescindibles.

A lo largo de estos años, el Colegio ha vivido momentos clave:

• La consolidación del cuerpo profesional en los años 60 y 70, acompañando el desarrollo industrial de la provincia.

• La implantación de nuevas normativas y especializaciones adaptando la formación y las competencias a los retos europeos.

• La digitalización de servicios colegiales en el nuevo milenio, acercando el Colegio a sus colegiados y a la ciudadanía.

• Y el impulso a la igualdad de género en la profesión, la colaboración con universidades y administraciones, y la promoción de una ingeniería comprometida con la sostenibilidad y el bienestar social.

El presente: ingeniería para una provincia dinámica y sostenible

Nuestra provincia, además de ser un paraíso para el turismo, es un territorio con un tejido industrial diverso, resiliente y en transformación. Junto a los sectores tradicionales, que han sabido reinventarse, emergen nuevas áreas de actividad industrial vinculadas a la tecnología, la industria aeroespacial, las energías renovables, la salud, la economía circular o la movilidad sostenible.

Empresas punteras en energías renovables, automatización, biotecnología o digitalización industrial demuestran que Alicante no solo tiene pasado industrial, sino también un futuro lleno de oportunidades. En todos estos ámbitos, los ingenieros e ingenieras industriales aportan una visión integral, capaz de conectar la técnica con la gestión, la eficiencia con la sostenibilidad, y la innovación con las necesidades reales de las personas.

Nuestro Colegio sigue trabajando para que los profesionales cuenten con las herramientas, el respaldo y la formación necesarios para afrontar los desafíos de este siglo XXI: la transición energética, la descarbonización, la digitalización industrial, la robotización y la inteligencia artificial. Porque solo una ingeniería preparada y responsable puede liderar los cambios que demanda la sociedad.

Un Colegio abierto, colaborador y al servicio del territorio

En estos 75 años hemos aprendido que el papel del Colegio va mucho más allá de la defensa profesional. Somos un agente activo de desarrollo local y regional, y como tal queremos reforzar nuestra colaboración con la administración pública, las universidades, las empresas y la sociedad civil.

La ingeniería industrial está en todo lo que nos rodea: en la energía que consumimos, en los productos que utilizamos, en las fábricas, hospitales, redes de transporte, viviendas y servicios públicos que hacen posible nuestra vida diaria.

Nuestro compromiso es contribuir al progreso de la provincia desde la ingeniería, aportando conocimiento, rigor técnico y una mirada ética. Apostamos por fomentar vocaciones STEM entre los jóvenes, por impulsar la innovación en las pymes, por promover una industria limpia y eficiente, y por ser un espacio de encuentro entre generaciones de profesionales.

Gracias a quienes lo hicieron posible

Quisiera expresar mi profundo agradecimiento a todos los colegiados y colegiadas que han formado parte del Colegio a lo largo de estos años; a los decanos, presidentes y juntas provinciales que han guiado la institución con dedicación y que con su visión y esfuerzo impulsaron su crecimiento; a los técnicos, colaboradores y personal del colegio que han hecho posible su día a día, y a todos los profesionales que, con su trabajo diario, prestigian la ingeniería industrial en nuestra tierra. Sin su compromiso, no podríamos celebrar este aniversario.

Gracias también a las Administraciones Públicas, Universidades, otras instituciones y empresas con las que hemos colaborado activamente durante estos años por su apoyo.

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales en Alicante mira al futuro con ilusión, consciente de los retos que tenemos por delante, pero también orgulloso de lo que hemos construido. Porque, al fin y al cabo, la ingeniería industrial es eso: una manera de transformar los retos en oportunidades, de convertir las ideas en progreso, y de mejorar la vida de las personas. Somos herederos de una historia de esfuerzo y progreso, pero también responsables de construir un futuro mejor para nuestra provincia y para las próximas generaciones.